Kincsnek számító információkhoz jut a szállóvendégekről az állami adatszolgáltató központ

Szerelmi légyottra érkezik egy pár egy kisebb budapesti szállodába. A portás rögtön leveszi, hogy nem többnapos városlátogatásról van szó, csupán néhány órás tartózkodásról. Már csak az a kérdés, hogy adóhivatali csapdáról van-e szó. Mert ha igen, akkor ragaszkodnia kell ahhoz, hogy mindkét vendég megadja a nevét, születési évét, lakcímét. De ha nem, akkor legjobb, ha hasalja az adatokat, mert a kérdezősködésre biztosan elillannak a kuncsaftok. Egy sztori azok közül, amelyeket portások meséltek, hogy milyen esetekben nem működik a kormány szállodaipari csodafegyvere.

Meg is kapták a fenyítést a szállodások a Magyar Turisztikai Ügynökségtől (MTÜ), hogy bírság és bezárás fenyegeti őket, ha nem tesznek eleget a júliustól életbe lépett adatszolgáltatási kötelezettségnek. A kormány éppen a feketegazdaság visszaszorítására hivatkozva hozta létre a Nemzeti Turisztikai Adatszolgáltató Központot, ahová októbertől már a panzióknak is, januártól pedig minden szálláshely-szolgáltatónak be kell küldenie a jogszabályban előírt információkat a vendégekről.

Ahogy azonban a kormány a dohányzás visszaszorításának ürügyén átszabta a trafikok piacát, és az adóelkerülés megakadályozására hivatkozva kormányközeli cégek kapták az online pénztárgépek és az italautomaták adóhivatali bekötésének bizniszét, a turisztikai adatközpont is átrajzolta az informatikai szolgáltatók körét a szállodaiparban.

Képünk illusztráció © MTI / Manek Attila

A hoppon maradtak elsősorban kisebb hazai vállalkozások, amelyeknek az évek során kialakult üzleti körük egy-két vagy akár több szállodából, panzióból állt. Az MTÜ eleinte hitegette őket, sőt be is jelentkezhettek az adatközponthoz, hogy a szükséges módosításokkal kiegészítsék a hotelek addig használt ügyviteli szoftvereit. Csakhogy az adatközpont még a várakozólistára sem vett fel sok céget, a végén pedig még a lajstromba került 54 vállalkozást is megrostálta, így mindössze kilenc maradt, amely jogosult lett arra, hogy felkészítse a hotelek informatikai rendszerét az adatszolgáltatásra. Ezek közül a két legnagyobb a Hostware és a Flexys. Az előbbi – amely saját adatközlése szerint 400-500 szálláshelyet tudhat az ügyfelei körében – az Orbán-kormány egyik ideológiai támogatójának, Széles Gábornak a többségi tulajdonában lévő vállalat. A sikeres pályázók között ugyanakkor ciprusi, romániai és szerbiai hátterű cég is van.

A legnagyobbak úgy magyarázzák a történteket, hogy a megbízóikkal többnyire keretszerződésük van, tehát ez a fejlesztés csupán újabb tennivaló volt a már kialkudott karbantartási összegért. Azok a vállalkozások viszont, amelyek nem kaptak jogosultságot az új adatrögzítő szoftver telepítésére, úgy értékelik, hogy a jogalkotók megint olyan törvényt fogadtak el, amely tönkreteszi az eddigi szereplők egy részét, és helyzetbe hozza a kiválasztottakat.

Az MTÜ saját számítása szerint januárig mintegy 3200 szállodát, panziót, üdülőházat és több mint 40 ezer egyéb üzleti szálláshelyet köteleznek szoftvervásárlásra, beleértve az airbnb-zőket is. Vagyis még bőven van tér a piaci terjeszkedésre. Az is igaz ugyanakkor, hogy a turisztikai ügynökség megpróbált gondoskodni a legkisebb szereplőkről, akiknek ingyenes szoftver készül. Ennek fejlesztését közpénzből fizetik, a megbízott pedig ugyanaz a francia tulajdonú Sagemcom, amely alvállalkozójával, a magyar MobilSignnal 1,9 milliárd forintért megalkotta magát a turisztikai adatszolgáltató központot. Korábban az állam a Sagemcomtól vásárolta meg az étel- és italautomaták felügyeleti egységeit, és ugyancsak ez a vállalkozás telepíthetett okos mérőórákat szerte az országban. A Sagemcom ügyvezetője Dubi Zoltán, akinek az utóbbi években közös cége volt a kormányfő vejével, Tiborcz Istvánnal, a MobilSign pedig Rogán Antal miniszter digitális szabadalmát kezeli.

Apró szépséghiba, hogy az ingyenes szoftvernek már a nyárra el kellett volna készülnie, ám ez nem történt meg. Mint ahogy az adatközpont is heteken át hibaüzeneteket küldözgetett a szállodáknak, miközben az MTÜ már postázta a bírsággal fenyegető leveleket. Az adatszolgáltatásba pedig jövőre várhatóan a fürdőket is bevonják, igaz, először csak önkéntes alapon.

Szállodai bejelentkezés. Nyilvántartanak, nyilván tartanak © Reviczky Zsolt

Totális ellenőrzés, államilag szavatolt haszonnal. A megoldás a régió más országaiban is megragadta az államigazgatás fantáziáját. Horvátország példát nyújtott Orbánéknak, Ausztria pedig követte a magyar mintát. Orbánék azonban még ezzel sem elégedettek: készül az egységes kormányzati adatkezelő központ. A gödi beruházásra 10 milliárd forintot szántak, de késik a megvalósítás. Vesztegelnek a közbeszerzések is, pedig a győztesek között van az év végéig Mészáros Lőrinc és Jászai Gellért érdekkörébe kerülő T-Systems. Egyelőre a kormányhatározatok is csak valószínűsítik, hogy 2020 közepéig létrejön az uniós pénzből finanszírozott adatbánya. Elvileg már a turisztikai információk kezelésére is ki kellett volna jelölni egy tárhelyszolgáltatót, de ennek egyelőre nem látszik nyoma.

Habár az irdatlan adatmennyiség összegyűjtésével és kezelésével kapcsolatban még az adatvédelmi hatóság elnökének is voltak aggályai, nem úgy tűnik, hogy a kormány meghátrált volna. A jogszabály jelenleg csak a rendőrség, illetve az idegenrendészeti hatóság számára teszi lehetővé a szállóvendégek beazonosítását, mások számára csupán identitás nélküli utazókat jellemez egy-egy adatsor. Az információk azonban így is hatalmas üzleti értékkel bírnak, és elég egy kormányhatározat, hogy kibővítsék a személyes adatokba is betekintők körét. A szálláshely-szolgáltatók vendégkörét azonban már így is le lehet írni az ott megszállók korával és lakóhelyével, amelyhez – éljen bár a vendég a világ bármely pontján – az irányítószámot is csatolni kell. Ez remek kiindulópont a célzott marketinghez, ami a szállodások megpuhításában is szerepet játszott.

A kormány igazi ütőkártyája azonban az volt, és ezzel lehetett a besúgással is gyanúsított szálláshely-szolgáltatókat leszerelni, hogy 2020 januárjától 18-ról 5 százalékra mérséklődik az áfafizetési kötelezettségük.

SZABÓ YVETTE