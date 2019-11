Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4bc4fee9-50ff-4e84-99c4-90a8929f2b6c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sőt egyáltalán eszébe se jusson valakinek, hogy megfordul az autópályán. ","shortLead":"Sőt egyáltalán eszébe se jusson valakinek, hogy megfordul az autópályán. ","id":"20191120_autopalya_megfordulas_matrica_autos_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bc4fee9-50ff-4e84-99c4-90a8929f2b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2d7175-2631-409e-aca0-bdf7ea5a97e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20191120_autopalya_megfordulas_matrica_autos_video","timestamp":"2019. november. 20. 09:15","title":"Ez legyen az utolsó, ami eszébe jut valakinek, ha nem vett pályamatricát – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6927d625-2443-4ac4-a6f1-1fe54ebe97b5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Yorgen Fenechet luxusjachtján tartóztatta fel a máltai parti őrség. A 2017-ben meggyilkolt Daphne Caruana Galizia egy olyan ügyben nyomozott, amelyben Fenech cége érintett volt.\r

","shortLead":"Yorgen Fenechet luxusjachtján tartóztatta fel a máltai parti őrség. A 2017-ben meggyilkolt Daphne Caruana Galizia...","id":"20191120_maltai_ujsagiro_daphne_caruana_galizia_yorgen_fenech_rendorseg_merenylet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6927d625-2443-4ac4-a6f1-1fe54ebe97b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ce4e549-37b5-41ff-ba5c-cd7a4a425589","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191120_maltai_ujsagiro_daphne_caruana_galizia_yorgen_fenech_rendorseg_merenylet","timestamp":"2019. november. 20. 15:26","title":"Letartóztattak egy dúsgazdag üzletembert a máltai újságírónő meggyilkolásának ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A férfit a a Corvin-csomópontnál érte a baleset.\r

","shortLead":"A férfit a a Corvin-csomópontnál érte a baleset.\r

","id":"20191121_tehervonat_baleset_csepel_lezaras_rendorseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b862990-f5da-422c-800e-a3007105a7d9","keywords":null,"link":"/cegauto/20191121_tehervonat_baleset_csepel_lezaras_rendorseg","timestamp":"2019. november. 21. 05:37","title":"Tehervonat sodort el egy embert Csepelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e6b977f-88be-43be-a8ff-541ab2da4bfa","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kirekesztettekért dolgozó L. Ritók Nóra szívhez szóló karácsonyi üzenetet kapott.","shortLead":"A kirekesztettekért dolgozó L. Ritók Nóra szívhez szóló karácsonyi üzenetet kapott.","id":"20191120_l_ritok_nora_karacsonyi_kivansag_eroszak_gyerek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e6b977f-88be-43be-a8ff-541ab2da4bfa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7be11c-e068-49ba-80e9-7cbfb1c0b74b","keywords":null,"link":"/elet/20191120_l_ritok_nora_karacsonyi_kivansag_eroszak_gyerek","timestamp":"2019. november. 20. 12:11","title":"\"Ide vezetnek a gyűlöletkampányok\" – egy gyerek karácsonyra azt kéri, hogy ne bántsák a nagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eec48f3b-1b05-4211-8064-7e1c181f25fd","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Kylie Jenner üzleti sikerei is csak gyarapodnak. ","shortLead":"Kylie Jenner üzleti sikerei is csak gyarapodnak. ","id":"20191119_181_milliard_forintert_adta_el_ceget_a_vilag_legfiatalabb_dollarmilliardosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eec48f3b-1b05-4211-8064-7e1c181f25fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce102938-b138-4324-83b8-79a25dbc89e4","keywords":null,"link":"/kkv/20191119_181_milliard_forintert_adta_el_ceget_a_vilag_legfiatalabb_dollarmilliardosa","timestamp":"2019. november. 19. 15:10","title":"181 milliárd forintért adta el cégét a világ legfiatalabb dollármilliárdosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2fe67d-eef1-448a-b2dd-5a3c5c2b81fa","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A piac két legnagyobb szereplőjétől rendelnek, hogy bebiztosítsák magukat.","shortLead":"A piac két legnagyobb szereplőjétől rendelnek, hogy bebiztosítsák magukat.","id":"20191121_A_BMW_is_belehuzott_10_milliard_euroert_rendeltek_akkumulatorokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ef2fe67d-eef1-448a-b2dd-5a3c5c2b81fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46337c26-44c0-4a28-bf0a-ff0bb3e286aa","keywords":null,"link":"/cegauto/20191121_A_BMW_is_belehuzott_10_milliard_euroert_rendeltek_akkumulatorokat","timestamp":"2019. november. 21. 12:39","title":"A BMW is belehúzott, 10 milliárd euróért rendeltek akkumulátorokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb70eb9-7a82-4fec-ab63-105ec77c45a7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Kocsis Máté egy sajtótájékoztatón azzal vádolta meg Tordai Bencét, hogy fenyegeti a fideszeseket a parlamentben, Tordai szerint ez rágalmazás. ","shortLead":"Kocsis Máté egy sajtótájékoztatón azzal vádolta meg Tordai Bencét, hogy fenyegeti a fideszeseket a parlamentben, Tordai...","id":"20191120_Tordai_Bence_ragalmazas_miatt_beperli_Kocsis_Matet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cb70eb9-7a82-4fec-ab63-105ec77c45a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d418dfd-5d1f-4cf6-b7ea-ad63051d8c83","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Tordai_Bence_ragalmazas_miatt_beperli_Kocsis_Matet","timestamp":"2019. november. 20. 19:32","title":"Tordai Bence rágalmazás miatt beperli Kocsis Mátét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af9532c-6534-4880-862f-332f7c718cbc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vegyesek az első tapasztalatok a Google nagyreményű Stadiájáról. A videojátékos világot felrázni kívánó szolgáltatás néhány országban már elérhető, de ahol használhatják, ott is felemás az élmény.","shortLead":"Vegyesek az első tapasztalatok a Google nagyreményű Stadiájáról. A videojátékos világot felrázni kívánó szolgáltatás...","id":"20191120_google_stadia_streaming_jatek_velemeny_kritika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0af9532c-6534-4880-862f-332f7c718cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eefc921c-fd53-4b2d-a9f0-3af11eb5459f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_google_stadia_streaming_jatek_velemeny_kritika","timestamp":"2019. november. 20. 11:33","title":"A Google videojátékos csodájából egyelőre épp a csoda hiányzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]