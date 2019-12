Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1b51af81-7351-4200-a89e-e8dc7447f8d4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hiába a több mint 5 évtizedes kor, ez a Pullman még 2019-ben is abszolút tekintélyt parancsoló.","shortLead":"Hiába a több mint 5 évtizedes kor, ez a Pullman még 2019-ben is abszolút tekintélyt parancsoló.","id":"20191128_52_eves_fekete_diktatormercedes_keresi_uj_gazdajat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b51af81-7351-4200-a89e-e8dc7447f8d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9c3e7f7-9ef7-4dfe-9a6e-7e49d87e08ef","keywords":null,"link":"/cegauto/20191128_52_eves_fekete_diktatormercedes_keresi_uj_gazdajat","timestamp":"2019. december. 02. 06:41","title":"52 éves fekete diktátor-Mercedes keresi új gazdáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b25f278-769b-4663-9f9e-586ddf722f7f","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"A napról napra elkövetett apró étkezési hibák az évek alatt összeadódnak, és súlyos betegségek kialakulásához vezetnek. Melyek ezek, és hogyan lehet rájuk tudatosabban odafigyelni?","shortLead":"A napról napra elkövetett apró étkezési hibák az évek alatt összeadódnak, és súlyos betegségek kialakulásához vezetnek...","id":"proktis_20170227_Ezzel_a_teszttel_megtudja_mennyire_etkezik_egeszsegesen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0b25f278-769b-4663-9f9e-586ddf722f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d744bfd5-6366-4da6-b39d-503bf934a122","keywords":null,"link":"/brandchannel/proktis_20170227_Ezzel_a_teszttel_megtudja_mennyire_etkezik_egeszsegesen","timestamp":"2019. december. 02. 11:30","title":"Hogyan ne hibázzunk, ha eszünk? - Teszt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"b82d038d-a839-4566-bdfe-f80b6b3e8f1d","c_partnertag":"proktis"},{"available":true,"c_guid":"cf90358a-1c36-47da-812f-d48f0a0095f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Andy Vajna özvegye a Bors szerint munkába állt az Egyesült Államokban.","shortLead":"Andy Vajna özvegye a Bors szerint munkába állt az Egyesült Államokban.","id":"20191202_Vajna_Timea_kiprobalna_magat_producerkent","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cf90358a-1c36-47da-812f-d48f0a0095f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76af12f0-b394-4aad-9d4d-f6a009fe2da6","keywords":null,"link":"/elet/20191202_Vajna_Timea_kiprobalna_magat_producerkent","timestamp":"2019. december. 02. 09:11","title":"Vajna Tímea kipróbálná magát producerként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az áldozatok mindannyian tunéziaiak. ","shortLead":"Az áldozatok mindannyian tunéziaiak. ","id":"20191201_Szakadekba_zuhant_egy_busz_Tuneziaban_sokan_meghaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"daa45886-6faa-41ed-ae7a-ff7991e7a9dc","keywords":null,"link":"/vilag/20191201_Szakadekba_zuhant_egy_busz_Tuneziaban_sokan_meghaltak","timestamp":"2019. december. 01. 16:58","title":"Szakadékba zuhant egy busz Tunéziában, sokan meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71fb3372-6aa0-4b88-983f-5cb8f7cd108b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Leesett az első hó és hozta, amit ilyenkor szokott.","shortLead":"Leesett az első hó és hozta, amit ilyenkor szokott.","id":"20191202_bkk_fovaros_csuszos_ut_latyak_havazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71fb3372-6aa0-4b88-983f-5cb8f7cd108b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22747e16-edd0-45ad-a052-f0dc5594cc67","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_bkk_fovaros_csuszos_ut_latyak_havazas","timestamp":"2019. december. 02. 07:15","title":"Csúsznak az utak, késnek a vonatok – megjött a tél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0","c_author":"Szabó Yvette","category":"itthon","description":"Legalábbis ezt sugallja az a végzés, amelyet a HVG kapott, miután perre kellett mennie, hogy a győri önkormányzat adatokat adjon az időközben lemondott polgármester, Borkai Zsolt és apparátusa tevékenységéről.","shortLead":"Legalábbis ezt sugallja az a végzés, amelyet a HVG kapott, miután perre kellett mennie, hogy a győri önkormányzat...","id":"20191202_A_gyori_jarasbirosagon_mindenki_elfogult_ha_Borkaival_kapcsolatban_kell_donteni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15097e05-bcd8-4d1f-b922-b777463656e4","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_A_gyori_jarasbirosagon_mindenki_elfogult_ha_Borkaival_kapcsolatban_kell_donteni","timestamp":"2019. december. 02. 13:35","title":"A győri járásbíróságon mindenki elfogult, ha Borkaival kapcsolatban kell dönteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"953f9642-1c02-44b8-b9b1-c32bdf0ec8cc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Azzal érvelt, hogy a migránsok már a föld alatt is próbálnak bejutni az országba.","shortLead":"Azzal érvelt, hogy a migránsok már a föld alatt is próbálnak bejutni az országba.","id":"20191201_Nemeth_Szilard_bevandorlasellenes_kabinet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=953f9642-1c02-44b8-b9b1-c32bdf0ec8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5300c2fa-1ee7-4ac2-8e6e-f46c6994bc3f","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Nemeth_Szilard_bevandorlasellenes_kabinet","timestamp":"2019. december. 01. 17:48","title":"Németh Szilárd az \"egyre erősödő migrációs nyomás miatt\" összehívta a bevándorlásellenes kabinetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ba2bd0e-49bc-47d9-a41b-44d0b0658847","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kilenc ember lelte halálát egy pánikszerű tolongásban a brazíliai Sao Paulóban, amikor gyanúsítottakat üldöző rendőrök a város egyik nyomornegyedében belefutottak egy utcai partiba és összecsaptak annak résztvevőivel - közölték vasárnap brazil illetékesek.","shortLead":"Kilenc ember lelte halálát egy pánikszerű tolongásban a brazíliai Sao Paulóban, amikor gyanúsítottakat üldöző rendőrök...","id":"20191202_Utcai_mulatsagba_menekultek_bunozok_Braziliaban_a_kaoszban_9en_meghaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ba2bd0e-49bc-47d9-a41b-44d0b0658847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f51e4f-0ed4-4829-95d8-914cf5e00ecc","keywords":null,"link":"/vilag/20191202_Utcai_mulatsagba_menekultek_bunozok_Braziliaban_a_kaoszban_9en_meghaltak","timestamp":"2019. december. 02. 06:15","title":"Utcai mulatságba menekültek bűnözők Brazíliában, a káoszban 9-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]