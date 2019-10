Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"72d03a9c-ca53-4efe-8e0a-5e58598c1058","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közgyűlés napirendi pontjait nagyrészt már összeállították, jöhet a budapesti klímavészhelyzet.","shortLead":"A közgyűlés napirendi pontjait nagyrészt már összeállították, jöhet a budapesti klímavészhelyzet.","id":"20191015_Karacsony_November_elejen_alakulhat_meg_a_Fovarosi_Kozgyules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72d03a9c-ca53-4efe-8e0a-5e58598c1058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"becd901f-41e1-433a-8318-d1fcdb237d84","keywords":null,"link":"/itthon/20191015_Karacsony_November_elejen_alakulhat_meg_a_Fovarosi_Kozgyules","timestamp":"2019. október. 15. 22:00","title":"Karácsony: November elején alakulhat meg a Fővárosi Közgyűlés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43acd47c-e60d-410c-9071-7c64493d16c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt most szó szerint lehet venni.","shortLead":"Ezt most szó szerint lehet venni.","id":"20191016_Video_kemeny_volt_a_karma_mint_egy_tegla","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43acd47c-e60d-410c-9071-7c64493d16c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd2881f-d2d1-4dea-866c-62a13bff922a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191016_Video_kemeny_volt_a_karma_mint_egy_tegla","timestamp":"2019. október. 17. 04:25","title":"Videó: kemény volt a karma, mint egy tégla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c1c2e1-b3ed-4fba-b61f-5fd57790fba6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szerb és horvát állampolgárokból álló bűnszervezet Ausztriából, Németországból és Olaszországból lopott 26 jelentős értékű gépkocsit. ","shortLead":"A szerb és horvát állampolgárokból álló bűnszervezet Ausztriából, Németországból és Olaszországból lopott 26 jelentős...","id":"20191016_nemzetkozi_autotolvaj_banda_felszamolas_rendorseg_szeged","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=85c1c2e1-b3ed-4fba-b61f-5fd57790fba6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"387023f8-9f6c-4034-94e3-f36bc67fbc6a","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_nemzetkozi_autotolvaj_banda_felszamolas_rendorseg_szeged","timestamp":"2019. október. 16. 07:29","title":"Nemzetközi autótolvaj-bandát kapcsoltak le a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48c202c3-52e8-478b-9410-99899bc02815","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy számítógépes algoritmus a semmiből gyárt le reklámokban és a médiában illusztrációs célokra gyakran használt úgynevezett stock fotókat, ráadásul ingyen.","shortLead":"Egy számítógépes algoritmus a semmiből gyárt le reklámokban és a médiában illusztrációs célokra gyakran használt...","id":"20191016_mesterseges_intelligencia_stock_foto_illusztracio_portre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=48c202c3-52e8-478b-9410-99899bc02815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f019ec2e-1c52-4b0f-85f6-0fbb8aeaa7be","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_mesterseges_intelligencia_stock_foto_illusztracio_portre","timestamp":"2019. október. 16. 10:33","title":"Az alábbi képeken látható emberekben egy közös: nem léteznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4646c347-bec1-44e3-8360-b7ed263e1639","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elődjénél komolyabb, mégis valamivel olcsóbb notebookot mutatott be a Google.","shortLead":"Az elődjénél komolyabb, mégis valamivel olcsóbb notebookot mutatott be a Google.","id":"20191016_google_pixelbook_go_laptop_bemutato_specifikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4646c347-bec1-44e3-8360-b7ed263e1639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2c1017-8876-4f39-ad65-3524f7f94f11","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_google_pixelbook_go_laptop_bemutato_specifikacio","timestamp":"2019. október. 16. 13:03","title":"Ez a laptop egy feltöltéssel 12 órán át megy, ígéri a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67dd8b0-ddad-4f2a-9c0e-07c8d337005e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Filmgyártási támogatást szavazott meg a filmbizottság az Átjáróház és a Kék Pelikán című alkotásoknak, gyártás előkészítési támogatást kap az Utas és holdvilág, a Sömmi és a Nagykarácsony című film is.","shortLead":"Filmgyártási támogatást szavazott meg a filmbizottság az Átjáróház és a Kék Pelikán című alkotásoknak, gyártás...","id":"20191016_Keszulhet_az_Utas_es_holdvilag_film","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b67dd8b0-ddad-4f2a-9c0e-07c8d337005e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d8e681-e328-4935-9f63-525bc83cbbca","keywords":null,"link":"/kultura/20191016_Keszulhet_az_Utas_es_holdvilag_film","timestamp":"2019. október. 16. 11:55","title":"Máris munkában az új filmbizottság: készülhet az Utas és holdvilág film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d434a55-74f4-4f71-9b64-5103440f666b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ritkán látni ilyen helyzetben az észak-koreai vezetőt.","shortLead":"Ritkán látni ilyen helyzetben az észak-koreai vezetőt.","id":"20191016_kim_dzsong_un_paktu_hegy_eszak_korea_lovaglas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d434a55-74f4-4f71-9b64-5103440f666b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e8e4a03-8ac0-410b-a1de-22a964046836","keywords":null,"link":"/elet/20191016_kim_dzsong_un_paktu_hegy_eszak_korea_lovaglas","timestamp":"2019. október. 16. 10:27","title":"Kim Dzsong Un lóra pattant, és egy hegy tetejéig ügetett, hogy elmélkedjen – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30cce388-4d6c-49e4-a724-4bf372f6bdf9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Üresnek hitték a bőröndöt, de kiderült, hogy egyik macskájuk elbújt benne. ","shortLead":"Üresnek hitték a bőröndöt, de kiderült, hogy egyik macskájuk elbújt benne. ","id":"20191017_A_repteren_derult_ki_hogy_a_brit_par_a_macskat_is_bepakolta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30cce388-4d6c-49e4-a724-4bf372f6bdf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"316fc264-a5be-4048-bcd0-db1da53d9fcd","keywords":null,"link":"/elet/20191017_A_repteren_derult_ki_hogy_a_brit_par_a_macskat_is_bepakolta","timestamp":"2019. október. 17. 14:34","title":"A reptéren derült ki, hogy a brit pár a macskát is bepakolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]