[{"available":true,"c_guid":"2bd0ccfa-c2ab-435e-926a-7d4853d33408","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A karácsony közeledtével ötven százalékkal emelkedett meg az adathalász próbálkozások száma.","shortLead":"A karácsony közeledtével ötven százalékkal emelkedett meg az adathalász próbálkozások száma.","id":"20191211_Jon_a_karacsony_az_adathalaszok_is_felporogtek_az_unnepekre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2bd0ccfa-c2ab-435e-926a-7d4853d33408&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f12cb87f-5c09-487f-8458-5337ef7fe524","keywords":null,"link":"/tudomany/20191211_Jon_a_karacsony_az_adathalaszok_is_felporogtek_az_unnepekre","timestamp":"2019. december. 11. 09:01","title":"Jön a karácsony, az adathalászok is felpörögtek az ünnepekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4f65553-291f-4dd3-96e4-27536d4d3da3","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Két Netflix-mozi, Martin Scorsese Az ír című maffiaeposza és a Noah Baumbach Házassági történet című drámája gyűjtötte a legtöbb jelölést a Hollywoodban akkreditált külföldi újságírók szövetségének (HFPA) díjaira. A Golden Globe-jelöltek listáját hétfőn hozták nyilvánosságra a Los Angeles-i Beverly Hiltonban.","shortLead":"Két Netflix-mozi, Martin Scorsese Az ír című maffiaeposza és a Noah Baumbach Házassági történet című drámája gyűjtötte...","id":"20191209_Mar_nyilvanos_a_Golden_Globejeloltek_listaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4f65553-291f-4dd3-96e4-27536d4d3da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53a3fefe-e62c-41bc-8c82-81294e97db4d","keywords":null,"link":"/elet/20191209_Mar_nyilvanos_a_Golden_Globejeloltek_listaja","timestamp":"2019. december. 09. 18:15","title":"Íme a Golden Globe-jelöltek listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az elemzői magyarázatok szerint azért lett magas a novemberi infláció, mert egy évvel korábban beesett az üzemanyagok ára, ahhoz képest pedig tényleg nagy a drágulás. Az élelmiszerárak ugyanakkor valóban folyamatosan nőnek, és felfelé nyomják az inflációt.","shortLead":"Az elemzői magyarázatok szerint azért lett magas a novemberi infláció, mert egy évvel korábban beesett az üzemanyagok...","id":"20191210_aremelkedes_inflacio_uzemanyag_elemzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e258f10a-f99c-4761-9d0b-73209c529f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d60261a9-f4b7-4cfb-9ae3-1a29e02e7b8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191210_aremelkedes_inflacio_uzemanyag_elemzes","timestamp":"2019. december. 10. 14:46","title":"Egyetlen áruféle miatt lett ilyen kiugró a novemberi áremelkedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6a25371-1c40-40bc-94fb-8689ff9ff071","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb pletyka kelt szárnyra arról, milyen lesz a Samsung összehajtható okostelefonjának második generációs változata. Ezúttal a kameráról érkezett egy érdekes hírmorzsa.","shortLead":"Újabb pletyka kelt szárnyra arról, milyen lesz a Samsung összehajtható okostelefonjának második generációs változata...","id":"20191210_samsung_galaxy_fold_2_108_megapixeles_kamera","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a6a25371-1c40-40bc-94fb-8689ff9ff071&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc253210-809a-46df-aabb-63bed3862306","keywords":null,"link":"/tudomany/20191210_samsung_galaxy_fold_2_108_megapixeles_kamera","timestamp":"2019. december. 10. 10:33","title":"A Samsung eddigi legjobb mobilos kameráját kaphatja meg a Galaxy Fold 2 is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee4aa3a-cfb8-43d4-b686-a492838a4a5b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Évente ezernél is több császármetszést végeznek Szegeden, most már bármelyiken bent lehet a férj is, ha a feleségével közösen úgy döntenek.\r

