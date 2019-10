Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c69a29ed-1cfb-44d1-9f09-e9a2cf9a9f39","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ausztrál kutatók felfedezték, hogyan képződnek újra a vízmolekulák az űrben mozgó aszteroidákon.","shortLead":"Ausztrál kutatók felfedezték, hogyan képződnek újra a vízmolekulák az űrben mozgó aszteroidákon.","id":"20191013_viz_aszteroidak_felszinen_vizmolekulak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c69a29ed-1cfb-44d1-9f09-e9a2cf9a9f39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89041b4a-da7c-4ebb-b95f-37fd86ef4869","keywords":null,"link":"/tudomany/20191013_viz_aszteroidak_felszinen_vizmolekulak","timestamp":"2019. október. 13. 20:03","title":"Rájöttek a tudósok, hogyan lehet újra és újra víz az aszteroidákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8dfb5b3-18d0-41f9-85f6-5e0265732bcc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel nyolc és fél kiló amfetamin piacra kerülését akadályozták meg.","shortLead":"Közel nyolc és fél kiló amfetamin piacra kerülését akadályozták meg.","id":"20191014_Tizezer_adag_amfetamint_talaltak_a_rendorok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f8dfb5b3-18d0-41f9-85f6-5e0265732bcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6e8b099-c395-4733-9149-59c4215d3851","keywords":null,"link":"/itthon/20191014_Tizezer_adag_amfetamint_talaltak_a_rendorok","timestamp":"2019. október. 14. 06:23","title":"Tízezer adag amfetamint találtak a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győr szexbotrányba keveredett, de vasárnap újraválasztott polgármestere a tisztségéről nem mond le. Bejelentése után a sajtó kérdéseire nem válaszolt. ","shortLead":"Győr szexbotrányba keveredett, de vasárnap újraválasztott polgármestere a tisztségéről nem mond le. Bejelentése után...","id":"20191015_borkai_gyor_sajtotajekoztato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1a204eb-e0e7-4cc4-b1e9-1a055b6c095f","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_borkai_gyor_sajtotajekoztato","timestamp":"2019. október. 15. 11:01","title":"Borkai Zsolt bejelentette: kilép a Fideszből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lehet fény az alagút végén, de sok a kérdés még.","shortLead":"Lehet fény az alagút végén, de sok a kérdés még.","id":"20191013_A_hetfo_kulcsfontossagu_lehet_a_Brexittargyalasokon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b4896fd0-13a9-45d7-9e7e-c6ffad46bcf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8584290c-1f96-488f-8073-7df4f1b7f4e4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191013_A_hetfo_kulcsfontossagu_lehet_a_Brexittargyalasokon","timestamp":"2019. október. 13. 19:51","title":"A hétfő kulcsfontosságú lehet a Brexit-tárgyalásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Alföldi Róbert is gratulált Budapest új főpolgármesterének, Karácsony Gergelynek. ","shortLead":"Alföldi Róbert is gratulált Budapest új főpolgármesterének, Karácsony Gergelynek. ","id":"20191013_Alfoldi_Robert_Masik_vilag_jon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9cb63d0-d3c7-4859-b47b-516e245f1d6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ebf1fb1-a86b-445e-ad11-dbdd91285c8e","keywords":null,"link":"/elet/20191013_Alfoldi_Robert_Masik_vilag_jon","timestamp":"2019. október. 13. 23:54","title":"Alföldi Róbert: Másik világ jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f394950-0176-474e-a79b-1e7df205faa6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tájfunnak már legalább 58 halálos áldozata van.","shortLead":"A tájfunnak már legalább 58 halálos áldozata van.","id":"20191014_Tovabb_nott_a_Hagibis_halalos_aldozatainak_szama_Japanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f394950-0176-474e-a79b-1e7df205faa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a1bf42-54a1-4341-800c-cc6d76dc794b","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_Tovabb_nott_a_Hagibis_halalos_aldozatainak_szama_Japanban","timestamp":"2019. október. 14. 21:55","title":"Tovább nőtt a Hagibis halálos áldozatainak száma Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e91e63ce-17ba-47bd-9234-97d6d922e9c7","c_author":"Domány András","category":"360","description":"A végleges adatok alapján kiderült, hogy a szenátusban még sincs kormánypárti többség.","shortLead":"A végleges adatok alapján kiderült, hogy a szenátusban még sincs kormánypárti többség.","id":"20191015_Lengyel_valasztas_Porszem_kerult_Kaczynskiek_gepezetebe_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e91e63ce-17ba-47bd-9234-97d6d922e9c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6aafaa3-057b-4636-8030-2cd654c09525","keywords":null,"link":"/360/20191015_Lengyel_valasztas_Porszem_kerult_Kaczynskiek_gepezetebe_adatok","timestamp":"2019. október. 15. 09:35","title":"Lengyel választás: porszem került Kaczynskiék gépezetébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3ab23c9-fd8b-41fd-8762-e3d4f1b86579","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Október 31-én tizenegy takarékszövetkezet és két bank egyesül a Takarékbank Zrt-ben, amely innentől 1,1 millió ügyfél kiszolgálása mellett az ország legnagyobb fiókhálózatát is működtetni fogja. ","shortLead":"Október 31-én tizenegy takarékszövetkezet és két bank egyesül a Takarékbank Zrt-ben, amely innentől 1,1 millió ügyfél...","id":"20191015_takarekbank_egyesules_takarekszovetkezet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a3ab23c9-fd8b-41fd-8762-e3d4f1b86579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c2d946a-db8c-4e80-bf36-0a10aeb3f33f","keywords":null,"link":"/kkv/20191015_takarekbank_egyesules_takarekszovetkezet","timestamp":"2019. október. 15. 14:32","title":"Novembertől jön az ország ötödik legnagyobb pénzintézete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]