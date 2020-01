Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"59946eb6-adaf-4323-9042-846b846ebe48","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Duma Aktuál bizonyítja, hogy a magyar miniszterelnök igenis tud késsel-villával enni. Orbán Viktor étkezési szokásainak hátterét Ceglédi Zoltán foglalja össze. ","shortLead":"Duma Aktuál bizonyítja, hogy a magyar miniszterelnök igenis tud késsel-villával enni. Orbán Viktor étkezési szokásainak...","id":"20200106_Duma_Aktual_Orban_Viktor_kessel_villaval_eszik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59946eb6-adaf-4323-9042-846b846ebe48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36408f6a-3d5b-4767-a546-84cd11d14ca5","keywords":null,"link":"/360/20200106_Duma_Aktual_Orban_Viktor_kessel_villaval_eszik","timestamp":"2020. január. 06. 19:00","title":"Duma Aktuál: Amikor Orbán Viktor grafológust hív a csalamádéhoz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5b02e4-24e8-4059-8c94-c6422fe265b5","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ilyen őszinte, érzelmes beszédet csak ritkán látni a Golden Globe színpadán. ","shortLead":"Ilyen őszinte, érzelmes beszédet csak ritkán látni a Golden Globe színpadán. ","id":"20200106_Tom_Hanks_Golden_Globe_koszonobeszed","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d5b02e4-24e8-4059-8c94-c6422fe265b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8e2926a-8238-4fa2-930e-62985b02941b","keywords":null,"link":"/kultura/20200106_Tom_Hanks_Golden_Globe_koszonobeszed","timestamp":"2020. január. 06. 10:18","title":"Tom Hanks elsírta magát a köszönőbeszéde közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a07a8321-5584-40b5-8ef2-2a7d0191b557","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ként használó új akkumulátorfajtát mutatott be a melbourne-i Monash Egyetem, amelynek kapacitása ötször akkora, mint a most használt lítium-ioné.","shortLead":"Ként használó új akkumulátorfajtát mutatott be a melbourne-i Monash Egyetem, amelynek kapacitása ötször akkora, mint...","id":"20200106_litium_ken_akkumulator_litium_ion_aksi_toltes_uzemido_novelese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a07a8321-5584-40b5-8ef2-2a7d0191b557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec0df48c-37f4-47ad-94fc-1d84cffa6d3e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_litium_ken_akkumulator_litium_ion_aksi_toltes_uzemido_novelese","timestamp":"2020. január. 06. 15:17","title":"Elkészült az új akkumulátorfajta, amellyel 5 napig bírja a mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f802b4a-cb1f-48d7-a920-c596c0a0f25e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hardcore játékosok számára nagyon fontos, hogy a képernyőn megjelenő tartalom gyorsan kússzon be a szemük elé. Az Nvidia és az Asus közös új fejlesztésével ez aligha lehet gond.","shortLead":"A hardcore játékosok számára nagyon fontos, hogy a képernyőn megjelenő tartalom gyorsan kússzon be a szemük elé...","id":"20200106_asus_rog_swift_360hz_monitor_ces_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f802b4a-cb1f-48d7-a920-c596c0a0f25e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee24bbd-5347-47fd-a52e-54bc1e8c1a7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_asus_rog_swift_360hz_monitor_ces_2020","timestamp":"2020. január. 06. 16:08","title":"Menő új monitort dob piacra az Asus, nem is látni, olyan gyorsan frissít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2e1c9ee-8cb7-453b-8999-9689df249741","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A FasTeesH nevű francia cég állítja, olyan fogkefét tervezett, amelyikkel az átlagosnál sokkal gyorsabban lehet fogat mosni, nem kell ugyanis percekig a szánkban tartani.","shortLead":"A FasTeesH nevű francia cég állítja, olyan fogkefét tervezett, amelyikkel az átlagosnál sokkal gyorsabban lehet fogat...","id":"20200106_fasteesh_y_brush_fogkefe_fogmosas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b2e1c9ee-8cb7-453b-8999-9689df249741&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65e1cff0-0b60-4075-bb65-e171f221a7f8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200106_fasteesh_y_brush_fogkefe_fogmosas","timestamp":"2020. január. 06. 17:15","title":"Van itt egy fogkefe, amelyik 10 másodperc alatt megtisztítja a fogait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076cd053-d0a5-4fb9-9643-0d055fce1f3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabad Egyetem köszönt be az Emmihez éjjel.","shortLead":"A Szabad Egyetem köszönt be az Emmihez éjjel.","id":"20200106_Plakatokkal_uzentek_az_Emminek_a_miniszterium_epulete_elott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=076cd053-d0a5-4fb9-9643-0d055fce1f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03032bd-ac8b-43e1-ae0c-ffa034e47bb1","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Plakatokkal_uzentek_az_Emminek_a_miniszterium_epulete_elott","timestamp":"2020. január. 06. 11:09","title":"Plakátokkal üzentek az Emminek a minisztérium épülete előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d27a2e85-2544-43d7-84fa-264605849edb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyarország és Vietnam idén ünnepli diplomáciai kapcsolatai felvételének 70. évfordulóját.","shortLead":"Magyarország és Vietnam idén ünnepli diplomáciai kapcsolatai felvételének 70. évfordulóját.","id":"20200106_Vietnamba_latogatott_az_allamtitkar_korhazat_epit_ott_Magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d27a2e85-2544-43d7-84fa-264605849edb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab42cc37-35dc-4f40-828a-f7684185ce37","keywords":null,"link":"/itthon/20200106_Vietnamba_latogatott_az_allamtitkar_korhazat_epit_ott_Magyarorszag","timestamp":"2020. január. 06. 15:54","title":"Vietnamba látogatott az államtitkár, kórházat épít ott Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"962a9515-0819-4ab5-a716-22222dbd789f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Így aztán inkább lesz fekete leszbikus. A Monty Python egykori tagja igazán abszurd interjút adott az Independentnek.","shortLead":"Így aztán inkább lesz fekete leszbikus. A Monty Python egykori tagja igazán abszurd interjút adott az Independentnek.","id":"20200107_Terry_Gilliamnek_elege_van_abbol_hogy_a_feher_ferfiakat_hibaztatjak_mindenert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=962a9515-0819-4ab5-a716-22222dbd789f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06c1195b-6031-487f-8857-a1cb91c47538","keywords":null,"link":"/elet/20200107_Terry_Gilliamnek_elege_van_abbol_hogy_a_feher_ferfiakat_hibaztatjak_mindenert","timestamp":"2020. január. 07. 09:43","title":"Terry Gilliamnek elege van abból, hogy a fehér férfiakat „hibáztatják mindenért”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]