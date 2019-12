Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt évtizedek egyik legeurópaibb politikusa vonul ma, pár nappal 65. születésnapja előtt nyugdíjba, ám az legalábbis kétséges, hogy neve ott lesz-e az Európai Unió dicsőségtábláján. Az biztos, hogy az unió legviharosabb időszakában próbálta egyben tartani a közösséget, és ez sokak meglepetésére sikerült neki, még ha ehhez sajátos módszereket is kellett alkalmaznia.","shortLead":"Az elmúlt évtizedek egyik legeurópaibb politikusa vonul ma, pár nappal 65. születésnapja előtt nyugdíjba, ám...","id":"20191201_jeanclaude_juncker_europai_bizottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee3e0e03-fa8f-4448-915a-57d369890d63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2274da4-311b-4c66-a2b8-b6e600183cc2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191201_jeanclaude_juncker_europai_bizottsag","timestamp":"2019. december. 01. 11:30","title":"Orbánt diktátornak nevezte, Johnsont hazugnak – de sikeres volt Jean-Claude Juncker öt éve?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdbc6bce-d3a3-42ce-8fa6-2a1ab3ef8121","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elmúlt egy hétben lett több mint száz előfizetőjük, és 1,7 millió forint adományt is gyűjtöttek.","shortLead":"Az elmúlt egy hétben lett több mint száz előfizetőjük, és 1,7 millió forint adományt is gyűjtöttek.","id":"20191202_Ujra_mukodik_a_Szabad_Pecs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cdbc6bce-d3a3-42ce-8fa6-2a1ab3ef8121&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0af301ff-afc3-498d-b758-4db0e8009138","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Ujra_mukodik_a_Szabad_Pecs","timestamp":"2019. december. 02. 13:19","title":"Újra működik a Szabad Pécs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fának vagy szalagkorlátnak ütköztek autósok szerte az országban. Sok helyen nedvesek, hókásásak az utak.","shortLead":"Fának vagy szalagkorlátnak ütköztek autósok szerte az országban. Sok helyen nedvesek, hókásásak az utak.","id":"20191202_havazas_ho_baleset_szalagkorlat_fa_m3_as_m0_as","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fd9351b-635e-47c9-a5b3-6aedacae611b","keywords":null,"link":"/cegauto/20191202_havazas_ho_baleset_szalagkorlat_fa_m3_as_m0_as","timestamp":"2019. december. 02. 08:03","title":"A hóval a balesetek is megjöttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b42fbbfc-406c-496f-be39-e26daf4bba59","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Majdnem napra pontosan 147 éve, 1872. december 4-én a nyílt óceánon hajózó Dei Gratia személyzete döbbenten tapasztalta, hogy a hozzájuk közeledő hajón sem élő ember nincs, sem holttest. A mai napig nem tudjuk, hová tűnt a tíz utas, és hogyan tartotta az irányt rögzítetlen kormánykerékkel az alkohollal teli teherhajó.","shortLead":"Majdnem napra pontosan 147 éve, 1872. december 4-én a nyílt óceánon hajózó Dei Gratia személyzete döbbenten...","id":"20191201_mary_celeste_kisertethajo_tortenete_dei_gratia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b42fbbfc-406c-496f-be39-e26daf4bba59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34e91486-1e45-4e26-981b-f2220ccf27d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_mary_celeste_kisertethajo_tortenete_dei_gratia","timestamp":"2019. december. 01. 09:03","title":"147 éve senki nem érti, hova tűntek a Mary Celeste kísértethajó utasai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6da2387c-b4f7-41be-9e63-9983b6ab3117","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már több mint ötven gyerek kapta meg az SMA (gerincvelői eredetű izomsorvadás) kezelésére szolgáló készítményt – mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere hétfő reggel az M1 csatornán.","shortLead":"Már több mint ötven gyerek kapta meg az SMA (gerincvelői eredetű izomsorvadás) kezelésére szolgáló készítményt – mondta...","id":"20191202_Mar_tobb_mint_otven_gyerek_megkapta_az_SMAkezelest","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6da2387c-b4f7-41be-9e63-9983b6ab3117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20c77cd4-8864-41c3-a8f7-b34894f1496a","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Mar_tobb_mint_otven_gyerek_megkapta_az_SMAkezelest","timestamp":"2019. december. 02. 09:23","title":"Már több mint ötven gyerek megkapta az SMA-kezelést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bc4cf3a-48c9-4bd5-a4e2-2bd9e03ff4cd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Transparency International Magyarország ügyvezetője, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa beszélt arról, hogy az állami korrupció lényege a javak újraelosztása.","shortLead":"A Transparency International Magyarország ügyvezetője, a Budapesti Corvinus Egyetem adjunktusa beszélt arról...","id":"20191202_Martin_Jozsef_Peter_Az_allami_korrupcio_lenyege_a_javak_ujraelosztasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bc4cf3a-48c9-4bd5-a4e2-2bd9e03ff4cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d4e27ae-e943-4f08-9a81-880f37619ec2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191202_Martin_Jozsef_Peter_Az_allami_korrupcio_lenyege_a_javak_ujraelosztasa","timestamp":"2019. december. 02. 09:08","title":"„Magyarországon a korrupciónak az Európai Unióban is egyedinek mondható formája épült ki”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6582215-51eb-471a-857e-25c34eec6edf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztársasági elnök Senyei György Barna bírót javasolta az Országos Bírói Hivatal elnöki posztjára.","shortLead":"A köztársasági elnök Senyei György Barna bírót javasolta az Országos Bírói Hivatal elnöki posztjára.","id":"20191202_Ader_kijelolte_Hando_Tunde_utodjat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c6582215-51eb-471a-857e-25c34eec6edf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5ad70c5-e8bd-4984-845f-26a97dc440da","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_Ader_kijelolte_Hando_Tunde_utodjat","timestamp":"2019. december. 02. 19:36","title":"Áder kijelölte Handó Tünde utódját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7da8324e-83c7-4efe-a746-3fa9534d2ded","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az argentin a Liverpool védőjét, Virgil van Dijket, valamint Cristiano Ronaldót előzte meg.","shortLead":"Az argentin a Liverpool védőjét, Virgil van Dijket, valamint Cristiano Ronaldót előzte meg.","id":"20191202_Lionel_Messi_hatodszor_is_aranylabdas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7da8324e-83c7-4efe-a746-3fa9534d2ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93fa803d-b4cf-49a0-85e3-1d283b8096ec","keywords":null,"link":"/sport/20191202_Lionel_Messi_hatodszor_is_aranylabdas","timestamp":"2019. december. 02. 21:45","title":"Lionel Messi hatodszor is aranylabdás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]