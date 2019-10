Csődvédelmet kért a ceglédi székhelyű Aquarius-Aqua Kft. – írja a cégközlöny alapján a 24.hu. A vállalkozás honlapján olvasható információk szerint a csődeljárás kezdő időpontja október 15-e.

Az Aquarius és a Veritas ásványvizet gyártó cég az egyik legnagyobb ásványvizes vállalkozás az országban, forgalma az elmúlt két évben 15 milliárd forint fölé emelkedett, az adózott profit pedig 310-510 millió forint között alakult az utolsó öt évben. Gyorsan nőttek azonban sz adósságok azonban is, tavaly év végére már 10 milliárd forint fölé emelkedett a rövid lejáratú kötelezettségek összege, és a cégnek volt még bő 2 milliárd forint hosszú lejáratú kötelezettsége is.

A lap hozzáteszi, hogy idén három büntetőjogi intézkedést is mutat a cégnyilvántartás, előbb a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség, aztán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Bűnügyi Igazgatósága, végül a Baranya Megyei Főügyészség is büntetőjogi intézkedést tett, és még mindig nem zárult le egy 2016-ban indított ügy sem. 2016-ban a cég ügyvezetőjét is letartóztatták, ügyvédje akkor azt mondta, a nyomozás olyan üzleti tevékenységet érint, amely a víz/üdítőital-gyártástól teljes egészében elkülönült.