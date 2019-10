Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fb2a7b26-8c7d-49e5-b199-62931365c755","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hatvanan haltak meg egy hónap alatt. A kiugró számok pontos okát a rendőrség sem érti.","shortLead":"Hatvanan haltak meg egy hónap alatt. A kiugró számok pontos okát a rendőrség sem érti.","id":"20191017_Evtizedek_ota_nem_volt_annyi_halalos_baleset_az_utakon_mint_most","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fb2a7b26-8c7d-49e5-b199-62931365c755&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba542fc-0a6a-4f57-8dc0-e877c6cbb512","keywords":null,"link":"/cegauto/20191017_Evtizedek_ota_nem_volt_annyi_halalos_baleset_az_utakon_mint_most","timestamp":"2019. október. 17. 13:31","title":"Évtizedek óta nem volt annyi halálos baleset az utakon, mint most","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6658b1c-ae52-4280-b166-0537ff87f420","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Folyamatosak a tüntetések a katalán városokban, ezért október 26-a helyett decemberben rendezhetik meg a Barcelona–Real Madrid-csúcsrangadót a spanyol labdarúgó-bajnokságban.","shortLead":"Folyamatosak a tüntetések a katalán városokban, ezért október 26-a helyett decemberben rendezhetik meg a Barcelona–Real...","id":"20191018_el_clasico_elhalasztas_spanyol_labdarugo_bajnoksag_barcelona_real_madrid_katalan_fuggetlenseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d6658b1c-ae52-4280-b166-0537ff87f420&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b08f688a-26e7-4147-a43b-11f6cdfa2e71","keywords":null,"link":"/sport/20191018_el_clasico_elhalasztas_spanyol_labdarugo_bajnoksag_barcelona_real_madrid_katalan_fuggetlenseg","timestamp":"2019. október. 18. 10:49","title":"El kell tolni az El Clásicót a katalóniai helyzet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10548145-c969-4349-a8a6-133ca836bb43","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy vonatsínen ragadt autóból az utolsó pillanatban rángatta ki a sofőrt egy rendőr Utahban szerdán.","shortLead":"Egy vonatsínen ragadt autóból az utolsó pillanatban rángatta ki a sofőrt egy rendőr Utahban szerdán.","id":"20191017_Pillanatokkal_az_utkozes_elott_szedte_ki_a_sofort_a_volan_mogul_egy_rendor__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10548145-c969-4349-a8a6-133ca836bb43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc9324f-03d9-4eec-be4d-9a10edcb1e87","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_Pillanatokkal_az_utkozes_elott_szedte_ki_a_sofort_a_volan_mogul_egy_rendor__video","timestamp":"2019. október. 17. 16:02","title":"Pillanatokkal az ütközés előtt szedte ki a sofőrt a volán mögül egy rendőr - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faefa131-0c0d-42cc-9531-aec5e34db040","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung is elismerte azt a hibát, amelyet kihasználva bármilyen ujjlenyomattal feloldhatók a Galaxy S10 telefonok. A gyártó szoftverfrissítéssel orvosolja a problémát.","shortLead":"A Samsung is elismerte azt a hibát, amelyet kihasználva bármilyen ujjlenyomattal feloldhatók a Galaxy S10 telefonok...","id":"20191017_samsung_galaxy_s10_ujjlenyomat_olvaso_kijelzovedo_folia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=faefa131-0c0d-42cc-9531-aec5e34db040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46a0c6b0-e1f5-4e63-aa86-335ac4975590","keywords":null,"link":"/tudomany/20191017_samsung_galaxy_s10_ujjlenyomat_olvaso_kijelzovedo_folia","timestamp":"2019. október. 17. 14:42","title":"Nagy baj van, bárki ujjlenyomatával feloldhatók a Galaxy S10-ek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c96194f8-167c-4ba7-a709-899d1cdd83ce","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szintet léptek horrortréler kategóriában.","shortLead":"Szintet léptek horrortréler kategóriában.","id":"20191017_Sikerult_fokozni_a_dilivonatot_Emeletes_treler_miatt_buntettek_egy_roman_sofort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c96194f8-167c-4ba7-a709-899d1cdd83ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efb69fea-7d79-4dd6-95b8-2be22badefb5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191017_Sikerult_fokozni_a_dilivonatot_Emeletes_treler_miatt_buntettek_egy_roman_sofort","timestamp":"2019. október. 17. 13:09","title":"Sikerült fokozni: emeletes tréler miatt büntettek egy román sofőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd5a8efa-9ff1-4ddc-ac69-19b00b1a3b3e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Álruhás testőrök óvják az Európa Tanács emberét, aki az újságírónő meggyilkolása ügyében nyomoz Máltán – ezt állítja legalábbis a nemzetközi vizsgálócsoport vezetője.","shortLead":"Álruhás testőrök óvják az Európa Tanács emberét, aki az újságírónő meggyilkolása ügyében nyomoz Máltán – ezt állítja...","id":"20191017_Meg_mindig_rejtely_ovezi_a_maltai_ujsagiro_meggyilkolasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd5a8efa-9ff1-4ddc-ac69-19b00b1a3b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2775cc78-5138-46e8-a50e-e5f4ea6514b7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_Meg_mindig_rejtely_ovezi_a_maltai_ujsagiro_meggyilkolasat","timestamp":"2019. október. 17. 13:05","title":"Még mindig rejtély övezi a máltai újságíró meggyilkolását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány órával az EU-csúcs kezdete előtt, hat nap tárgyalás után. Lecserélték a backstopot, de az érintett északírek még mindig nem elégedettek. Ismét minden a brit parlamenttől függ.","shortLead":"Néhány órával az EU-csúcs kezdete előtt, hat nap tárgyalás után. Lecserélték a backstopot, de az érintett északírek még...","id":"20191017_Megszuletett_a_megallapodas_a_Brexitrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e7b283d-1cd4-4766-8004-c80e6d02aa30","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191017_Megszuletett_a_megallapodas_a_Brexitrol","timestamp":"2019. október. 17. 11:47","title":"Megszületett a megállapodás a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem csak az OKJ rendszerét szabnák át egy tervezet szerint, a szakmai oktatók munkaviszonyán is változtatnának: közalkalmazottból munkavállalóvá válnának.","shortLead":"Nem csak az OKJ rendszerét szabnák át egy tervezet szerint, a szakmai oktatók munkaviszonyán is változtatnának...","id":"20191019_Kiszivargott_egy_tervezet_elveszithetik_a_szaktanarok_a_kozalkalmazotti_statuszukat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58732d4f-1aee-4ce4-92c4-dcc10cf12d50&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43243b80-19ad-480d-8aff-111cc38a3c48","keywords":null,"link":"/kkv/20191019_Kiszivargott_egy_tervezet_elveszithetik_a_szaktanarok_a_kozalkalmazotti_statuszukat","timestamp":"2019. október. 19. 09:22","title":"Kiszivárgott egy tervezet, elveszíthetik a szaktanárok a közalkalmazotti státuszukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]