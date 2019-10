Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"af50f0de-ffa1-42f8-ab08-8e40fe8855a6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Vesztegetés miatt egy évet kapott Balogh János, büntetését két évre függesztették fel. Az ítélet nem jogerős.","shortLead":"Vesztegetés miatt egy évet kapott Balogh János, büntetését két évre függesztették fel. Az ítélet nem jogerős.","id":"20191024_orszagos_roma_onkormanyzat_balogh_janos_vesztegetes_felfuggesztett_bortonbuntetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af50f0de-ffa1-42f8-ab08-8e40fe8855a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dedc922-7e28-4942-afb3-df9496d9c76f","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_orszagos_roma_onkormanyzat_balogh_janos_vesztegetes_felfuggesztett_bortonbuntetes","timestamp":"2019. október. 24. 11:05","title":"Felfüggesztett börtönre ítélték az Országos Roma Önkormányzat vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az irataik lemásolásáért pénzt adtak a hajléktalanoknak, és fizetséget ígértek nekik a szavazatukért is. A rendőrség választás rendje elleni bűntett miatt indított nyomozást.","shortLead":"Az irataik lemásolásáért pénzt adtak a hajléktalanoknak, és fizetséget ígértek nekik a szavazatukért is. A rendőrség...","id":"20191024_hajlektalanok_nagykanizsa_valasztasi_csalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcc0486-b32a-4f37-8efa-da67e7cc8d43","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_hajlektalanok_nagykanizsa_valasztasi_csalas","timestamp":"2019. október. 24. 11:30","title":"Hajléktalanok adatait szerezték meg választási csaláshoz Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a7b7e01-1b01-4c24-bda1-70fa3d5be406","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vér néküli volt az 1956-os forradalom – jelentette ki a Fidesz.\r

\r

","shortLead":"Vér néküli volt az 1956-os forradalom – jelentette ki a Fidesz.\r

\r

","id":"20191023_Akkorat_baloldalizott_a_Fidesz_hogy_elfelejtette_a_forradalom_aldozatait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1a7b7e01-1b01-4c24-bda1-70fa3d5be406&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75af417e-2df9-45fe-af53-e144eef3bdc3","keywords":null,"link":"/kultura/20191023_Akkorat_baloldalizott_a_Fidesz_hogy_elfelejtette_a_forradalom_aldozatait","timestamp":"2019. október. 23. 18:20","title":"Akkorát baloldalizott a Fidesz, hogy elfelejtette a forradalom áldozatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem alpolgármesteri poszt, sem bizottsági tisztségek nem járnak a Fidesznek Budaörsön, amíg nem tisztázódik, hogy milyen szerepük volt a kampány alatti tisztességtelenségekben.","shortLead":"Sem alpolgármesteri poszt, sem bizottsági tisztségek nem járnak a Fidesznek Budaörsön, amíg nem tisztázódik...","id":"20191024_A_budaorsi_Fideszt_buntetik_Wittinghoffek_a_kampany_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6258272b-07f3-472f-96f5-d25364003652","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_A_budaorsi_Fideszt_buntetik_Wittinghoffek_a_kampany_miatt","timestamp":"2019. október. 24. 16:34","title":"Büntetik a budaörsi Fideszt Wittinghoffék a választási kampány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4ee1474-724c-4815-ac05-9037932464be","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Teljesült egy majdnem lehetetlen feltétel az NBA-ben. ","shortLead":"Teljesült egy majdnem lehetetlen feltétel az NBA-ben. ","id":"20191024_csirkes_szendvics_nba_kosarlabdaliga_chick_fil_a_gyorsetterem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4ee1474-724c-4815-ac05-9037932464be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2299d8a3-0687-4a9e-a677-b9e435eb667d","keywords":null,"link":"/elet/20191024_csirkes_szendvics_nba_kosarlabdaliga_chick_fil_a_gyorsetterem","timestamp":"2019. október. 24. 10:17","title":"Ingyen ehetik a csirkés szendvicseket egy amerikai állam lakói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f786359-4faf-4108-804b-181394fd27f4","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Lehetetlen spontán interjút készíteni a politikusokkal a Parlamentben, miután Kövér László tovább szigorította az újságírók mozgását a Házban. ","shortLead":"Lehetetlen spontán interjút készíteni a politikusokkal a Parlamentben, miután Kövér László tovább szigorította...","id":"201943__parlamenti_sajtoszigor__kitiltott_ujsagirok__bosszu__menekulore_fogtak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f786359-4faf-4108-804b-181394fd27f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea3870ae-b7b7-4d26-bd45-2252d90a8974","keywords":null,"link":"/360/201943__parlamenti_sajtoszigor__kitiltott_ujsagirok__bosszu__menekulore_fogtak","timestamp":"2019. október. 24. 11:00","title":"Válasz a kérdésekre: mikrofonállvánnyá fokozták le az újságírókat az Országházban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf98eaef-9f1a-4cdd-9469-383d0468b440","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191023_Marabu_FekNyuz_Sajtoszabadsag_a_Parlamentben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf98eaef-9f1a-4cdd-9469-383d0468b440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95eab6ed-13d3-4289-b963-e788d5fb1c1d","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Marabu_FekNyuz_Sajtoszabadsag_a_Parlamentben","timestamp":"2019. október. 23. 09:10","title":"Marabu FékNyúz: Sajtószabadság a Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a0bf1b7-c565-4de8-9391-4fb58398a5a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utolsó pillanatban törölték a PlayStation orosz áruházából a néhány napon belül megjelenő új Call of Dutyt. A történet oroszországi vonala állhat a döntés hátterében.","shortLead":"Az utolsó pillanatban törölték a PlayStation orosz áruházából a néhány napon belül megjelenő új Call of Dutyt...","id":"20191024_oroszorszag_playstation_store_aruhaz_call_of_duty_modern_warfare_2019","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a0bf1b7-c565-4de8-9391-4fb58398a5a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bd38b7-a4b5-4d80-aa18-7d7db128342b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_oroszorszag_playstation_store_aruhaz_call_of_duty_modern_warfare_2019","timestamp":"2019. október. 24. 08:33","title":"Zűr van az új Call of Duty körül, az oroszok bepöccenhettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]