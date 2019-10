Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f44e446-ce79-4b09-bb70-7a8a1b7e44ed","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Nagyjából egy kilométer sugarú, szilárd maggal rendelkezik, és vöröses színű a közelmúltban felfedezett 2I/Boriszov nevű üstökös – állapították meg a kutatók, akik szerint a csillagközi tér mélyéből érkezett objektum fizikai tulajdonságai a Naprendszerünkhöz hasonló bolygórendszerek létezéséről árulkodnak.","shortLead":"Nagyjából egy kilométer sugarú, szilárd maggal rendelkezik, és vöröses színű a közelmúltban felfedezett 2I/Boriszov...","id":"20191017_2i_boriszov_naprendszeren_kivulrol_erkezett_ustokos_magja_szine","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f44e446-ce79-4b09-bb70-7a8a1b7e44ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10e6802-c9d1-4195-9d8b-9da7343c6b8e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_2i_boriszov_naprendszeren_kivulrol_erkezett_ustokos_magja_szine","timestamp":"2019. október. 17. 15:03","title":"Csak a magja egy kilométeres a Naprendszeren kívülről érkezett üstökösnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4646c347-bec1-44e3-8360-b7ed263e1639","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elődjénél komolyabb, mégis valamivel olcsóbb notebookot mutatott be a Google.","shortLead":"Az elődjénél komolyabb, mégis valamivel olcsóbb notebookot mutatott be a Google.","id":"20191016_google_pixelbook_go_laptop_bemutato_specifikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4646c347-bec1-44e3-8360-b7ed263e1639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2c1017-8876-4f39-ad65-3524f7f94f11","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_google_pixelbook_go_laptop_bemutato_specifikacio","timestamp":"2019. október. 16. 13:03","title":"Ez a laptop egy feltöltéssel 12 órán át megy, ígéri a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b32f188c-a389-4a35-9c15-c0986152b673","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az olimpiai bajnok Sebestyén Balázsék vendége volt szerda reggel a Rádió1 műsorában, és több érdekes dolgot is elárult. Tudták például, hogy a verseny nem a vízben kezdődik?","shortLead":"Az olimpiai bajnok Sebestyén Balázsék vendége volt szerda reggel a Rádió1 műsorában, és több érdekes dolgot is elárult...","id":"20191016_Vodorben_tartja_ermeit_Hosszu_Katinka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b32f188c-a389-4a35-9c15-c0986152b673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbdb276-bce1-46e0-bc93-1dcf926e44f2","keywords":null,"link":"/elet/20191016_Vodorben_tartja_ermeit_Hosszu_Katinka","timestamp":"2019. október. 16. 09:55","title":"Vödörben tartja érmeit Hosszú Katinka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7115dbc-a56b-41f6-b7cf-e5b026f4949b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tarlóssal hosszan beszélgettek az átvételkor, nem haragban váltak el Karácsonnyal. ","shortLead":"Tarlóssal hosszan beszélgettek az átvételkor, nem haragban váltak el Karácsonnyal. ","id":"20191017_Karacsony_atvette_hivatalat_es_rogton_diszpolgarnak_javasolja_Demszkyt_es_Tarlost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7115dbc-a56b-41f6-b7cf-e5b026f4949b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82e0818-5c23-4882-80a4-be5e1a9c1493","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Karacsony_atvette_hivatalat_es_rogton_diszpolgarnak_javasolja_Demszkyt_es_Tarlost","timestamp":"2019. október. 17. 11:25","title":"Karácsony átvette hivatalát, és rögtön díszpolgárnak javasolja Demszkyt és Tarlóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a98c699-4c57-4e72-a9dc-c8f5f285227a","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Aki nem tudja elmondani azt, amit tud, úgy, hogy egy utcaseprő is megértse, az maga sem érti igazán – vallotta Öveges József, aki egész életét arra tette fel, hogy a fizika jelenségeit minél több emberrel megértesse és megszerettesse. Piarista papként is volt Hazafias Népfront-küldött, de mindenekelőtt egy, a korát jóval meghaladó pedagógust tisztelhetünk benne.","shortLead":"Aki nem tudja elmondani azt, amit tud, úgy, hogy egy utcaseprő is megértse, az maga sem érti igazán – vallotta Öveges...","id":"20191017_Showman_tanarsztar_a_fizika_varazsloja__40_eve_halt_meg_Oveges_professzor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a98c699-4c57-4e72-a9dc-c8f5f285227a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b34cc1b-f4e3-4178-a26e-8c33d629d5eb","keywords":null,"link":"/elet/20191017_Showman_tanarsztar_a_fizika_varazsloja__40_eve_halt_meg_Oveges_professzor","timestamp":"2019. október. 17. 20:00","title":"Showman, sztártanár, a fizika varázslója – 40 éve halt meg Öveges professzor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b681406-72f4-4007-8481-52438c6dc67b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borkai Zsolt 641 vokssal nyert, miközben 1381 érvénytelen szavazatot regisztráltak.","shortLead":"Borkai Zsolt 641 vokssal nyert, miközben 1381 érvénytelen szavazatot regisztráltak.","id":"20191017_szavazat_ujraszamlalas_gyor_glazer_timea_borkai_zsolt_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b681406-72f4-4007-8481-52438c6dc67b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a57755e0-c0a9-4d0a-a370-4e46b033d0b5","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_szavazat_ujraszamlalas_gyor_glazer_timea_borkai_zsolt_polgarmester","timestamp":"2019. október. 17. 12:58","title":"Most számolják újra a győri szavazatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb5976f9-a664-4adf-ab57-4b4c692a2e42","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megnövelt teljesítményű újdonság rövidebb és szélesebb lett az elődjénél, és e közben némileg csökkent a tömege, illetve a fogyasztása.","shortLead":"A megnövelt teljesítményű újdonság rövidebb és szélesebb lett az elődjénél, és e közben némileg csökkent a tömege...","id":"20191017_megerkezett_a_teljesen_uj_toyota_yaris_hibrid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb5976f9-a664-4adf-ab57-4b4c692a2e42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffe8b6f6-1e3b-452e-98a9-4a4e447a0846","keywords":null,"link":"/cegauto/20191017_megerkezett_a_teljesen_uj_toyota_yaris_hibrid","timestamp":"2019. október. 17. 11:21","title":"Megérkezett a teljesen új Toyota Yaris","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A sűrű füstből a tűzoltók egy embert hoztak ki.","shortLead":"A sűrű füstből a tűzoltók egy embert hoztak ki.","id":"20191017_Egy_400_negyzetmeteres_haz_gyulladt_ki_a_XVII_keruletben_egy_idos_no_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80c66bf4-d098-427a-8888-4b1da0b6c576","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Egy_400_negyzetmeteres_haz_gyulladt_ki_a_XVII_keruletben_egy_idos_no_meghalt","timestamp":"2019. október. 17. 09:54","title":"Egy 400 négyzetméteres ház gyulladt ki a XVII. kerületben, egy idős nő meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]