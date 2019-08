Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Első körben negyvenöt kilométeres szakaszra adták ki az engedélyt.","shortLead":"Első körben negyvenöt kilométeres szakaszra adták ki az engedélyt.","id":"20190823_Megkapta_az_epitesi_engedelyt_a_hatsavos_M1es","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4d4488a3-3f9d-469c-bf98-c2c9b4bdfc86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0159e9d6-9286-4c91-a4a4-5d0826b68a6d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_Megkapta_az_epitesi_engedelyt_a_hatsavos_M1es","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:11","title":"Megkapta az építési engedélyt a hatsávos M1-es","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fe6d0c5-695a-4711-b436-639d0debaf70","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szentgyörgyvölgyi Péter lapátot ragadott. ","shortLead":"Szentgyörgyvölgyi Péter lapátot ragadott. ","id":"20190823_Jon_a_valasztas_fakat_ultet_a_Jozsef_nador_teren_az_V_keruleti_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fe6d0c5-695a-4711-b436-639d0debaf70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbb5e786-156b-4f2b-8391-17fe3055d83c","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Jon_a_valasztas_fakat_ultet_a_Jozsef_nador_teren_az_V_keruleti_polgarmester","timestamp":"2019. augusztus. 23. 19:54","title":"Jön a választás, fákat ültet a József nádor téren az V. kerületi polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ecce69f-1255-4d14-baa9-30d137bae35e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy lökést adhat a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatásoknak a Cerebras új, egy iPadnél is nagyobb chipje. A lapka méreténél már csak a teljesítménye meghökkentőbb.","shortLead":"Nagy lökést adhat a mesterséges intelligenciával kapcsolatos kutatásoknak a Cerebras új, egy iPadnél is nagyobb chipje...","id":"20190822_cerebras_systems_mesterseges_intelligencia_chip_mag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4ecce69f-1255-4d14-baa9-30d137bae35e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"006dd450-8324-4b4a-8fc4-d66333ada9d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_cerebras_systems_mesterseges_intelligencia_chip_mag","timestamp":"2019. augusztus. 22. 19:03","title":"Elkészült a világ legnagyobb chipje, 400 000 mag van benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8928b48b-aef5-4d67-8e99-5cb1e4652596","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Káel Csaba veszi át a januárban elhunyt producer helyét.","shortLead":"Káel Csaba veszi át a januárban elhunyt producer helyét.","id":"20190823_Megvan_Andy_Vajna_utodja_a_filmugyi_kormanybiztosi_poszton","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8928b48b-aef5-4d67-8e99-5cb1e4652596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f16a666-58c0-4563-976b-ce50b600ad52","keywords":null,"link":"/kultura/20190823_Megvan_Andy_Vajna_utodja_a_filmugyi_kormanybiztosi_poszton","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:26","title":"Megvan Andy Vajna utódja a filmügyi kormánybiztosi poszton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22b749e5-de41-452a-8d30-dee45123f817","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Farkas Ferenc nagyon megsértődött, még az erről szóló dokumentumot is közzétette. ","shortLead":"Farkas Ferenc nagyon megsértődött, még az erről szóló dokumentumot is közzétette. ","id":"20190823_Facebookkomment_miatt_tett_feljelentest_Jaszapati_fideszes_polgarmestere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22b749e5-de41-452a-8d30-dee45123f817&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe24675-273f-4fa7-8e77-593414143bc8","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Facebookkomment_miatt_tett_feljelentest_Jaszapati_fideszes_polgarmestere","timestamp":"2019. augusztus. 23. 16:09","title":"Facebook-komment miatt tett feljelentést Jászapáti fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ad2d640-7c07-4322-a6d2-456efdc942b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Havasi Bertalan sajtófőnök frappáns magyarázatot adott arra, hogy a miniszterelnök milyen szempontok alapján, kinek küld gratuláló vagy éppen részvétet nyilvánító üzenetet.","shortLead":"Havasi Bertalan sajtófőnök frappáns magyarázatot adott arra, hogy a miniszterelnök milyen szempontok alapján, kinek...","id":"20190823_Maig_nem_tudni_Orban_miert_nem_kuldott_gyasztaviratot_Heller_Agnesnek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7ad2d640-7c07-4322-a6d2-456efdc942b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a02103d2-7bed-46b4-94cd-7a0dde222294","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Maig_nem_tudni_Orban_miert_nem_kuldott_gyasztaviratot_Heller_Agnesnek","timestamp":"2019. augusztus. 23. 08:28","title":"Máig nem tudni, Orbán miért nem küldött gyásztáviratot Heller Ágnes halálára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dba48968-ebf8-400f-9ed0-926c8bf1f983","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az igen limitált példányszámban gyártott mikroautó egyik példánya most közel 20 millió forint ellenében cserélt gazdát. ","shortLead":"Az igen limitált példányszámban gyártott mikroautó egyik példánya most közel 20 millió forint ellenében cserélt gazdát. ","id":"20190823_egy_apro_szigeten_keszult_a_vilag_legkisebb_szemelyautoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dba48968-ebf8-400f-9ed0-926c8bf1f983&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87c19ac1-099f-4a99-b5b2-3deba9a2cd81","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_egy_apro_szigeten_keszult_a_vilag_legkisebb_szemelyautoja","timestamp":"2019. augusztus. 23. 06:41","title":"Egy apró szigeten készült a világ legkisebb személyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbd3116d-3a2c-4d74-8b63-9ed03ac892de","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 2030-as évekre a cég leszámol a belső égésű motorral is. ","shortLead":"A 2030-as évekre a cég leszámol a belső égésű motorral is. ","id":"20190823_A_2030as_evekre_a_Volkswagen_leszamol_a_belso_egesu_motorral","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbd3116d-3a2c-4d74-8b63-9ed03ac892de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"494a6226-aebc-4b7f-bf67-feab281dd83f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_A_2030as_evekre_a_Volkswagen_leszamol_a_belso_egesu_motorral","timestamp":"2019. augusztus. 23. 10:51","title":"Logót vált a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]