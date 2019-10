Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d0e3ef8b-3914-484a-a17d-efa17494f234","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Jim Jarmusch A holtak nem halnak meg című filmjének vetítésével ma veszi kezdetét a 26. Titanic Filmfesztivál, amelyet két helyszínen, az Uránia Nemzeti Filmszínházban és a Francia Intézetben rendeznek meg.","shortLead":"Jim Jarmusch A holtak nem halnak meg című filmjének vetítésével ma veszi kezdetét a 26. Titanic Filmfesztivál, amelyet...","id":"20191021_Jim_Jarmush_uj_filmjevel_indul_a_Titanic_Filmfesztival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0e3ef8b-3914-484a-a17d-efa17494f234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd05922b-5032-465f-81b6-432adbb171b1","keywords":null,"link":"/kultura/20191021_Jim_Jarmush_uj_filmjevel_indul_a_Titanic_Filmfesztival","timestamp":"2019. október. 21. 06:14","title":"Jim Jarmush új filmjével indul a Titanic Filmfesztivál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7013ae-097d-4b31-95c4-a6443eb3d685","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több mint 19 órás volt az út, egy ausztrál légitársaság azt is vizsgálta, hogy ez az utasokra milyen hatással van. ","shortLead":"Több mint 19 órás volt az út, egy ausztrál légitársaság azt is vizsgálta, hogy ez az utasokra milyen hatással van. ","id":"20191020_Eloszor_repult_megallas_nelkul_egy_gep_New_Yorkbol_Sydneybe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd7013ae-097d-4b31-95c4-a6443eb3d685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5eade61-b2c9-4ebe-8af1-27c9cba8aad5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_Eloszor_repult_megallas_nelkul_egy_gep_New_Yorkbol_Sydneybe","timestamp":"2019. október. 20. 10:30","title":"Először repült megállás nélkül egy gép New Yorkból Sydneybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51b8ceb-92b9-4d3a-b5cd-e3cee12e4eb0","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Mit csinálnak a gyerekek, amikor a szüleik azt hiszik, hogy azt ugye biztosan nem csinálják? Egy új magyar film egészen közelről megmutatja, hogy de igen, sőt: sokkal többet.","shortLead":"Mit csinálnak a gyerekek, amikor a szüleik azt hiszik, hogy azt ugye biztosan nem csinálják? Egy új magyar film egészen...","id":"201942__fomo__tinedzserparti__z_mint_falka__szemunk_fenyei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f51b8ceb-92b9-4d3a-b5cd-e3cee12e4eb0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911cf4b4-11d0-4108-98cd-2189ef8c50f8","keywords":null,"link":"/360/201942__fomo__tinedzserparti__z_mint_falka__szemunk_fenyei","timestamp":"2019. október. 20. 16:00","title":"Már a Z generációnak is van magyar kultfilmje ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd9b1925-4f16-4d8e-9d56-2285141b6055","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hidak rejtett hibáinak feltárására használt technológia a beteg térdízület diagnosztizálására is bevethető: mikrofon segíthet diagnosztizálni a térdízület gyulladását egy új angol kutatás szerint.","shortLead":"A hidak rejtett hibáinak feltárására használt technológia a beteg térdízület diagnosztizálására is bevethető: mikrofon...","id":"20191021_oszteoartritisz_diagnosztizalasa_mikrofonnal_terdizulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd9b1925-4f16-4d8e-9d56-2285141b6055&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7e2313c-ff49-4f65-88d4-3266ab24edfb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_oszteoartritisz_diagnosztizalasa_mikrofonnal_terdizulet","timestamp":"2019. október. 21. 14:03","title":"Meghallgatták mikrofonnal 89 ember térdét – hasznos, mint a hidaknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aaee40f4-f56f-4528-9f33-84cb83cc65ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Néhány napon belül tárgyalnak a kérdésről, de biztosra vehető, hogy jóváhagyják a huszonhetek a brit kormányfő kérését. Johnson nem önszántából lép.","shortLead":"Néhány napon belül tárgyalnak a kérdésről, de biztosra vehető, hogy jóváhagyják a huszonhetek a brit kormányfő kérését...","id":"20191019_A_Brexit_halasztasat_keri_Boris_Johnson_az_EUtol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aaee40f4-f56f-4528-9f33-84cb83cc65ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2fcf4f6-bd52-43f2-b720-f047307aa82d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191019_A_Brexit_halasztasat_keri_Boris_Johnson_az_EUtol","timestamp":"2019. október. 19. 22:13","title":"A Brexit elhalasztását kéri Boris Johnson az EU-tól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d512fce6-570b-4346-a82e-fd4caf7ad65e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A diktátor földi maradványait átköltöztetik, mert nem maradhatnak egy olyan nyilvános mauzóleumban, ahol méltathatják személyét. A család kérése ellenére nem lesz katonai tiszteletadás.","shortLead":"A diktátor földi maradványait átköltöztetik, mert nem maradhatnak egy olyan nyilvános mauzóleumban, ahol méltathatják...","id":"20191021_Elrendelte_a_spanyol_kormany_Franco_exhumalasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d512fce6-570b-4346-a82e-fd4caf7ad65e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b6f12e-b0b8-441f-a822-4e3034b80e69","keywords":null,"link":"/vilag/20191021_Elrendelte_a_spanyol_kormany_Franco_exhumalasat","timestamp":"2019. október. 21. 12:23","title":"Csütörtökön kihantolják és elszállítják Franco maradványait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5f008f2-c8c8-4615-93f9-380691edac95","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kína \"vezető szerepet\" kíván betölteni a kibertér fejlődésében - jelentette ki vasárnap a pekingi döntéshozás egyik tagja, miközben a távol-keleti országot rendszeres kritika éri az internet szigorú korlátozása miatt.","shortLead":"Kína \"vezető szerepet\" kíván betölteni a kibertér fejlődésében - jelentette ki vasárnap a pekingi döntéshozás egyik...","id":"20191020_Kina_vezeto_szerepet_kivan_betolteni_a_kiberter_fejlodeseben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5f008f2-c8c8-4615-93f9-380691edac95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a655982-722e-45fd-8690-44d2c2ceace1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_Kina_vezeto_szerepet_kivan_betolteni_a_kiberter_fejlodeseben","timestamp":"2019. október. 20. 15:26","title":"Kína vezető szerepet kíván betölteni a kibertér fejlődésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ráadásul sok 4-re végződő számot.

","shortLead":"Ráadásul sok 4-re végződő számot.

","id":"20191019_Csak_paros_szamokat_huztak_ki_az_otos_lotton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b017f74a-2204-4d88-b414-594d00e26609","keywords":null,"link":"/itthon/20191019_Csak_paros_szamokat_huztak_ki_az_otos_lotton","timestamp":"2019. október. 19. 19:53","title":"Csak páros számokat húztak ki az ötös lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]