[{"available":true,"c_guid":"5510d380-426b-4004-a92a-2fdd98563726","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy holttestet kiemeltek a tengerből, de azt még nem azonosították.","shortLead":"Egy holttestet kiemeltek a tengerből, de azt még nem azonosították.","id":"20191028_Megtalaltak_a_Mallorcan_eltunt_magyar_testverpar_autojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5510d380-426b-4004-a92a-2fdd98563726&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2309ec2e-9dd3-4e61-9111-21de67c5f569","keywords":null,"link":"/vilag/20191028_Megtalaltak_a_Mallorcan_eltunt_magyar_testverpar_autojat","timestamp":"2019. október. 28. 08:31","title":"Megtalálták a Mallorcán eltűnt magyar testvérpár autóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"112a1c78-5e2a-44de-af5d-520c27eb1fac","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közel 14 ezer embernek járhatna ingyen bérlet regisztrált álláskeresőként.","shortLead":"Közel 14 ezer embernek járhatna ingyen bérlet regisztrált álláskeresőként.","id":"20191029_Masfel_milliard_forintbol_lehetne_ingyen_BKKberletet_adni_az_allaskeresoknek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=112a1c78-5e2a-44de-af5d-520c27eb1fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe837740-d47f-46fc-a550-a85b95930c76","keywords":null,"link":"/kkv/20191029_Masfel_milliard_forintbol_lehetne_ingyen_BKKberletet_adni_az_allaskeresoknek","timestamp":"2019. október. 29. 08:02","title":"Másfél milliárd forintból lehetne ingyen BKK-bérletet adni az álláskeresőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f44048ce-1052-4be9-b31a-581cc74d97af","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A pótkerék és az üzemanyagtartály is fűvel volt bélelve.","shortLead":"A pótkerék és az üzemanyagtartály is fűvel volt bélelve.","id":"20191029_Tizenot_kilo_kabitoszerrel_bukott_le_egy_szerb_ferfi_Tompanal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f44048ce-1052-4be9-b31a-581cc74d97af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abb3f61-3694-46f3-a6f5-255d8d5c0a56","keywords":null,"link":"/cegauto/20191029_Tizenot_kilo_kabitoszerrel_bukott_le_egy_szerb_ferfi_Tompanal","timestamp":"2019. október. 29. 09:41","title":"Tizenöt kiló kábítószerrel bukott le egy szerb férfi Tompánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf6201d2-a663-4bba-b82b-058b28a86ed7","c_author":"Horn Andrea","category":"360","description":"A virtuális valóságba belépő sebész, a műtendő páciens testébe „belelátó” orvos: Tajvanon az egészségügyi ellátás része a csúcstechnológia – tapasztalta a HVG helyszínen járt tudósítója.","shortLead":"A virtuális valóságba belépő sebész, a műtendő páciens testébe „belelátó” orvos: Tajvanon az egészségügyi ellátás része...","id":"201943__tajvan__egeszsegugy__csucstechnologia__kiterjesztett_orvos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf6201d2-a663-4bba-b82b-058b28a86ed7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05aff06-99a8-4c60-91be-03bd710133d9","keywords":null,"link":"/360/201943__tajvan__egeszsegugy__csucstechnologia__kiterjesztett_orvos","timestamp":"2019. október. 27. 12:00","title":"Kiterjesztett orvoslás: okosszemüvegben operáló sebészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c7668c0-f22b-41fb-90b9-ec619a0c66c9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Az FVB határozata ellen senki nem nyújtott be jogorvoslati kérelmet a megadott határidőig, így az eredmény jogerős.","shortLead":"Az FVB határozata ellen senki nem nyújtott be jogorvoslati kérelmet a megadott határidőig, így az eredmény jogerős.","id":"20191028_fovarosi_kozgyules_alakulo_ules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0c7668c0-f22b-41fb-90b9-ec619a0c66c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"043b00da-39e1-4286-8cc7-d8217b6c67b1","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_fovarosi_kozgyules_alakulo_ules","timestamp":"2019. október. 28. 16:55","title":"A Fővárosi Közgyűlés már a jövő héten megtarthatja alakuló ülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8caeb776-4e9e-44b4-9222-364a504766cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eredetileg október 31-ig maradt volna 20 kilométeres magasságban a Samsung és a Raven Industries közös szerkezete, de a projekt néhány nap után véget ért.","shortLead":"Eredetileg október 31-ig maradt volna 20 kilométeres magasságban a Samsung és a Raven Industries közös szerkezete, de...","id":"20191028_samsung_galaxy_s10_5g_urszelfi_space_selfie","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8caeb776-4e9e-44b4-9222-364a504766cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faa8226e-ea8a-4f2d-9fd5-3775d9e00ab0","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_samsung_galaxy_s10_5g_urszelfi_space_selfie","timestamp":"2019. október. 28. 09:33","title":"Drámai véget ért a Samsung űrszelfi-projektje, lezuhant a szerkezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c54dd87-0dad-4652-bfc4-50739ede3ba0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három autó egy szerelvényen már sok volt a rendőröknek. Lekapcsoltak a román sofőrt, aki túlpakolta a trélerét.","shortLead":"Három autó egy szerelvényen már sok volt a rendőröknek. Lekapcsoltak a román sofőrt, aki túlpakolta a trélerét.","id":"20191028_Torott_horrortrelert_fogtak_a_rendorok_Szolnoknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2c54dd87-0dad-4652-bfc4-50739ede3ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e3da0b-3558-439f-a807-36d1b79bcff7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191028_Torott_horrortrelert_fogtak_a_rendorok_Szolnoknal","timestamp":"2019. október. 28. 14:45","title":"Túlpakolt trélert fogtak a rendőrök Szolnoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d85dcca-2ad7-4a42-9836-2074836d8b30","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azt továbbra sem tudni, mit kezdenek a lakosság egyharmadát sújtó szegénységgel. ","shortLead":"Azt továbbra sem tudni, mit kezdenek a lakosság egyharmadát sújtó szegénységgel. ","id":"20191028_Argentinaban_a_baloldal_gyozott_mert_a_gazdasagi_valsag_megfosztotta_nepszerusegetol_az_elnokot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d85dcca-2ad7-4a42-9836-2074836d8b30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8465e40-c88a-4c1c-8e74-e0e181c589af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191028_Argentinaban_a_baloldal_gyozott_mert_a_gazdasagi_valsag_megfosztotta_nepszerusegetol_az_elnokot","timestamp":"2019. október. 28. 12:13","title":"Argentínában a baloldal győzött, mert a gazdasági válság megfosztotta népszerűségétől az elnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]