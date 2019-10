Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6da0da37-5466-413b-bad9-7aa926eca6cf","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Három helyen változtatott a horvátországi kezdőcsapathoz képest Marco Rossi. Élő tudósításunk a 18 órakor kezdődött Azerbajdzsán elleni Európa-bajnoki selejtezőről.","shortLead":"Három helyen változtatott a horvátországi kezdőcsapathoz képest Marco Rossi. Élő tudósításunk a 18 órakor kezdődött...","id":"20191013_magyarorszag_azerbajdzsan_elo_eb_selejtezo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6da0da37-5466-413b-bad9-7aa926eca6cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19f13ba7-d4f2-4973-9355-5976a8b8f7de","keywords":null,"link":"/sport/20191013_magyarorszag_azerbajdzsan_elo_eb_selejtezo","timestamp":"2019. október. 13. 17:51","title":"Korhut bombagóljával nyert Magyarország Azerbajdzsán ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef7b170-a29b-4ec8-984f-e64608ad7585","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eldőlt, mikortól kapható a Huawei Enjoy 10 nevű okostelefonja. A kínai gyártó október 18-tól forgalmazza a többek közt nyolcmagos processzorral felszerelt készüléket.","shortLead":"Eldőlt, mikortól kapható a Huawei Enjoy 10 nevű okostelefonja. A kínai gyártó október 18-tól forgalmazza a többek közt...","id":"20191015_huawei_enjoy_10_oktober_18_kina_megjelenes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bef7b170-a29b-4ec8-984f-e64608ad7585&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5b70131-74cd-4be0-883c-3d5cffe98712","keywords":null,"link":"/tudomany/20191015_huawei_enjoy_10_oktober_18_kina_megjelenes","timestamp":"2019. október. 15. 09:36","title":"Napokon belül árulni kezdik a Huawei újabb jó kamerás mobilját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4e925bd-aa7d-4c29-86d0-4b7a67eb1f1b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Michael Ludwig baráti együttműködést szeretne Budapest főpolgármesterével.","shortLead":"Michael Ludwig baráti együttműködést szeretne Budapest főpolgármesterével.","id":"20191014_becs_polgarmester_michael_ludwig_karacsony_gergely","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d4e925bd-aa7d-4c29-86d0-4b7a67eb1f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c238a9ee-e048-4fea-aed1-f904dae8713b","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_becs_polgarmester_michael_ludwig_karacsony_gergely","timestamp":"2019. október. 14. 14:49","title":"Bécs polgármestere gratulált Karácsony Gergelynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az ELMŰ zuglói kábelhálózatában keletkezett üzemzavar, ez okozta az áramszünetet.","shortLead":"Az ELMŰ zuglói kábelhálózatában keletkezett üzemzavar, ez okozta az áramszünetet.","id":"20191015_zuglo_aramszunet_puskas_arena","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b8f174-c2b0-44e3-92f5-850dee9ee36f","keywords":null,"link":"/kkv/20191015_zuglo_aramszunet_puskas_arena","timestamp":"2019. október. 15. 12:12","title":"Állítják, nem a Puskás Aréna miatt ment el az áram Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88f9eca0-579e-4ae4-9d68-a7e86826ba6a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak Hódmezővásárhelyen, Szombathelyen, Miskolcon és Szegeden magasabb a részvétel a budapestinél.","shortLead":"Csak Hódmezővásárhelyen, Szombathelyen, Miskolcon és Szegeden magasabb a részvétel a budapestinél.","id":"20191013_Hodmezovasarhelyen_mar_60_szazalek_folotti_a_reszvetel_Debrecenben_a_legalacsonyabb","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88f9eca0-579e-4ae4-9d68-a7e86826ba6a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68a51186-5732-46a1-8209-ca7a426a4ea4","keywords":null,"link":"/itthon/20191013_Hodmezovasarhelyen_mar_60_szazalek_folotti_a_reszvetel_Debrecenben_a_legalacsonyabb","timestamp":"2019. október. 13. 17:55","title":"Hódmezővásárhelyen már 60 százalék fölötti a részvétel, Debrecenben a legalacsonyabb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a052a7a-1995-4335-b936-5a4bc0bf4b30","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A rendszerváltás óta most a nyolcadik önkormányzati választás van Magyarországon. Ebből az alkalomból idézzük fel, milyen volt az első hét. Volt, amikor a parlamenti választás győztese az önkormányzatit is megnyerte, volt, amikor elbukta. Ahány választás, annyiféle kimenetel, ez a múlt tanulsága. ","shortLead":"A rendszerváltás óta most a nyolcadik önkormányzati választás van Magyarországon. Ebből az alkalomból idézzük fel...","id":"20191013_onkormanyzati_valasztasok_19902014","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a052a7a-1995-4335-b936-5a4bc0bf4b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46dca0f9-636d-4ef9-83cc-f61f053e7e89","keywords":null,"link":"/360/20191013_onkormanyzati_valasztasok_19902014","timestamp":"2019. október. 13. 16:30","title":"Hét választás Magyarországon - 1990-2014","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6f72ee1-35c1-4aed-abe1-5524201a03c0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Fucsovics Márton nem lép pályára a Stockholmban zajló, 711 ezer euró (231 millió forint) összdíjazású keménypályás férfi tenisztornán.","shortLead":"Fucsovics Márton nem lép pályára a Stockholmban zajló, 711 ezer euró (231 millió forint) összdíjazású keménypályás...","id":"20191014_Fucsovics_Marton_visszalepett_a_stockholmi_tenisztornan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6f72ee1-35c1-4aed-abe1-5524201a03c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"036e957e-c6b3-405d-8a53-533d0aaadf2c","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_Fucsovics_Marton_visszalepett_a_stockholmi_tenisztornan","timestamp":"2019. október. 14. 17:56","title":"Fucsovics Márton visszalépett a stockholmi tenisztornán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d76949-2c54-4c27-b0e9-d1f293aab7c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tüntetések kezdődtek, miután börtönbüntetésre ítéltek több, a függetlenségért küzdő katalán vezetőt.","shortLead":"Tüntetések kezdődtek, miután börtönbüntetésre ítéltek több, a függetlenségért küzdő katalán vezetőt.","id":"20191014_tuntetes_barcelona_repuloter_katalonia_fuggetlenseg_utlezaras","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36d76949-2c54-4c27-b0e9-d1f293aab7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3c8e42-c803-4e13-b9eb-62f9e373729b","keywords":null,"link":"/vilag/20191014_tuntetes_barcelona_repuloter_katalonia_fuggetlenseg_utlezaras","timestamp":"2019. október. 14. 18:09","title":"Tüntetők zárták le a barcelonai repülőtér környékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]