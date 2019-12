Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9f42a9e3-5a22-42e0-93e2-0f36c72421ce","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Matolcsy György szerint 2030-ig, a következő bő évtizedben világosak a magyar célok: a legjobb öt ország közé kerülni Európában fejlettségben és életminőségben, megközelíteni Ausztriát és elérni uniós átlagokat.","shortLead":"Matolcsy György szerint 2030-ig, a következő bő évtizedben világosak a magyar célok: a legjobb öt ország közé kerülni...","id":"20191216_matolcsy_gyorgy_novekedes_evvege_napos_nyertes_part","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f42a9e3-5a22-42e0-93e2-0f36c72421ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a1e925e8-e52b-4027-b294-409003ac433d","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_matolcsy_gyorgy_novekedes_evvege_napos_nyertes_part","timestamp":"2019. december. 16. 20:56","title":"Matolcsy: Mi, magyarok úgy döntöttünk, hogy végre a történelem napos és nyertes partjára úszunk át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d65adaa9-302d-48f6-bf74-d5fe97161a26","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"81 Celsius-fokos hőmérsékleten lehet is.","shortLead":"81 Celsius-fokos hőmérsékleten lehet is.","id":"20191217_Ausztraliaban_most_olyan_meleg_van_hogy_kocsiban_sutik_a_hust","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d65adaa9-302d-48f6-bf74-d5fe97161a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ffe743-7a4d-4736-90f8-58f2d8b40712","keywords":null,"link":"/cegauto/20191217_Ausztraliaban_most_olyan_meleg_van_hogy_kocsiban_sutik_a_hust","timestamp":"2019. december. 17. 14:11","title":"Ausztráliában most olyan meleg van, hogy kocsiban sütik a húst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bfba0099-ebb6-4b7e-a57a-5c2c633cd672","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az entomológusok, azaz a rovarokkal foglalkozó tudósok szerint az évszázad végére eltűnhetnek a bolygóról a rovarok, ha nem értjük meg, mi okozza a pusztulásukat.","shortLead":"Az entomológusok, azaz a rovarokkal foglalkozó tudósok szerint az évszázad végére eltűnhetnek a bolygóról a rovarok, ha...","id":"20191217_rovar_kihalas_biodar_projekt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bfba0099-ebb6-4b7e-a57a-5c2c633cd672&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b7fedfa-a107-48d3-82c1-61720e22667f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191217_rovar_kihalas_biodar_projekt","timestamp":"2019. december. 17. 19:03","title":"Vészesen pusztulnak a rovarok, a tudósok egyelőre nem értik, hogy mi történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e77ae36-9f84-4e73-b89e-98fb6ea59cfe","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész szerint nagyon rossz ötlet volt rálépni a művészek bütykére, mert ha elkezdik használni a kreatív energiáikat a politika ellen, akkor nagy szarban lesznek. ","shortLead":"A színész szerint nagyon rossz ötlet volt rálépni a művészek bütykére, mert ha elkezdik használni a kreatív energiáikat...","id":"20191217_Nagy_Ervin_szinhazi_torveny_Kocsis_Mate","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e77ae36-9f84-4e73-b89e-98fb6ea59cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18eb6ba3-4878-4294-ad2b-e271631c3207","keywords":null,"link":"/kultura/20191217_Nagy_Ervin_szinhazi_torveny_Kocsis_Mate","timestamp":"2019. december. 17. 15:17","title":"Nagy Ervin: És most jön egy ilyen Kocsis Máté-szerű képződmény...","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83862c6b-d046-42af-93cd-2f771051d6a2","c_author":"Balogh Csaba","category":"360","description":"Az okos(kodó) droidok már a spájzban vannak, de a hiperugrástól még messze áll a mai tudomány. A Star Wars 1977 óta felvillantott megoldásai közül négy évtized alatt több ikonikus technológia sem jutott érdemben közelebb a megvalósuláshoz.","shortLead":"Az okos(kodó) droidok már a spájzban vannak, de a hiperugrástól még messze áll a mai tudomány. A Star Wars 1977 óta...","id":"201950__a_star_wars_technologiaja__harcos_kepzelet__hiperugro_koltsegek__messzimesszi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83862c6b-d046-42af-93cd-2f771051d6a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"388905ab-385f-4901-ac49-55f47f1227c2","keywords":null,"link":"/360/201950__a_star_wars_technologiaja__harcos_kepzelet__hiperugro_koltsegek__messzimesszi","timestamp":"2019. december. 17. 15:00","title":"Eltelt 42 év, de még mindig messzi-messzi járunk a Star Wars lenyűgöző világától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"337c0710-7baf-4351-847e-813ecc1f1ad3","c_author":"Windisch Judit - Pálmai Erika","category":"itthon","description":"Ördögpatát és szarvakat kell viselnie a bántalmazónak ahhoz, hogy veszélyesnek tűnjön a szakemberek számára? – fel a kérdést a Nane Egyesült szakértője a győri gyerekgyilkossággal kapcsolatban. Kiderült ugyanis: jó magaviselet miatt szeptemberben szabadult a börtönből az a férfi, aki vasárnap megölte nevelt lányát és 10 éves kisfiát Győrben. A férfi azért ült börtönben, mert féltékenységből meg akarta ölni a gyerekei anyját. ","shortLead":"Ördögpatát és szarvakat kell viselnie a bántalmazónak ahhoz, hogy veszélyesnek tűnjön a szakemberek számára? – fel...","id":"20191216_gyerekgyilkossag_gyor_birosag_wirth_gyamugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=337c0710-7baf-4351-847e-813ecc1f1ad3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc119890-d5c3-4c16-b7f8-c837b21a22a2","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_gyerekgyilkossag_gyor_birosag_wirth_gyamugy","timestamp":"2019. december. 16. 16:00","title":"A bírósági szakértő fél éve írásba adta: minden rendben az apával, aki most megölte gyerekeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4db1a54a-4bd4-4596-aca0-c33961e7c82d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Krisztus első megkísértése című brazil produkcióban melegként ábrázolják Jézust.","shortLead":"A Krisztus első megkísértése című brazil produkcióban melegként ábrázolják Jézust.","id":"20191217_meleg_jezus_netflix_brazilia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4db1a54a-4bd4-4596-aca0-c33961e7c82d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88b88a1a-f66c-47c2-bd40-0a121dbad524","keywords":null,"link":"/kultura/20191217_meleg_jezus_netflix_brazilia","timestamp":"2019. december. 17. 12:20","title":"Kétmillióan követelik, hogy vegye le a Netflix a meleg Jézusról szóló komédiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c11ffdbd-d0f4-47bd-91ee-5598d1cc189f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Négy év két hónap börtönbüntetésre ítélt a Budaörsi Járásbíróság első fokon egy százhalombattai közös képviselőt. A társa két év felfüggesztett szabadságvesztést kapott.","shortLead":"Négy év két hónap börtönbüntetésre ítélt a Budaörsi Járásbíróság első fokon egy százhalombattai közös képviselőt...","id":"20191216_csalas_sikkasztas_kozos_kepviselo_szazhalombatta","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c11ffdbd-d0f4-47bd-91ee-5598d1cc189f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9eb7fe3-9715-4534-818b-cdd418f7834d","keywords":null,"link":"/itthon/20191216_csalas_sikkasztas_kozos_kepviselo_szazhalombatta","timestamp":"2019. december. 16. 20:34","title":"Csalt és sikkasztott, évekre lecsukják a közös képviselőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]