14,5 milliárd dolláros ajánlatot tett az LVMH francia luxuscég a legendás New York-i Tiffany ékszerüzletre, mely egy híres film címét is adta: Reggeli Tiffanynál, a főszereplő Audrey Hepburn volt. A Tiffany része az amerikai legendának, hiszen a XIX. század közepén alapították New Yorkban, és ma is tartja magát. Sőt, ez az egyetlen olyan brand, amely az ékszerkereskedelemben amerikai a világpiacon. Épp ezért a nagylelkű ajánlat az LVMH-tól: 120 dollár egy részvényért, mely jelenleg csak 98-at ér a New York-i tőzsdén.

Bernard Arnault Amerikában

Az LVMH tulajdonosa nem más, mint Európa leggazdagabb embere, Bernard Arnault, akinek vagyona meghaladja a 100 milliárd dollárt. Az ajánlattétel a hétvégén tipikus Arnault-módszernek számít – hívja fel a figyelmet a New York-i Bloomberg. A Bulgari kezét is a hétvégén kérte meg a hetvenéves üzletember, akinek New York legendás ékszerüzletének megszerzése elégtételt is jelenthet, hiszen fiatalabb korában épp itt kezdte az ingatlanszakmát. Egy bizonyos Donald Trumppal akkor alakított ki baráti viszonyt, már amennyire az üzleti életben ez lehetséges. Most nem lehet tudni, hogy az amerikai elnök mennyire örülne, hiszen New York egyik reprezentatív cége kerülne külföldi kézre.

Az USA–Kína kereskedelmi háború betett a Tiffanynak

A Wall Street Journal arra hívta fel a figyelmet, hogy a kínaiak elmaradása nehéz helyzetbe hozta a Tiffanyt New Yorkban. A kínai elit korábban szívesen vásárolt Amerika leghíresebb ékszerüzletében, de ennek immár vége. Amióta Trump meghirdette a kereskedelmi háborút Kína ellen, azóta felébredt a nemzeti érzés a kínaiakban, elkerülik Amerikát. Ráadásul Hszi Csinping elnök sasszemű korrupcióellenes nyomozói is ott ólálkodnak New Yorkban, ez sem teszi igazán vonzóvá a vásárlást. A Tiffany jelenlegi vezetője, aki különben a Bulgari élén állt, amikor az Arnault tulajdona lett, megpróbál előre menekülni, üzleteket nyitni Kínában. Ennek a vállalkozásnak a kimenetelét nehéz megjósolni, de Arnault most ígér 14,5 milliárd dollárt. A Reuters hírügynökség megjegyzi, hogy a Tiffany megerősítette a felvásárlási ajánlatot, de egyáltalán nem kötelezte el magát: nyilván alaposan megfontolják, hogy feladják-e függetlenségüket több mint 150 év után.