Bár az utóbbi időben többször is olvasni lehetett arról, hogy a Tesco feladná magyarországi érdekeltségeit, most a penzcentrum.hu-nak adott interjújában Matt Simister, a vállalat közép-európai vezérigazgatója elmondta, hogy „hosszú távon” terveznek az országban.

Ezért további befektetéseket is terveznek, ezzel kapcsolatban elhangzott, hogy 2009 és 2018 között 180 milliárd forintot fordítottak hálózatuk fejlesztésére. Ennek kapcsán mind a 112 hipermarketben átalakították és újrafókuszálták a termékkínálatot, mert „az emberek például sokkal többre értékelik az idejüket, és már nem járnak a Tescóba nagyméretű elektromos termékeket, vagy CD-t és videókazettát vásárolni”.

Az áruházi alapterület módosulásával felszabadult helyeken pedig több szolgáltatást tudunk kínálni a vásárlóinknak, például gyógyszertárat, postát, éttermeket vagy más ruházati és sportmárkákat, ami összességében véve hatékonyabbá teszi a bevásárlásukat” – fogalmazott Simister.

A vezető az online bevásárlás lehetőségének bevezetésével is elégedett volt, mint mondta, már 1,6 millió lakost el tudnak érni ezáltal, ám arra a kérdésre nem válaszolt, hogy a jövőben tervezik-e bővíteni a rendszert. Az interjúban elhangzott az is, hogy az önkiszolgáló pénztárak népszerűek, arra a kérdésre pedig, hogy lesznek-e teljesen eladó nélküli boltok Magyarországon, azt mondta Simister, hogy „az Egyesült Királyságban és Ázsiában érintésmentes bevásárlási modelleket és más új koncepciókat is tesztelünk, amelyeket Magyarországra is el fogunk hozni, ha beválnak, és a vásárlók körében is népszerűek lesznek.” Az viszont biztos, hogy a Clubcard rendszert fejleszteni szeretnék,