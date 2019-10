Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f02cdb8-0308-40aa-a8ea-d8249a75da15","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A zeneszerző-énekes – mondhatni – nem érzi a szív szavát.","shortLead":"A zeneszerző-énekes – mondhatni – nem érzi a szív szavát.","id":"20191018_Elton_John_Hatalmas_csalodas_volt_az_uj_Oroszlankiraly","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f02cdb8-0308-40aa-a8ea-d8249a75da15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57654cff-6c46-41a6-8d7f-a0ca4555fb14","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Elton_John_Hatalmas_csalodas_volt_az_uj_Oroszlankiraly","timestamp":"2019. október. 18. 12:21","title":"Elton John: Hatalmas csalódás volt az új Oroszlánkirály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8759f206-f4f6-4160-8a5b-3d4add0634ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tíz perccel Baranyi Krisztina hivatalba lépése előtt érkezett a fellebbezés.","shortLead":"Tíz perccel Baranyi Krisztina hivatalba lépése előtt érkezett a fellebbezés.","id":"20191017_Megtamadtak_a_ferencvarosi_polgarmestervalasztas_eredmenyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8759f206-f4f6-4160-8a5b-3d4add0634ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9869b2-d46d-434c-a3c0-c9ce33f424dd","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Megtamadtak_a_ferencvarosi_polgarmestervalasztas_eredmenyet","timestamp":"2019. október. 17. 17:25","title":"Megtámadták a ferencvárosi polgármester-választás eredményét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea804da1-0cbe-4290-8870-12fc2420067b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 12. Nemzeti vágta miatt péntektől vasárnapig a Hősök tere környékén, vasárnap pedig a NATO-futóverseny miatt lesznek forgalomkorlátozások Budán, az Alagút térségében.","shortLead":"A 12. Nemzeti vágta miatt péntektől vasárnapig a Hősök tere környékén, vasárnap pedig a NATO-futóverseny miatt lesznek...","id":"20191018_Utlezarasok_es_elterelesek_jonnek_a_fovarosban_a_Nemzeti_vagta_es_egy_futoverseny_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea804da1-0cbe-4290-8870-12fc2420067b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dbf68d9-337c-4240-a316-e8dd4943e4c7","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Utlezarasok_es_elterelesek_jonnek_a_fovarosban_a_Nemzeti_vagta_es_egy_futoverseny_miatt","timestamp":"2019. október. 18. 05:19","title":"Útlezárások és elterelések jönnek a fővárosban a Nemzeti vágta és egy futóverseny miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faefa131-0c0d-42cc-9531-aec5e34db040","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung is elismerte azt a hibát, amelyet kihasználva bármilyen ujjlenyomattal feloldhatók a Galaxy S10 telefonok. A gyártó szoftverfrissítéssel orvosolja a problémát.","shortLead":"A Samsung is elismerte azt a hibát, amelyet kihasználva bármilyen ujjlenyomattal feloldhatók a Galaxy S10 telefonok...","id":"20191017_samsung_galaxy_s10_ujjlenyomat_olvaso_kijelzovedo_folia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faefa131-0c0d-42cc-9531-aec5e34db040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a0c6b0-e1f5-4e63-aa86-335ac4975590","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_samsung_galaxy_s10_ujjlenyomat_olvaso_kijelzovedo_folia","timestamp":"2019. október. 17. 14:42","title":"Nagy baj van, bárki ujjlenyomatával feloldhatók a Galaxy S10-ek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a98c699-4c57-4e72-a9dc-c8f5f285227a","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Aki nem tudja elmondani azt, amit tud, úgy, hogy egy utcaseprő is megértse, az maga sem érti igazán – vallotta Öveges József, aki egész életét arra tette fel, hogy a fizika jelenségeit minél több emberrel megértesse és megszerettesse. Piarista papként is volt Hazafias Népfront-küldött, de mindenekelőtt egy, a korát jóval meghaladó pedagógust tisztelhetünk benne.","shortLead":"Aki nem tudja elmondani azt, amit tud, úgy, hogy egy utcaseprő is megértse, az maga sem érti igazán – vallotta Öveges...","id":"20191017_Showman_tanarsztar_a_fizika_varazsloja__40_eve_halt_meg_Oveges_professzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a98c699-4c57-4e72-a9dc-c8f5f285227a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b34cc1b-f4e3-4178-a26e-8c33d629d5eb","keywords":null,"link":"/elet/20191017_Showman_tanarsztar_a_fizika_varazsloja__40_eve_halt_meg_Oveges_professzor","timestamp":"2019. október. 17. 20:00","title":"Showman, sztártanár, a fizika varázslója – 40 éve halt meg Öveges professzor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72a48b3-d0b1-4ed3-bb91-a24b396dffc5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész láthatóan élvezi a budapesti tartózkodást, egyre több helyen tűnik fel. ","shortLead":"A színész láthatóan élvezi a budapesti tartózkodást, egyre több helyen tűnik fel. ","id":"20191017_A_Raday_utcaba_jar_gyurni_Luke_Evans","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f72a48b3-d0b1-4ed3-bb91-a24b396dffc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95dd0801-66d9-4b40-8090-a1e44c482faf","keywords":null,"link":"/elet/20191017_A_Raday_utcaba_jar_gyurni_Luke_Evans","timestamp":"2019. október. 17. 08:35","title":"A Ráday utcába jár gyúrni Luke Evans","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd5a8efa-9ff1-4ddc-ac69-19b00b1a3b3e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Álruhás testőrök óvják az Európa Tanács emberét, aki az újságírónő meggyilkolása ügyében nyomoz Máltán – ezt állítja legalábbis a nemzetközi vizsgálócsoport vezetője.","shortLead":"Álruhás testőrök óvják az Európa Tanács emberét, aki az újságírónő meggyilkolása ügyében nyomoz Máltán – ezt állítja...","id":"20191017_Meg_mindig_rejtely_ovezi_a_maltai_ujsagiro_meggyilkolasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fd5a8efa-9ff1-4ddc-ac69-19b00b1a3b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2775cc78-5138-46e8-a50e-e5f4ea6514b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_Meg_mindig_rejtely_ovezi_a_maltai_ujsagiro_meggyilkolasat","timestamp":"2019. október. 17. 13:05","title":"Még mindig rejtély övezi a máltai újságíró meggyilkolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d65826-473e-42fd-af06-c68ca260f4b2","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Elvileg egy focimeccset ábrázol.","shortLead":"Elvileg egy focimeccset ábrázol.","id":"20191017_festmeny_nicolas_de_stael_focimeccs","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9d65826-473e-42fd-af06-c68ca260f4b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef1515f-eb68-476e-991c-fdc9e0182bac","keywords":null,"link":"/elet/20191017_festmeny_nicolas_de_stael_focimeccs","timestamp":"2019. október. 17. 21:41","title":"6,6 milliárd forintot adtak ezért a festményért, pedig nem is szép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]