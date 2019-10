Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"665af2aa-044c-4aeb-bf21-5bfbbb27d1a7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az eredeti 8,8 milliárd forinton felül további csaknem 6 milliárd forintot hagyott jóvá a kormány a Modern Városok program keretében, a nagykanizsai sport- és rendezvénycsarnok építésére.","shortLead":"Az eredeti 8,8 milliárd forinton felül további csaknem 6 milliárd forintot hagyott jóvá a kormány a Modern Városok...","id":"20191005_Alaposan_dragult_a_nagykanizsai_sportcsarnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=665af2aa-044c-4aeb-bf21-5bfbbb27d1a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c35e017e-4710-422f-bd12-63af42a5804d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191005_Alaposan_dragult_a_nagykanizsai_sportcsarnok","timestamp":"2019. október. 05. 11:22","title":"Alaposan drágult a nagykanizsai sportcsarnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfcb75e1-bab8-472c-bee1-d756d0f2098a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy lélekjelenlétét megőrző repülőtéri alkalmazottnak köszönhető, hogy nem okozott különösebb bajt a chicagói O’Hare repülőtéren elszabadult ételszállító autó. Az egyelőre nem derült ki, hogy kinek a hibájából kelt önálló életre a jármű. A küzdelmet egy irodából videóra is vették. ","shortLead":"Egy lélekjelenlétét megőrző repülőtéri alkalmazottnak köszönhető, hogy nem okozott különösebb bajt a chicagói O’Hare...","id":"20191006_Igy_szabadult_el_egy_etelszallito_auto_a_chicagoi_repuloteren","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfcb75e1-bab8-472c-bee1-d756d0f2098a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4025497a-f78d-42df-b7a3-816e1e3bca71","keywords":null,"link":"/elet/20191006_Igy_szabadult_el_egy_etelszallito_auto_a_chicagoi_repuloteren","timestamp":"2019. október. 06. 15:22","title":"Így szabadult el egy ételszállító autó a chicagói repülőtéren","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az amerikai járványügyi hatóság nyilvános adatbázisa szerint már ezernyolc megbetegedés köthető az elektromos cigarettához (e-cigaretta) - mondta Joó Tamás egészségügyi közgazdász szombat reggel az M1-en.","shortLead":"Az amerikai járványügyi hatóság nyilvános adatbázisa szerint már ezernyolc megbetegedés köthető az elektromos...","id":"20191005_ezer_megbetegedes_kotheto_az_ecigarettahoz_az_Egyesult_Allamokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=30797f5e-1553-4c6c-92eb-b2cacf75e074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d27af89a-bdac-472f-951b-3144438839c6","keywords":null,"link":"/elet/20191005_ezer_megbetegedes_kotheto_az_ecigarettahoz_az_Egyesult_Allamokban","timestamp":"2019. október. 05. 10:45","title":"Érik a fordulat e-cigi ügyben?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a580d590-494c-4392-b4f4-3832c8687db7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De legalább megígérték, hogy a bevételt az ötödik kerület szépítésére fogják fordítani. ","shortLead":"De legalább megígérték, hogy a bevételt az ötödik kerület szépítésére fogják fordítani. ","id":"20191004_plakat_otodik_kerulet_rubovszky_csilla","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a580d590-494c-4392-b4f4-3832c8687db7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e329b9b3-85fc-4a4c-a688-1bf5cd701e92","keywords":null,"link":"/itthon/20191004_plakat_otodik_kerulet_rubovszky_csilla","timestamp":"2019. október. 04. 21:37","title":"Az önkormányzat cége rakta ki a fideszes alpolgármester választási plakátjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63373421-924b-4804-99a9-b93025c2a382","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A rendező állítja, hogy egyet azért megpróbált megnézni közülük, de nem sikerült a végére érnie. ","shortLead":"A rendező állítja, hogy egyet azért megpróbált megnézni közülük, de nem sikerült a végére érnie. ","id":"20191004_martin_scorsese_marvel_szuperhosfilm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63373421-924b-4804-99a9-b93025c2a382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db8a451d-acb1-4031-bea8-7812aa2d6731","keywords":null,"link":"/kultura/20191004_martin_scorsese_marvel_szuperhosfilm","timestamp":"2019. október. 04. 18:37","title":"Martin Scorsese: A Marvel-filmek nem filmek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856","c_author":"HVG","category":"360","description":"A harmadik Orbán-kormány alatt még csökkent is a magyarországi erdők mérete, most jelentős fordulatra lenne szükség, hogy beteljesüljön az államfő vállalása. A magyar faállományra mindenesetre ráférne a beavatkozás. ","shortLead":"A harmadik Orbán-kormány alatt még csökkent is a magyarországi erdők mérete, most jelentős fordulatra lenne szükség...","id":"201940_erdositesi_vagyalmok_evi_190_negyzetkilometerrel_bovitenek_avadont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c375a5c-dc3e-4bbc-a8c4-8dab14909856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1959362-501b-4f39-9c87-d81e4d147b70","keywords":null,"link":"/360/201940_erdositesi_vagyalmok_evi_190_negyzetkilometerrel_bovitenek_avadont","timestamp":"2019. október. 06. 14:30","title":"Hajdú-Bihar megyényi erdőt telepítene Áder, most még messze vagyunk ettől ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec483c32-5a94-40f1-9e70-d8c791d37190","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Ennek a birodalomnak már láttuk a tündöklését, a jelek szerint pedig most a bukásának lehetünk tanúi. A Thomas Cook csődje feltartóztathatatlan hullámot indíthat el.","shortLead":"Ennek a birodalomnak már láttuk a tündöklését, a jelek szerint pedig most a bukásának lehetünk tanúi. A Thomas Cook...","id":"201940__utazasi_valsag__online_ternyeres__vetlen_aldozatok__korszellem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec483c32-5a94-40f1-9e70-d8c791d37190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a80f704e-25ab-427a-8115-25ef828d9b0e","keywords":null,"link":"/360/201940__utazasi_valsag__online_ternyeres__vetlen_aldozatok__korszellem","timestamp":"2019. október. 05. 08:15","title":"Az internet megöli az utazási piac óriásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9442edb3-c29e-4d2b-b95a-f564413168f0","c_author":"Demeter Péter","category":"cegauto","description":"Ha nem is a meleg vizet, de a langyosat megint fel akarják találni az autógyárak. A legeurópaibb autótípus az ötajtós kompakt, amelyekből most ügyes trükkökkel próbálnak crossoveres divatverziókat kreálni. Ilyen a Ford Focus Active is. ","shortLead":"Ha nem is a meleg vizet, de a langyosat megint fel akarják találni az autógyárak. A legeurópaibb autótípus az ötajtós...","id":"20191006_ford_focus_active_teszt_menetproba_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9442edb3-c29e-4d2b-b95a-f564413168f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"928a6abb-de60-4154-8cf8-35fec878b869","keywords":null,"link":"/cegauto/20191006_ford_focus_active_teszt_menetproba_velemeny","timestamp":"2019. október. 06. 17:00","title":"Kicsikét durvább: teszten a Ford Focus Active","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]