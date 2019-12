Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"de1c7f01-ce21-4f24-922f-d2b85a79d01b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Húsz év után újra beköltözhetnek otthonunkba a Szomszédok című teleregény szereplői. A folytatást Bujtás János rendezné, az egykori szereplők szívesen folytatnák a sikersorozatot, kivéve Ábel Anitát.\r

\r

","shortLead":"Húsz év után újra beköltözhetnek otthonunkba a Szomszédok című teleregény szereplői. A folytatást Bujtás János...","id":"20191213_Folytatodhat_a_Szomszedok_de_Abel_Anita_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de1c7f01-ce21-4f24-922f-d2b85a79d01b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41efa063-0740-43d8-94bc-d6e8019d2002","keywords":null,"link":"/elet/20191213_Folytatodhat_a_Szomszedok_de_Abel_Anita_nelkul","timestamp":"2019. december. 13. 09:35","title":"Folytatódhat a Szomszédok, de Ábel Anita nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar-orosz űregyüttműködésről beszélnek majd a Roszkoszmosz vezetőjével a pénteki találkozón.","shortLead":"A magyar-orosz űregyüttműködésről beszélnek majd a Roszkoszmosz vezetőjével a pénteki találkozón.","id":"20191212_szijjarto_peter_moszkva_targyalas_roszkoszmosz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2a183d80-0e86-4ad0-a0f4-e8d26352d6a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ef2499c-3ef0-4710-a1d0-e679ea7982ca","keywords":null,"link":"/itthon/20191212_szijjarto_peter_moszkva_targyalas_roszkoszmosz","timestamp":"2019. december. 12. 11:57","title":"Szijjártó az új magyar űrhajósról tárgyal holnap Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c922fd9-2201-49f0-8230-a15214d324a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Körbezárták a szerbiai köztelevízió belgrádi székházát az ellenzéki tüntetők, akik szerint az állami televízió és rádió már évek óta eltorzítja a valóságot, és nem tesz eleget tájékoztatási feladatainak.","shortLead":"Körbezárták a szerbiai köztelevízió belgrádi székházát az ellenzéki tüntetők, akik szerint az állami televízió és rádió...","id":"20191213_Blokad_ala_vette_az_ellenzek_a_szerb_koztevet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c922fd9-2201-49f0-8230-a15214d324a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acc72f6e-05d9-41e6-b8bd-cfdda81236e2","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_Blokad_ala_vette_az_ellenzek_a_szerb_koztevet","timestamp":"2019. december. 13. 13:58","title":"Blokád alá vette az ellenzék a szerb köztévét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfe2bcf3-31ba-4596-81c1-1b000e195562","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tagadható ma már a klímaváltozás ténye, sokan viszont még mindig nem veszik elég komolyan a várható következményeket. Az alábbi interaktív térkép egyszerre ijesztő és elgondolkodtató.","shortLead":"Nem tagadható ma már a klímaváltozás ténye, sokan viszont még mindig nem veszik elég komolyan a várható...","id":"20191213_climate_impact_map_interaktiv_terkep_klimavaltozas_hatasa_globalis_felmelegedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dfe2bcf3-31ba-4596-81c1-1b000e195562&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"318a4f54-1e08-4127-9eb5-4b57bbba7500","keywords":null,"link":"/tudomany/20191213_climate_impact_map_interaktiv_terkep_klimavaltozas_hatasa_globalis_felmelegedes","timestamp":"2019. december. 13. 08:03","title":"Ijesztőbb a figyelmeztetéseknél: nézze meg interaktív térképen a klímaváltozás hatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb4fd32-373c-46fc-848d-6df9ddc86cd9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Jumanji – A következő szint című film avatja fel a felújított Cinema Cityt.\r

\r

","shortLead":"A Jumanji – A következő szint című film avatja fel a felújított Cinema Cityt.\r

\r

","id":"20191212_Ujra_nyit_a_mozi_a_Mammut_2ben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eeb4fd32-373c-46fc-848d-6df9ddc86cd9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed7f0bf-39a4-4e8b-b95f-51b44c004162","keywords":null,"link":"/kultura/20191212_Ujra_nyit_a_mozi_a_Mammut_2ben","timestamp":"2019. december. 12. 15:39","title":"Újra nyit a mozi a Mammut 2-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"016b38f4-0e1a-4dce-8402-de127c492c32","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 25 sérültje van az esetnek. A robbanás oka egyelőre ismeretlen.","shortLead":"Legalább 25 sérültje van az esetnek. A robbanás oka egyelőre ismeretlen.","id":"20191213_lakohaz_robbanas_blankenburg_serultek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=016b38f4-0e1a-4dce-8402-de127c492c32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73e60d5e-afdb-4f8d-9bbd-660f4f6b36db","keywords":null,"link":"/vilag/20191213_lakohaz_robbanas_blankenburg_serultek","timestamp":"2019. december. 13. 14:04","title":"Lakóház robbant fel Németországban, sok a sérült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0432ddc4-8bd7-40b2-a111-213309f10f5a","c_author":"Csatlós Hanna","category":"360","description":"A 21. században nem kell mélyre ásni a mamutagyarért, ezek a csontok ugyanis sokszor a felszín közelében, vagy már eleve a felszínen vannak. A globális felmelegedés pedig kifejezetten kedvez a mamutkereskedelemnek, szakértők szerint nem túlzás aranyláznak nevezni a mamutbizniszt. De ennek vannak árnyoldalai is. ","shortLead":"A 21. században nem kell mélyre ásni a mamutagyarért, ezek a csontok ugyanis sokszor a felszín közelében, vagy már...","id":"20191212_Ilyen_a_mamutagyarvadaszat_sotet_oldala","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0432ddc4-8bd7-40b2-a111-213309f10f5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d610f8d-467d-4db0-93a9-1c002630b0ef","keywords":null,"link":"/360/20191212_Ilyen_a_mamutagyarvadaszat_sotet_oldala","timestamp":"2019. december. 12. 19:30","title":"Ilyen a mamutagyar-vadászat sötét oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d639c9b-3a45-4b15-b359-a11ef86a7d2a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár a világ legismertebb vezetői közül többen is egy helyen tartózkodnak, a belga főváros életét nem zavarja meg egy olyan találkozó, mint amilyen most is zajlik.","shortLead":"Bár a világ legismertebb vezetői közül többen is egy helyen tartózkodnak, a belga főváros életét nem zavarja meg...","id":"20191212_Mutatjuk_mekkora_teruletet_zarnak_le_27_allam_es_kormanyfo_kedveert_Brusszelben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d639c9b-3a45-4b15-b359-a11ef86a7d2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fcf13ee-2ecd-4900-b177-cbecba1bd36e","keywords":null,"link":"/vilag/20191212_Mutatjuk_mekkora_teruletet_zarnak_le_27_allam_es_kormanyfo_kedveert_Brusszelben","timestamp":"2019. december. 12. 16:46","title":"Mutatjuk, mekkora területet zárnak le 27 állam- és kormányfő kedvéért Brüsszelben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]