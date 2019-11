Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"387876fd-56ee-489f-a2e9-ed71cb5d1b5e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz Caviar nevű cég nem sajnálja sem az aranyat, sem a gyémántot az iPhone-októl, és ez az árcédulán is meglátszik.","shortLead":"Az orosz Caviar nevű cég nem sajnálja sem az aranyat, sem a gyémántot az iPhone-októl, és ez az árcédulán is meglátszik.","id":"20191105_apple_iphone_11_pro_caviar_luxustelefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=387876fd-56ee-489f-a2e9-ed71cb5d1b5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b2a5163-1b88-4a7f-af85-7fbf2c64172e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191105_apple_iphone_11_pro_caviar_luxustelefon","timestamp":"2019. november. 05. 17:03","title":"Látott már 21 millió forintos iPhone-t?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bce61e9e-54df-43c1-9176-9f89c7161682","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár Borkai Zsolt hivatalosan csak pár órával ezelőtt mondott le október 13-án elnyert megbízatásáról, Győrben, illetve a Fideszben már az önkormányzati választás után megindultak a találgatások, hogy kit indíthat a párt az utódjaként. A Fidesz hivatalosan még nem mondott nevet, az informális jelöltskála egyelőre az alpolgármestertől egy orvoson és egy vállalkozón át egy újabb sportolócelebig terjed. ","shortLead":"Bár Borkai Zsolt hivatalosan csak pár órával ezelőtt mondott le október 13-án elnyert megbízatásáról, Győrben, illetve...","id":"20191106_borkai_zsolt_fidesz_utod_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bce61e9e-54df-43c1-9176-9f89c7161682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08994e18-db9a-40ab-a998-518613387ff7","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_borkai_zsolt_fidesz_utod_valasztas","timestamp":"2019. november. 06. 14:10","title":"Helyi potentátot vagy újabb celebet indít Borkai Zsolt utódjaként Győrben a Fidesz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65474199-89f4-4f85-b5af-528bb1cb391f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tizenhárom gyanúsított közül tíz főt vettek őrizetbe a ceglédi rendőrök egy összehangolt akció során. Velük szemben az a gyanú, hogy új pszichoaktív anyaggal éltek vissza.","shortLead":"Tizenhárom gyanúsított közül tíz főt vettek őrizetbe a ceglédi rendőrök egy összehangolt akció során. Velük szemben...","id":"20191106_Kilenc_telepulesen_csapott_le_drogdilerekre_a_rendorseg_egyszerre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=65474199-89f4-4f85-b5af-528bb1cb391f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23ef8af6-f6d2-400b-99ff-65ebb9cbc748","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Kilenc_telepulesen_csapott_le_drogdilerekre_a_rendorseg_egyszerre","timestamp":"2019. november. 06. 11:37","title":"Kilenc településen csapott le drogdílerekre a rendőrség egyszerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72ba226e-057f-46ef-9216-1bc9e1f09c1c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A londoni parlament alsóházának volt elnöke szerint a háború utáni időszak legnagyobb hibája a kilépés.\r

","shortLead":"A londoni parlament alsóházának volt elnöke szerint a háború utáni időszak legnagyobb hibája a kilépés.\r

","id":"20191106_john_bercow_brit_parlament_hazelnok_brexit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72ba226e-057f-46ef-9216-1bc9e1f09c1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c44a3264-1603-4fc5-a689-697c5c73dbc1","keywords":null,"link":"/vilag/20191106_john_bercow_brit_parlament_hazelnok_brexit","timestamp":"2019. november. 06. 19:49","title":"Végre elmondhatta John Bercow, hogy mit gondol a Brexitről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bdbcad7-267b-44ff-aefd-5d79c8251511","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Kossuth-díjas színigazgató, színházrendező, író 70 éves volt.","shortLead":"A Kossuth-díjas színigazgató, színházrendező, író 70 éves volt.","id":"20191106_meghalt_karinthy_marton","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bdbcad7-267b-44ff-aefd-5d79c8251511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e27a3f8-ffe7-4274-9a55-762e344f3e78","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_meghalt_karinthy_marton","timestamp":"2019. november. 06. 17:42","title":"Meghalt Karinthy Márton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Hosszú fejlődési folyamat kell a gyerekeknek ahhoz, hogy megértsék, mi a pénz valójában, és a szülők ebben rengeteget segíthetnek nekik. Íme 12 tipp az alapok átadáshoz!","shortLead":"Hosszú fejlődési folyamat kell a gyerekeknek ahhoz, hogy megértsék, mi a pénz valójában, és a szülők ebben rengeteget...","id":"20191105_Hogyan_tanitsuk_meg_a_gyerekeknek_mi_az_a_penz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d38d85ff-3256-4e3e-9aa1-c32d8b6b6303","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20191105_Hogyan_tanitsuk_meg_a_gyerekeknek_mi_az_a_penz","timestamp":"2019. november. 05. 15:44","title":"Hogyan tanítsuk meg a gyerekeknek, mi az a pénz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a14834cd-e218-4165-ad2f-e183dfe7d014","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nemcsak a Fidesznek, az ellenzéknek is feladta a leckét Borkai Zsolt szerdai lemondása - legalábbis abból a szempontból, hogy kinek lehet a legnagyobb esélye megszerezni a luxusjacht-botrányig bevehetetlennek gondolt polgármesteri széket. Egyelőre annyi biztos, hogy a nyáron összeállt ellenzék újra együtt vág neki a megmérettetésnek, a közös jelöltet pedig feltehetően egy a budapestihez hasonló előválasztáson választhatják ki.","shortLead":"Nemcsak a Fidesznek, az ellenzéknek is feladta a leckét Borkai Zsolt szerdai lemondása - legalábbis abból...","id":"20191106_Elovalasztas_dontheti_el_Gyorben_hogy_ki_induljon_Borkai_Zsolt_posztjaert_ellenzek_szinekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a14834cd-e218-4165-ad2f-e183dfe7d014&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97164663-ab8f-4795-a209-3472b3ea5b34","keywords":null,"link":"/itthon/20191106_Elovalasztas_dontheti_el_Gyorben_hogy_ki_induljon_Borkai_Zsolt_posztjaert_ellenzek_szinekben","timestamp":"2019. november. 06. 16:11","title":"Előválasztás döntheti el Győrben, hogy kit indítson Borkai Zsolt posztjáért az ellenzék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9caace5-6e45-45b4-acc3-c0bf690eaa2d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"5,8 százalékos növekedést mért a KSH a magyar kiskereskedelemben.","shortLead":"5,8 százalékos növekedést mért a KSH a magyar kiskereskedelemben.","id":"20191106_Egyre_tobbet_vasarolnak_a_magyarok_meg_nem_erzik_a_valsag_eloszelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9caace5-6e45-45b4-acc3-c0bf690eaa2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a5d0ef-6afc-45cf-b484-583676fbba8e","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_Egyre_tobbet_vasarolnak_a_magyarok_meg_nem_erzik_a_valsag_eloszelet","timestamp":"2019. november. 06. 09:24","title":"Egyre többet vásárolnak a magyarok, még nem érzik a válság előszelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]