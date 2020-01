Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56bd1bbc-4c30-4164-bf3f-b8da673a963b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Év végére pedig listát készít a mikroműanyagot tartalmazó termékekről.","shortLead":"Év végére pedig listát készít a mikroműanyagot tartalmazó termékekről.","id":"20200113_A_muanyag_csomagolas_betiltasara_keszul_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56bd1bbc-4c30-4164-bf3f-b8da673a963b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed9d66ed-1cbb-4025-bae9-ec95abfa77d9","keywords":null,"link":"/elet/20200113_A_muanyag_csomagolas_betiltasara_keszul_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2020. január. 13. 13:07","title":"A műanyag csomagolás betiltására készül az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ac36bd-4a59-4fd7-9a68-1f446c2cec55","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem tudni, mi volt a döntése oka.","shortLead":"Nem tudni, mi volt a döntése oka.","id":"20200114_fucsovics_marton_ausztralia_challenger_torna_feladott_meccs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b2ac36bd-4a59-4fd7-9a68-1f446c2cec55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78593a9-a1e6-4afb-8ad3-3ee94f2ff205","keywords":null,"link":"/sport/20200114_fucsovics_marton_ausztralia_challenger_torna_feladott_meccs","timestamp":"2020. január. 14. 08:31","title":"Az első játszmában feladta a meccsét Fucsovics","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sorozatos támadások kereszttüzébe kerül a Facebook riválisának is nevezett TikTok alkalmazás. A biztonsági kutatók legutóbb igen súlyos, a felhasználókra nézve veszélyt jelentő sebezhetőségeket találtak a ByteDance termékében.","shortLead":"Sorozatos támadások kereszttüzébe kerül a Facebook riválisának is nevezett TikTok alkalmazás. A biztonsági kutatók...","id":"20200113_tiktok_alkalmazas_sulyos_sebezhetosegek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d25a7f8-a644-4f5a-8ab8-91c3187d0d35","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_tiktok_alkalmazas_sulyos_sebezhetosegek","timestamp":"2020. január. 13. 10:03","title":"Nem elég, hogy kémkedik a TikTok, kiderült, hogy súlyosan sebezhető is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b62e5e-4c23-4fe6-9d39-7e2db584616b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Szent Márk térre sem lehet majd csak úgy bejutni.","shortLead":"A Szent Márk térre sem lehet majd csak úgy bejutni.","id":"20200113_Szamolni_fogjak_a_turistakat_a_velencei_karnevalon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58b62e5e-4c23-4fe6-9d39-7e2db584616b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12fe644d-7b06-4c46-be60-433324c6c41f","keywords":null,"link":"/elet/20200113_Szamolni_fogjak_a_turistakat_a_velencei_karnevalon","timestamp":"2020. január. 13. 09:57","title":"Számolni fogják a turistákat a velencei karneválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f1fe07-8b0a-40b8-afcf-0338bc260b2d","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Belepillantana a Lego-készletek, különböző modellek és szereplők tervezésének folyamatába? Többek között ez is kiderül A LEGO könyv című kiadványból.","shortLead":"Belepillantana a Lego-készletek, különböző modellek és szereplők tervezésének folyamatába? Többek között ez is kiderül...","id":"20200112_Hogyan_keszulnek_a_Lego_kulonbozo_jatekai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41f1fe07-8b0a-40b8-afcf-0338bc260b2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33ed4458-0a83-4d21-9812-7fe332c810ca","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20200112_Hogyan_keszulnek_a_Lego_kulonbozo_jatekai","timestamp":"2020. január. 12. 19:15","title":"Hogyan készülnek a Lego különböző játékai?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0f6a1c-4f38-45ac-a163-115a39f0311c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Baltával esett neki a falnak a felsőtárkányi férfi. Elfogták.","shortLead":"Baltával esett neki a falnak a felsőtárkányi férfi. Elfogták.","id":"20200114_Atbontotta_a_falat_igy_tort_be_a_dohanyboltba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ba0f6a1c-4f38-45ac-a163-115a39f0311c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5a73ad1-977f-40d8-ba7c-3cb654583e63","keywords":null,"link":"/itthon/20200114_Atbontotta_a_falat_igy_tort_be_a_dohanyboltba","timestamp":"2020. január. 14. 07:59","title":"Átbontotta a falat, így tört be a dohányboltba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c117a300-ad75-4988-b0b7-bc078f54c1b6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szervátültetésre előkészített májak akár egy hétig is használhatók maradnak egy új, számos kísérletben már bizonyított orvosi eszközzel. Feltalálói szerint kisebb csodát sikerült alkotniuk.","shortLead":"A szervátültetésre előkészített májak akár egy hétig is használhatók maradnak egy új, számos kísérletben már...","id":"20200113_emberi_maj_majatultetes_transzplantacio_szerv","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c117a300-ad75-4988-b0b7-bc078f54c1b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b7fc692-ea61-410a-8ad7-7adaa094764d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200113_emberi_maj_majatultetes_transzplantacio_szerv","timestamp":"2020. január. 13. 20:22","title":"Meggyógyítja és egy hétig óvja a testen kívüli májat egy új orvosi eszköz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20d669bb-0521-47f9-9086-284f1a1c395d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Budapestre nem tervez uniós támogatásokat fordítani az Orbán-kabinet.","shortLead":"Budapestre nem tervez uniós támogatásokat fordítani az Orbán-kabinet.","id":"20200113_Lassan_sorvasztana_el_Budapestet_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20d669bb-0521-47f9-9086-284f1a1c395d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1dbd69c-f2ce-47f5-ba60-448b3f90e22b","keywords":null,"link":"/itthon/20200113_Lassan_sorvasztana_el_Budapestet_a_kormany","timestamp":"2020. január. 13. 09:20","title":"Lassan sorvasztaná el Budapestet a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]