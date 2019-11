Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik – mondhatták Cegléden.","shortLead":"Csak az nem hibázik, aki nem dolgozik – mondhatták Cegléden.","id":"20191107_Elonek_nyilvanitottak_a_ferfit_aki_a_papirjai_szerint_1987ben_meghalt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8d8d3f3-f7e7-432d-95be-bd8fc7fc0def","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Elonek_nyilvanitottak_a_ferfit_aki_a_papirjai_szerint_1987ben_meghalt","timestamp":"2019. november. 07. 19:22","title":"Élőnek nyilvánították a férfit, aki a papírjai szerint 1987-ben meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328f58e1-7f14-408c-bfb4-db43eea13a31","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Horváth Gyula részt vett az első magyar műhold, a Masat-1 fejlesztésében. ","id":"20191108_Hazai_urtechnologiai_ceg_vezetoje_lett_az_ev_uzletembere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=328f58e1-7f14-408c-bfb4-db43eea13a31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4635b14-b437-412a-a1ad-fbdefe639cc0","keywords":null,"link":"/kkv/20191108_Hazai_urtechnologiai_ceg_vezetoje_lett_az_ev_uzletembere","timestamp":"2019. november. 08. 12:37","title":"Hazai űrtechnológiai cég vezetője lett az év üzletembere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9081df67-03eb-48ed-a779-5f5f4eee1bff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok ma bizonytalan helyzetben van - jelentette ki George W. Bush volt amerikai elnök. A rendkívül...","id":"20191109_Bush_Lehet_hogy_nem_fogom_megelni_mire_Amerika_rendbejon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9081df67-03eb-48ed-a779-5f5f4eee1bff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4b42670-61ff-42c9-86ae-91ce5a96a396","keywords":null,"link":"/vilag/20191109_Bush_Lehet_hogy_nem_fogom_megelni_mire_Amerika_rendbejon","timestamp":"2019. november. 09. 09:18","title":"Bush: Lehet, hogy nem fogom megélni, mire Amerika rendbejön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47223044-e306-4abc-b04c-67eac1626c51","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A török elnök látogatása miatt az embereket leszállították a villamosról, nem mehettek be a házakba, a Margit hídon tömegek gyalogoltak. Sokan ragadtak a munkahelyükön, a gyerekekért sem jutottak el a szülők az óvodába és az iskolába. Az Andrássy utat hermetikusan zárták le, volt, aki a Batthyány téri aluljáróban ragadt. ","shortLead":"A török elnök látogatása miatt az embereket leszállították a villamosról, nem mehettek be a házakba, a Margit hídon...","id":"20191107_Erdogan_Budapest_kozlekedes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47223044-e306-4abc-b04c-67eac1626c51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0e3be9e-351b-4bce-89f5-9b7f38dc24d9","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Erdogan_Budapest_kozlekedes","timestamp":"2019. november. 07. 18:09","title":"Teljesen elesett Budapest közlekedése Erdogan miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kijöttek a Richter gyógyszergyártó háromnegyed éves számai.","shortLead":"Kijöttek a Richter gyógyszergyártó háromnegyed éves számai.","id":"20191108_Richter_9_millio_euro_minusz_a_gyogyszerazonositas_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=780e452a-34f8-4794-b248-f7835d99213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2c185b-83f3-45a6-a792-40f3b1574f6b","keywords":null,"link":"/kkv/20191108_Richter_9_millio_euro_minusz_a_gyogyszerazonositas_miatt","timestamp":"2019. november. 08. 12:44","title":"Japánba is betört a Richter, de 9 millió eurót bukik a gyógyszerazonosítás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fbd0cc1-5396-4da4-9df3-ade3cd47c346","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vízirendészet járőrei mentették meg az életét egy 34 éves férfinak, aki a Margit hídról esett a Dunába.","shortLead":"A vízirendészet járőrei mentették meg az életét egy 34 éves férfinak, aki a Margit hídról esett a Dunába.","id":"20191107_Beesett_a_Margit_hidrol_a_Dunaba_egy_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0fbd0cc1-5396-4da4-9df3-ade3cd47c346&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337bcd57-0d02-41ee-8a9e-6d21c5adebcc","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Beesett_a_Margit_hidrol_a_Dunaba_egy_ferfi","timestamp":"2019. november. 07. 15:49","title":"A Dunába esett a Margit hídról egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A párt önkormányzati frakcióvezetője nem érti, miért kellett megzavarni az ünnepi alakuló ülést. ","id":"20191108_Botranypolitizalast_emleget_a_gyori_Fidesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c8ada48-1f33-4756-b7f6-07c81b8674d7","keywords":null,"link":"/itthon/20191108_Botranypolitizalast_emleget_a_gyori_Fidesz","timestamp":"2019. november. 08. 07:52","title":"Botránypolitizálást emleget a győri Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26bea84f-fb14-44bb-9dff-ea1eb82991b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Több mint egy percig vonult a török elnök konvoja.","shortLead":"Több mint egy percig vonult a török elnök konvoja.","id":"20191107_Meterekre_voltak_a_tuntetok_Erdogan_konvojatol_az_Oktogonnal__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26bea84f-fb14-44bb-9dff-ea1eb82991b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e1c1a49-9194-4060-8e02-bfc83ee9c3fd","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_Meterekre_voltak_a_tuntetok_Erdogan_konvojatol_az_Oktogonnal__video","timestamp":"2019. november. 07. 19:16","title":"\"Erdogan terrorist\" - kiabálták tüntetők a török elnök konvoja felé - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]