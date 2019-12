Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nem volt telitalálatos szelvény.","shortLead":"Nem volt telitalálatos szelvény.","id":"20191201_hatos_lotto_huzas_nyeremeny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=61aaaac8-4e48-44b3-a0a1-3b3ec67017ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf92184f-9b76-474e-9509-83fd3a6a89cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191201_hatos_lotto_huzas_nyeremeny","timestamp":"2019. december. 01. 19:29","title":"Kihúzták a hatos lottó nyerőszámait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vodafone lakossági előfizetői három nap díjmentes, korlátlan adathasználatot kapnak, az okostelefonnal nem rendelkezők pedig három nap díjmentes hanghívást. Idén a UPC-előfizetőknek is ad valamit a vállalatot nemrég felvásárolt Vodafone.","shortLead":"A Vodafone lakossági előfizetői három nap díjmentes, korlátlan adathasználatot kapnak, az okostelefonnal nem...","id":"20191202_vodafone_korlatlan_internet_ingyenes_telefonalas_red_infinity_pro_havidijkedvezmeny_upc_vezetekes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a57b6d0-56fd-4534-aabf-700802e58a0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2602dba7-bd84-435b-9820-87913b5ae2f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_vodafone_korlatlan_internet_ingyenes_telefonalas_red_infinity_pro_havidijkedvezmeny_upc_vezetekes","timestamp":"2019. december. 02. 14:33","title":"Ha a Vodafone ügyfele, 3 napon át korlátlanul netezhet vagy ingyen telefonálhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f45923c9-ba2a-49b3-84d3-9872a0b03af1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Bagdi Enikő és Burai Renátó számára véget ért a tehetségkutató.","shortLead":"Bagdi Enikő és Burai Renátó számára véget ért a tehetségkutató.","id":"20191201_Ismet_ketten_bucsuztak_az_XFaktortol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f45923c9-ba2a-49b3-84d3-9872a0b03af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2d2eab-4886-47b1-a97f-6688b8f9119a","keywords":null,"link":"/kultura/20191201_Ismet_ketten_bucsuztak_az_XFaktortol","timestamp":"2019. december. 01. 12:57","title":"Ismét ketten búcsúztak az X-Faktortól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7649bd5e-241c-4f3e-998b-42408994bdd0","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan lesz valakiből artista? Gyengébbek-e a magyar művészek, mint a külföldiek? Hogyan lehet felépülni egy sérülésből 2 hónappal a premier előtt? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre kapunk választ a Mi ez a cirkusz? című dokumentumfilm első epizódjából. Az alkotást négy részben láthatják a hvg360-on. ","shortLead":"Hogyan lesz valakiből artista? Gyengébbek-e a magyar művészek, mint a külföldiek? Hogyan lehet felépülni egy sérülésből...","id":"20191130_Doku360_Mi_ez_a_cirkusz_Elso_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7649bd5e-241c-4f3e-998b-42408994bdd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0286d5e7-45f1-4aa4-8847-0a8e9bab8540","keywords":null,"link":"/360/20191130_Doku360_Mi_ez_a_cirkusz_Elso_resz","timestamp":"2019. november. 30. 19:00","title":"Doku360: \"Szerencsém, hogy megfogtam egy kézzel, mert az agyam is kifolyt volna\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nincs elég ember a hóeltakarításhoz – közölte a főpolgármester.","shortLead":"Nincs elég ember a hóeltakarításhoz – közölte a főpolgármester.","id":"20191202_Karacsony_A_latyak_eltakaritasa_most_meg_lassitana_a_forgalmat_ezert_azt_csak_este_kezdik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b33418f0-53e8-41a4-98ee-54f38fffe51e","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Karacsony_A_latyak_eltakaritasa_most_meg_lassitana_a_forgalmat_ezert_azt_csak_este_kezdik","timestamp":"2019. december. 02. 10:43","title":"Karácsony: A latyak eltakarítása most még lassítaná a forgalmat, ezért azt csak este kezdik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár sokak nem hajlandók frissíteni számítógépüket az új Windows 10-re, ez mit sem változtat a Microsoft eredeti elképzelésén: jövő januárban leveszik a kezüket a Windows 7-ről.","shortLead":"Bár sokak nem hajlandók frissíteni számítógépüket az új Windows 10-re, ez mit sem változtat a Microsoft eredeti...","id":"20191202_windows_7_biztonsagi_frissites_tamogatas_microsoft_windows_10_piaci_megoszlasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a5c4dbdf-49c4-4071-a3bd-2402911f580e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c473aa8-cd88-430d-93f1-dde490960655","keywords":null,"link":"/tudomany/20191202_windows_7_biztonsagi_frissites_tamogatas_microsoft_windows_10_piaci_megoszlasa","timestamp":"2019. december. 02. 09:37","title":"Egyre közelebb a Windows 7 végórája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970686e7-2357-4a95-af9a-db05afe5851b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tudományos kutatások irodalmi áthallással. ","shortLead":"Tudományos kutatások irodalmi áthallással. ","id":"201948_evszazados_diagnozis_szovegtenyesztes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=970686e7-2357-4a95-af9a-db05afe5851b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c2e18c-0e68-49d7-bea6-b84eabe33347","keywords":null,"link":"/360/201948_evszazados_diagnozis_szovegtenyesztes","timestamp":"2019. december. 02. 16:00","title":"Halálos betegség lehet a vámpírsztorik valóságos alapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0ae58d-57b1-4c61-8697-7731105b5edd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az év hala szavazáson a süllő és csuka között dőlhet el a verseny

","shortLead":"Az év hala szavazáson a süllő és csuka között dőlhet el a verseny

","id":"20191201_Ket_nagy_ragadozo_legyozheti_a_veszelyeztetett_kis_halat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f0ae58d-57b1-4c61-8697-7731105b5edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"472e9d6c-361d-42f6-9347-c83bdd8f9796","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Ket_nagy_ragadozo_legyozheti_a_veszelyeztetett_kis_halat","timestamp":"2019. december. 01. 11:49","title":"Két nagy ragadozó legyőzheti a veszélyeztetett kis halat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]