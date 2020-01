Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"507d134d-da2d-4a5f-aa7b-f74edd8eac7f","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Brüsszelben Ursula von der Leyen békülékeny hangnemét ellensúlyozhatják bizottsága erős emberei, közöttük az a három újonc, akik lehetetlen feladatokat vállaltak magukra.","shortLead":"Brüsszelben Ursula von der Leyen békülékeny hangnemét ellensúlyozhatják bizottsága erős emberei, közöttük az a három...","id":"202001__europai_bizottsag__profi_ujoncok__hataskori_harcok__uj_es_regi_sepruk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=507d134d-da2d-4a5f-aa7b-f74edd8eac7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a85247b3-d7b1-454e-8304-63cdd6c74d37","keywords":null,"link":"/360/202001__europai_bizottsag__profi_ujoncok__hataskori_harcok__uj_es_regi_sepruk","timestamp":"2020. január. 06. 13:00","title":"Csatárok Ursula von der Leyen brüsszeli csapatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Herényi Károly mozgássérült barátját azért bántalmazták, mert be akart állni a számára fenntartott parkolóhelyre.","shortLead":"Herényi Károly mozgássérült barátját azért bántalmazták, mert be akart állni a számára fenntartott parkolóhelyre.","id":"20200105_Mozgasserult_embert_utott_le_egy_luxusautos_egy_szantodi_aruhaz_parkolojaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b628316-2fda-4b03-8a84-3908dcc9f1fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74e70d45-223f-411a-97ac-257c67cc1a35","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Mozgasserult_embert_utott_le_egy_luxusautos_egy_szantodi_aruhaz_parkolojaban","timestamp":"2020. január. 05. 12:35","title":"Mozgássérült embert ütött le egy luxusautós egy szántódi áruház parkolójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcb64344-0139-4b2a-b537-1d0e3d938e40","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség keresi Herbert Zsanett Líviát.","shortLead":"A rendőrség keresi Herbert Zsanett Líviát.","id":"20200105_Eltunt_egy_14_eves_lany_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcb64344-0139-4b2a-b537-1d0e3d938e40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"297fe6c9-781a-41c7-b27b-a370c6e46a1b","keywords":null,"link":"/itthon/20200105_Eltunt_egy_14_eves_lany_Budapesten","timestamp":"2020. január. 05. 11:28","title":"Eltűnt egy 14 éves lány Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62565bbd-6748-4f71-8a71-240cbbda28c6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolc év után, néhány adás erejéig, Szalay Balázs társaságában visszatér az RTL Klub képernyőjére az ismert sportriporter – írta a media1.","shortLead":"Nyolc év után, néhány adás erejéig, Szalay Balázs társaságában visszatér az RTL Klub képernyőjére az ismert...","id":"20200104_Nyolc_ev_utan_visszater_az_RTL_Klub_kepernyojere_Szujo_Zoltan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=62565bbd-6748-4f71-8a71-240cbbda28c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32ad9b7d-582e-482a-9231-ce7e1d85486f","keywords":null,"link":"/elet/20200104_Nyolc_ev_utan_visszater_az_RTL_Klub_kepernyojere_Szujo_Zoltan","timestamp":"2020. január. 04. 17:12","title":"Nyolc év után visszatér az RTL Klub képernyőjére Szujó Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d380b106-977d-4d57-a3f7-c912cf2fa299","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem félt megmutatni a karjait.","shortLead":"Nem félt megmutatni a karjait.","id":"20200106_Jason_Momoa_egyedi_kiegeszitovel_jelent_meg_a_Golden_Globe_dijatadojan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d380b106-977d-4d57-a3f7-c912cf2fa299&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f0eb3af-cdbc-4ef2-9b65-757eca681f6a","keywords":null,"link":"/elet/20200106_Jason_Momoa_egyedi_kiegeszitovel_jelent_meg_a_Golden_Globe_dijatadojan","timestamp":"2020. január. 06. 09:03","title":"Jason Momoa egyedi kiegészítővel jelent meg a Golden Globe díjátadóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0c86322-daff-4fc1-ab86-1f58b52c7a74","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A Monty Python felejthetetlen alkotásaiból ismert Eric Idle önéletrajzában saját életének értelmén elmélkedik. Az alábbiakban ebből a könyvből közlünk egy részletet.","shortLead":"A Monty Python felejthetetlen alkotásaiból ismert Eric Idle önéletrajzában saját életének értelmén elmélkedik...","id":"20200105_Eric_Idle_Monty_Python_konyv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0c86322-daff-4fc1-ab86-1f58b52c7a74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28774b13-8ad6-4f56-ad43-28362cb4a3ef","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200105_Eric_Idle_Monty_Python_konyv","timestamp":"2020. január. 05. 19:15","title":"„Az igazi művészet titkolja, hogy művészet” – Eric Idle Angliáról, Amerikáról és a Monty Pythonról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem volt telitalálatos szelvény ezen a héten az ötöslottóban, így a következő héten tovább nő a nyereménylap.","shortLead":"Nem volt telitalálatos szelvény ezen a héten az ötöslottóban, így a következő héten tovább nő a nyereménylap.","id":"20200104_Otos_lotto__meg_tobbet_nyerhetunk_a_jovo_heten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9bd4bf8-bffe-44dc-855d-d5be9b672868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35795e8-b3af-459c-a85e-a869fb9e9947","keywords":null,"link":"/itthon/20200104_Otos_lotto__meg_tobbet_nyerhetunk_a_jovo_heten","timestamp":"2020. január. 04. 20:13","title":"Ötös lottó – még többet nyerhetünk a jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6573c86c-1d6d-48b0-a0f2-9fe512a3b4f7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vezetés így (is) reagált az Egyesült Államok által Kasszem Szulejmani ellen elkövetett merényletére.","shortLead":"A vezetés így (is) reagált az Egyesült Államok által Kasszem Szulejmani ellen elkövetett merényletére.","id":"20200105_Iran_felmondja_az_atomalkut","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6573c86c-1d6d-48b0-a0f2-9fe512a3b4f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2763d8-3bd1-4471-bcd5-8da8656bbfba","keywords":null,"link":"/vilag/20200105_Iran_felmondja_az_atomalkut","timestamp":"2020. január. 05. 21:27","title":"Irán felmondja az atomalkut","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]