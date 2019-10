Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem verte nagy dobra a Pénzügyminisztérium.","shortLead":"Nem verte nagy dobra a Pénzügyminisztérium.","id":"20191022_eurostat_allamadossag_mnb_alapitvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=81f7dbcb-a743-4d40-b365-407689e91496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d5979fd-a067-4a48-be91-4b2a3936fb7e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191022_eurostat_allamadossag_mnb_alapitvany","timestamp":"2019. október. 22. 13:30","title":"Az EU-nak is elismerte a kormány: az MNB-alapítványok közpénzből gazdálkodnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Dózsa György út bedugult a baleset miatt.","shortLead":"A Dózsa György út bedugult a baleset miatt.","id":"20191022_Ket_auto_karambolozott_Zugloban_az_egyik_egy_parkoloba_az_utkozes_utan_csapodott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2583d745-0849-45ad-ae7b-342bc4789790","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_Ket_auto_karambolozott_Zugloban_az_egyik_egy_parkoloba_az_utkozes_utan_csapodott","timestamp":"2019. október. 22. 16:44","title":"Két autó karambolozott Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5c586ec-3f88-4d39-b7b1-a755ff5585c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szúrópróbaszerűen.","shortLead":"Szúrópróbaszerűen.","id":"20191022_Drogtesztjet_lobogtatta_a_Mi_Hazank_kepviseloje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f5c586ec-3f88-4d39-b7b1-a755ff5585c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1de502d0-fe30-4bfe-9eea-42e551203f5d","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Drogtesztjet_lobogtatta_a_Mi_Hazank_kepviseloje","timestamp":"2019. október. 22. 12:44","title":"Drogtesztet lengetett be a Mi Hazánk a politikusoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfdce3d-3c30-462b-8a95-5ba40694fc1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jövő év elejétől az azonos neműek házassága elől is elhárulnak a jogi akadályok.","shortLead":"A jövő év elejétől az azonos neműek házassága elől is elhárulnak a jogi akadályok.","id":"20191022_eszak_irorszag_abortusz_azonos_nemuek_hazassaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdce3d-3c30-462b-8a95-5ba40694fc1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbb4f24a-6b76-4489-a68d-1606e48e102e","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_eszak_irorszag_abortusz_azonos_nemuek_hazassaga","timestamp":"2019. október. 22. 15:15","title":"Az abortusz nem bűncselekmény többé Észak-Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da0ac1c5-7179-4f6e-9232-c7c42587ffb2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Felhúzták magukat a járdán hagyott eszközökön.","shortLead":"Felhúzták magukat a járdán hagyott eszközökön.","id":"20191022_praga_csehorszag_elektromos_roller_lime","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da0ac1c5-7179-4f6e-9232-c7c42587ffb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72f8dad2-1bfe-421e-95bd-6922a8200439","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_praga_csehorszag_elektromos_roller_lime","timestamp":"2019. október. 22. 13:10","title":"Prága is beintett az elektromos rollereknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b9de159-56d5-4ceb-b6ee-c6f8a71d37ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A leköszönő fideszes polgármester azt írta, jó anyagi helyzetben adja át a kerületet. ","shortLead":"A leköszönő fideszes polgármester azt írta, jó anyagi helyzetben adja át a kerületet. ","id":"20191022_Piko_Korrekt_hangulatu_volt_az_atadasatvetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b9de159-56d5-4ceb-b6ee-c6f8a71d37ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004d1365-b3a4-4c27-848b-9aafc7512143","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Piko_Korrekt_hangulatu_volt_az_atadasatvetel","timestamp":"2019. október. 22. 16:07","title":"Pikó: „Korrekt hangulatú” volt az átadás-átvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452954b5-cd11-41af-800b-3455f254f780","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester szerint nagyon jól sikerült a közel 400 millió forintos beruházás, de azért átalakítják a csúszdákat.","shortLead":"A polgármester szerint nagyon jól sikerült a közel 400 millió forintos beruházás, de azért átalakítják a csúszdákat.","id":"20191024_xvi_kerulet_jatszoter_oriascsuszda_gyerekek_serules","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=452954b5-cd11-41af-800b-3455f254f780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e959ddd-5559-40ae-a2b0-301c3eebe4b2","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_xvi_kerulet_jatszoter_oriascsuszda_gyerekek_serules","timestamp":"2019. október. 24. 06:51","title":"Sípcsonttörés, térdficam után átalakítják a választás előtt átadott játszóteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c712adba-d9d0-487a-9ee1-440ee31880f6","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Tatáról indulva több forgalmas úton is lehet majd velük találkozni. ","shortLead":"Tatáról indulva több forgalmas úton is lehet majd velük találkozni. ","id":"20191022_Nem_veletlenul_jarnak_majd_katonai_jarmuvek_a_hetvegen_az_utakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c712adba-d9d0-487a-9ee1-440ee31880f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86632dbc-25ac-44cc-a817-55a74665c1f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_Nem_veletlenul_jarnak_majd_katonai_jarmuvek_a_hetvegen_az_utakon","timestamp":"2019. október. 22. 15:52","title":"Nem véletlenül járnak majd katonai járművek a hétvégén az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]