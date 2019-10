Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b1e7af02-4f06-4fb2-98bb-6e7d3a250852","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az előállított 435 tüntető legtöbbjét néhány órával később elengedték a rendőrök.","shortLead":"Az előállított 435 tüntető legtöbbjét néhány órával később elengedték a rendőrök.","id":"20191013_brusszel_klimavedelem_aktivista_extinction_rebellion","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1e7af02-4f06-4fb2-98bb-6e7d3a250852&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac55aec7-19de-478c-b3b1-8a566517f9b3","keywords":null,"link":"/elet/20191013_brusszel_klimavedelem_aktivista_extinction_rebellion","timestamp":"2019. október. 13. 18:00","title":"Több száz klímavédelmi aktivistát állítottak elő Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87a0d0ca-f904-48ef-894c-84f4d5c08132","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igen, a szavazólapot.","shortLead":"Igen, a szavazólapot.","id":"20191013_Tilos_a_szavazolapot_lefotozni__na_mit_fenykepezett_le_Berki_Krisztian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=87a0d0ca-f904-48ef-894c-84f4d5c08132&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d554ba26-4418-43cc-a545-bd73bf5bda12","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Tilos_a_szavazolapot_lefotozni__na_mit_fenykepezett_le_Berki_Krisztian","timestamp":"2019. október. 13. 12:39","title":"Tilos a szavazólapot lefotózni – na mit fényképezett le Berki Krisztián?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b838e2bc-cebe-4d71-aa6e-8ae63090bcda","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hódmezővásárhely újraválasztott polgármestere elmondta, hogy a kormánnyal való kapcsolatokat továbbra is kiemelten fogják kezelni, mert a város 44 ezer lakójának szüksége van az őket megillető támogatásokra. ","shortLead":"Hódmezővásárhely újraválasztott polgármestere elmondta, hogy a kormánnyal való kapcsolatokat továbbra is kiemelten...","id":"20191013_MarkiZay_A_hodmezovasarhelyieknek_eleguk_lett_a_korrupciobol_es_a_megfelemlitesbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b838e2bc-cebe-4d71-aa6e-8ae63090bcda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc901495-fcc4-4107-afae-db2162c3b10c","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_MarkiZay_A_hodmezovasarhelyieknek_eleguk_lett_a_korrupciobol_es_a_megfelemlitesbol","timestamp":"2019. október. 14. 00:31","title":"Márki-Zay: A hódmezővásárhelyieknek elegük lett a korrupcióból és a megfélemlítésből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ötezer forintot kaphattak egy-egy leszállított szavazatért.","shortLead":"Ötezer forintot kaphattak egy-egy leszállított szavazatért.","id":"20191013_Agressziven_uvoltoztek_a_ferencvarosi_szavazatszallitok_mikor_kerdore_vontak_oket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb872f19-7efc-4f9a-8c99-06651e2213c6","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Agressziven_uvoltoztek_a_ferencvarosi_szavazatszallitok_mikor_kerdore_vontak_oket","timestamp":"2019. október. 13. 19:25","title":"Agresszíven üvöltöztek a ferencvárosi szavazatszállítók, mikor kérdőre vonták őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9220ec60-6894-4998-a527-f64c4bdbc0ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Iborfia újra megmutatta, mit jelent komolyan venni a demokráciát.","shortLead":"Iborfia újra megmutatta, mit jelent komolyan venni a demokráciát.","id":"20191013_Egy_faluban_mar_100_szazalekos_a_reszveteli_arany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9220ec60-6894-4998-a527-f64c4bdbc0ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2285ff65-0f09-4a5a-b061-0bc7fc42cb75","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Egy_faluban_mar_100_szazalekos_a_reszveteli_arany","timestamp":"2019. október. 13. 16:13","title":"Egy faluban már 100 százalékos a részvételi arány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa74da10-f694-45ef-ac36-250f2b7df6b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő nem jön ki, az emeleten mondja el beszédét.","shortLead":"A kormányfő nem jön ki, az emeleten mondja el beszédét.","id":"20191013_balna_orban_viktor_onkormanyzati_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aa74da10-f694-45ef-ac36-250f2b7df6b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090f37b6-3267-47b2-acb9-7fcd24335bf1","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_balna_orban_viktor_onkormanyzati_valasztas","timestamp":"2019. október. 13. 19:12","title":"A Bálnán belül értékeli majd az eredményeket Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elkezdődött az értelmezési verseny – írta Török. Ő is adott egy lehetséges értelmezést.","shortLead":"Elkezdődött az értelmezési verseny – írta Török. Ő is adott egy lehetséges értelmezést.","id":"20191014_torok_gabor_fidesz_ellenzeki_osszefogas_karacsony_gergely_budapest_torok_gabor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25e48c3e-2453-4aba-87e4-7a4570238698&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56bbca09-704b-40c1-beca-efc452a3272d","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_torok_gabor_fidesz_ellenzeki_osszefogas_karacsony_gergely_budapest_torok_gabor","timestamp":"2019. október. 14. 09:18","title":"Török Gábor: 2006 óta ez az első választás, amit a Fidesz nem nyert meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8dfb5b3-18d0-41f9-85f6-5e0265732bcc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel nyolc és fél kiló amfetamin piacra kerülését akadályozták meg.","shortLead":"Közel nyolc és fél kiló amfetamin piacra kerülését akadályozták meg.","id":"20191014_Tizezer_adag_amfetamint_talaltak_a_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8dfb5b3-18d0-41f9-85f6-5e0265732bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e8b099-c395-4733-9149-59c4215d3851","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Tizezer_adag_amfetamint_talaltak_a_rendorok","timestamp":"2019. október. 14. 06:23","title":"Tízezer adag amfetamint találtak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]