Megúszhatja a magyar kormány, hogy 24 milliárd forintos kártérítést fizessen a Sodexónak – írja a Wall Street Journal. A lap emlékeztet: Magyarország ugyan az Európai Bíróságon és a Világbank mellett működő washingtoni választottbíróságon is pert veszített a cafeteriarendszer átalakítása miatt, a luxemburgi EU-bíróság egy másik döntése azonban kibúvót jelenthet a Washingtonban megítélt kártérítés megfizetése alól.

Az EU összességében több mint 6 milliárd dollárnak megfelelő kártérítési kérelmet semmisíthet meg akár a jövő év elején – írja a lap, amely szerint az eddigi rendszer átalakítása komoly visszatartó erő lehet a befektetők számára, különösen Közép-Kelet-Európában, ahol a választottbíróság egyfajta ellensúlyt jelentett a kormányok lépéseivel szemben.

Miről is van szó? Eddig a befektetők kétoldalú megállapodások alapján pert indíthattak a kormányok ellen, ha úgy érezték, azok valamely döntése károsan befolyásolta az üzleteiket. Így tett a cafeteriarendszer átalakítása után a korábban a magyar piacon egyeduralkodónak számító három cég is, amelyeket súlyosan érintett, hogy 2012-től az étkezési utalványok esetében csak az állami Erzsébet-utalvány számára biztosított adókedvezményt az állam. Azt, hogy ez szembemegy az uniós joggal is, az Európai Bíróság is kimondta, és mindhárom cég pert nyert az állammal szemben a washingtoni bíróságon.

Csakhogy az EU Bírósága hozott egy másik döntést is, amely alapján a kétoldalú beruházásvédelmi megállapodások sértik az uniós jogot. Az ítélet miatt az Európai Bizottság elrendelte az ilyen szerződések megsemmisítését, így ezekben az ügyekben ezek után a helyi bíróságok jogosultak dönteni. (Ezek pedig az Európai Bírósághoz fordulhatnak.) Ennek következményeképp ugyanakkor megsemmisítik a folyamatban levő 28 ügyet is, és az itt fennálló, összesen több mint 6,2 milliárd dolláros kártérítési követeléseket is – írja a lap, amely szerint ez példa nélküli a nemzetközi jogban. Emiatt úszhatja meg a magyar állam a Sodexo keresete alapján kiszabott, 80 millió dollárt meghaladó büntetés kifizetését is, ami a francia céget képviselő Simmons&Simmons ügyvédi iroda szerint aláássa az unió hitelességét. A lap arra is emlékeztett: ezek a jogviták sokszor olyan államokkal szemben indulnak, ahol a jogállamisággal kapcsolatban az EU-nak is kifogásai vannak, és csökken a bizalom a helyi bíróságok iránt.

(WSJ)