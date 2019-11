Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48c31024-4410-41ab-8b4f-dea53cd827ec","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20191127_Igy_hangzik_rapben_osszefoglalva_az_elso_nyolc_Star_Warsresz__es_maga_Rey_adja_elo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48c31024-4410-41ab-8b4f-dea53cd827ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04f2516f-143b-4adf-ba1b-d7195459fd18","keywords":null,"link":"/kultura/20191127_Igy_hangzik_rapben_osszefoglalva_az_elso_nyolc_Star_Warsresz__es_maga_Rey_adja_elo","timestamp":"2019. november. 27. 09:45","title":"Így hangzik rapben összefoglalva az első nyolc Star Wars-rész – és maga Rey adja elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e1c390-1745-4c18-aa67-47bfa50e7877","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Petrov Árpád az úszót méltatta közleményében.","shortLead":"Petrov Árpád az úszót méltatta közleményében.","id":"20191128_hosszu_katinka_petrov_arpad_edzo_szakitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3e1c390-1745-4c18-aa67-47bfa50e7877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d093365b-ad0d-4142-9f95-ac663c176827","keywords":null,"link":"/elet/20191128_hosszu_katinka_petrov_arpad_edzo_szakitas","timestamp":"2019. november. 28. 10:10","title":"Reagált Hosszú Katinka kemény üzenetére az elküldött edző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d66cf97-45ab-4a56-a07a-f89a9e01830e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan gyorsulás ez, ami egy hétköznapi sofőr szervezetét igencsak megviselné. ","shortLead":"Olyan gyorsulás ez, ami egy hétköznapi sofőr szervezetét igencsak megviselné. ","id":"20191122_0rol_200_kmhra_44_masodperc_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8d66cf97-45ab-4a56-a07a-f89a9e01830e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ada78c94-6a29-4f29-96e1-d06677daab4c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191122_0rol_200_kmhra_44_masodperc_alatt","timestamp":"2019. november. 27. 06:41","title":"0-ról 200 km/h-ra 4,4 másodperc alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73c12cb6-a380-4c23-bde1-273b5143b248","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter a népjóléti bizottság előtt adott számot az egészségügy helyzetéről. ","shortLead":"A miniszter a népjóléti bizottság előtt adott számot az egészségügy helyzetéről. ","id":"20191127_kasler_miklos_egeszsegugy_betegek_orvoslatogatas_kunetz_zsombor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73c12cb6-a380-4c23-bde1-273b5143b248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01b001dd-e61c-4e3e-a226-014ad68b0a52","keywords":null,"link":"/itthon/20191127_kasler_miklos_egeszsegugy_betegek_orvoslatogatas_kunetz_zsombor","timestamp":"2019. november. 27. 12:23","title":"Kásler szerint nem az egészségüggyel van baj, csak a betegek mennek későn orvoshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17f58888-1e65-4b05-b6dd-e05963097b33","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Super Guppy 26 tonnányi rakomány megmozgatására képes, a \"bepakoláshoz\" a törzs közepén kell kinyitni a rakteret. Ezt használta a NASA az Orion szállítására.","shortLead":"A Super Guppy 26 tonnányi rakomány megmozgatására képes, a \"bepakoláshoz\" a törzs közepén kell kinyitni a rakteret. Ezt...","id":"20191127_nasa_super_guppy_repulogep_orion_urkapszula","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=17f58888-1e65-4b05-b6dd-e05963097b33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c720f3f5-f8ce-4d70-aaa1-b952cb0b58d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191127_nasa_super_guppy_repulogep_orion_urkapszula","timestamp":"2019. november. 27. 10:03","title":"A világ legkülönlegesebb repülőgépét vettette be a NASA az Orion űrkapszula taxiztatásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b12f41e-dfcb-4498-9911-355653624df0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A változások kívülről nem igazán fedezhetők fel, inkább belül kell keresni őket.","shortLead":"A változások kívülről nem igazán fedezhetők fel, inkább belül kell keresni őket.","id":"20191127_orosz_rancfelvarras_felfrissitettek_a_lada_vestat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7b12f41e-dfcb-4498-9911-355653624df0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14947c36-b787-4208-aeca-61cac41be67e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191127_orosz_rancfelvarras_felfrissitettek_a_lada_vestat","timestamp":"2019. november. 27. 07:59","title":"Orosz ráncfelvarrás: felfrissítették a Lada Vestát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff536e9b-c835-4014-b2e5-a7c7d22d7d42","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A betörők egy poroltót is kiürítettek, hogy eltüntessék a nyomaikat. Profik voltak, gyorsan dolgoztak.","shortLead":"A betörők egy poroltót is kiürítettek, hogy eltüntessék a nyomaikat. Profik voltak, gyorsan dolgoztak.","id":"20191127_drezda_ekszerrablas_profi_betores","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff536e9b-c835-4014-b2e5-a7c7d22d7d42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45e75cc6-94c3-4cc2-b607-cf4d50cfc7ac","keywords":null,"link":"/vilag/20191127_drezda_ekszerrablas_profi_betores","timestamp":"2019. november. 27. 18:26","title":"Négyfős banda állhat az elmúlt évek legnagyobb ékszerrablása mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd3e2cc7-96e8-4373-b096-200ae73e562f","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az első hírek szerint a sofőr túl gyorsan ment.","shortLead":"Az első hírek szerint a sofőr túl gyorsan ment.","id":"20191128_peru_iskolas_busz_szakadek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bd3e2cc7-96e8-4373-b096-200ae73e562f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b12eb783-4875-44b2-85ec-33d1762697f5","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_peru_iskolas_busz_szakadek","timestamp":"2019. november. 28. 07:12","title":"Szakadékba zuhant egy iskolai busz Peruban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]