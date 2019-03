Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"74ce8b76-752d-43ee-943e-8dc17b508695","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Június 30-ával egyesül a nemzeti közműholding gáz- és áramszolgáltató cége, NKM Energia Zrt. néven folytatják.","shortLead":"Június 30-ával egyesül a nemzeti közműholding gáz- és áramszolgáltató cége, NKM Energia Zrt. néven folytatják.","id":"20190307_Majdnem_minden_magyart_erinto_valtozas_a_nemzeti_kozmucegben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74ce8b76-752d-43ee-943e-8dc17b508695&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5462e0d2-68aa-4e8d-bd99-bbfc4452c88f","keywords":null,"link":"/kkv/20190307_Majdnem_minden_magyart_erinto_valtozas_a_nemzeti_kozmucegben","timestamp":"2019. március. 07. 17:18","title":"Majdnem minden magyart érintő változás a nemzeti közműcégben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"777bd3a5-bbc7-4e26-96b7-3def0b9848e4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nyílt levelet írtak a szövetségnek, hogy mondják vissza a 2020-ra tervezett női tornát, mert emiatt bukhatna egy régebbi verseny.","shortLead":"Nyílt levelet írtak a szövetségnek, hogy mondják vissza a 2020-ra tervezett női tornát, mert emiatt bukhatna...","id":"20190307_A_legjobb_magyar_teniszezok_kerik_fujjak_le_a_budapesti_fuvespalyas_tornat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=777bd3a5-bbc7-4e26-96b7-3def0b9848e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aac86d8d-e9e1-471a-afc1-38db5b6c7874","keywords":null,"link":"/sport/20190307_A_legjobb_magyar_teniszezok_kerik_fujjak_le_a_budapesti_fuvespalyas_tornat","timestamp":"2019. március. 07. 16:09","title":"A legjobb magyar teniszezők kérik, fújják le a budapesti füves pályás tornát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Egy év alatt 38 százalékkal nőtt a K&H nyeresége. Megerősítették azt is: érdeklődnek a Budapest Bank iránt.","shortLead":"Egy év alatt 38 százalékkal nőtt a K&H nyeresége. Megerősítették azt is: érdeklődnek a Budapest Bank iránt.","id":"20190307_A_KH_is_szeretne_megvenni_a_Budapest_Bankot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f7b661ce-bd4e-439b-b0c7-85cdbb23aacc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f78417-64da-477c-bd10-83b570d803cb","keywords":null,"link":"/kkv/20190307_A_KH_is_szeretne_megvenni_a_Budapest_Bankot","timestamp":"2019. március. 07. 15:18","title":"A K&H is szeretné megvenni a Budapest Bankot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1baeee0e-d699-4e85-b9a4-f06547799c1b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A pedofíliavádak vezettek a klasszikus rajzfilm elsüllyesztéséhez.","shortLead":"A pedofíliavádak vezettek a klasszikus rajzfilm elsüllyesztéséhez.","id":"20190308_Kivonjak_a_Simpsons_egy_epizodjat_Michael_Jackson_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1baeee0e-d699-4e85-b9a4-f06547799c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb5a2076-bc75-4144-bfa9-581d2ebe3da0","keywords":null,"link":"/kultura/20190308_Kivonjak_a_Simpsons_egy_epizodjat_Michael_Jackson_miatt","timestamp":"2019. március. 08. 09:14","title":"Kivonják a Simpsons egy epizódját Michael Jackson miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64b5c2dc-9637-47a4-936f-ae4fa7d8075e","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„A társadalomnak is van némi testképzavara” – mondja Lukács Liza, életmódváltással és evési zavarokkal foglalkozó szakpszichológus, akivel az egészséges és az egészségtelen evésről, az evési problémáink mögött meghúzódó lelki okokról beszélgettünk. ","shortLead":"„A társadalomnak is van némi testképzavara” – mondja Lukács Liza, életmódváltással és evési zavarokkal foglalkozó...","id":"20190307_Sokan_felnek_az_evestol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=64b5c2dc-9637-47a4-936f-ae4fa7d8075e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c46cd2-58a1-4403-af9e-4cee8845c48c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190307_Sokan_felnek_az_evestol","timestamp":"2019. március. 07. 12:15","title":"„Sokan félnek az evéstől”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök felkérte a Nagyváradon élő BEK-győztes fociedzőt, Jenei Imrét, hogy legyen a tanácsadója.","shortLead":"A magyar miniszterelnök felkérte a Nagyváradon élő BEK-győztes fociedzőt, Jenei Imrét, hogy legyen a tanácsadója.","id":"20190308_Sportugyi_fotanacsadoja_lett_Orbannak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ecf8971f-c2cf-4ac5-85ed-0590b903f01a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cfed30a-cff8-44b3-9ee3-c9a1005eea13","keywords":null,"link":"/itthon/20190308_Sportugyi_fotanacsadoja_lett_Orbannak","timestamp":"2019. március. 08. 06:00","title":"Fociügyi főtanácsadója lett Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2d4a825-b098-4cc0-92cf-74ca2ef29d95","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az országos átlagbér alatt marad az Országos Meteorológiai Szolgálatnál dolgozók átlagfizetése.","shortLead":"Az országos átlagbér alatt marad az Országos Meteorológiai Szolgálatnál dolgozók átlagfizetése.","id":"20190307_Remes_fizetesert_allitjak_ossze_az_idojarasjelenteseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a2d4a825-b098-4cc0-92cf-74ca2ef29d95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a349feef-eb59-4353-bc3b-782af9f3471f","keywords":null,"link":"/kkv/20190307_Remes_fizetesert_allitjak_ossze_az_idojarasjelenteseket","timestamp":"2019. március. 07. 15:50","title":"Rémes fizetésért állítják össze az időjárás-jelentéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dcb75a5-75e6-48f1-b268-698e671b60d6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az NNG megerősítette: 900 fős alkalmazotti létszámának 10 százalékát le kell, hogy építse.","shortLead":"Az NNG megerősítette: 900 fős alkalmazotti létszámának 10 százalékát le kell, hogy építse.","id":"20190308_Komoly_letszamleepitesbe_kezd_az_egyik_leghiresebb_magyar_startup","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8dcb75a5-75e6-48f1-b268-698e671b60d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2cbc0207-c6f2-4e8f-947c-7a1fce4f0b4a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190308_Komoly_letszamleepitesbe_kezd_az_egyik_leghiresebb_magyar_startup","timestamp":"2019. március. 08. 17:24","title":"Komoly létszámleépítésbe kezd az NNG","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]