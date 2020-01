Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7857f65b-d20c-4497-8b6b-b75c9a8c4018","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van, aki ennek ellenére elég bevállalósan támadja az átjárót.","shortLead":"Van, aki ennek ellenére elég bevállalósan támadja az átjárót.","id":"20200121_Tobb_mint_remisztoek_a_kinai_kozuti_kapuk__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7857f65b-d20c-4497-8b6b-b75c9a8c4018&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"545b90d2-b9b9-4c7d-acc2-2d80e4ea32ed","keywords":null,"link":"/cegauto/20200121_Tobb_mint_remisztoek_a_kinai_kozuti_kapuk__video","timestamp":"2020. január. 21. 15:18","title":"Enyhén szólva is rémisztőek a kínai közúti kapuk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1c396e7-1997-4266-b361-195ea5cd9c3c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ENSZ biodiverzitásért felelős vezetője is megkongatta a vészharangot.","shortLead":"Az ENSZ biodiverzitásért felelős vezetője is megkongatta a vészharangot.","id":"20200121_Azt_kockaztatjuk_hogy_egy_ures_vilagban_fogunk_elni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b1c396e7-1997-4266-b361-195ea5cd9c3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0baaeb9-05b1-4e96-812c-1a71df0050ac","keywords":null,"link":"/elet/20200121_Azt_kockaztatjuk_hogy_egy_ures_vilagban_fogunk_elni","timestamp":"2020. január. 21. 10:22","title":"„Azt kockáztatjuk, hogy egy üres világban fogunk élni”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193fcf17-2dbe-49fc-86c9-f03cbfa58641","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az biztos, hogy a Samsung néhány héten belül előáll a Galaxy S20-család tagjaival, az új összecsukható mobil körül azonban egyre több a kérdőjel. Még az is lehet, hogy kettő jön belőle egyszerre. Vagy az is, hogy most egy sem.","shortLead":"Az biztos, hogy a Samsung néhány héten belül előáll a Galaxy S20-család tagjaival, az új összecsukható mobil körül...","id":"20200121_samsung_galaxy_z_flip_samsung_galaxy_z_osszecsukhato_okostelefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=193fcf17-2dbe-49fc-86c9-f03cbfa58641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15b66cb2-52aa-4912-aeda-47fdc37fd861","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_samsung_galaxy_z_flip_samsung_galaxy_z_osszecsukhato_okostelefon","timestamp":"2020. január. 21. 13:03","title":"Rég volt ennyire bizonytalan, mit mutat be a Samsung februárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae0ad66d-4576-448e-b7db-3ab8fa30c430","c_author":"HVG","category":"360","description":"Budapest talán leginkább heterogén összetételű kerülete nemcsak az utcai prostitúció és a gettósodott körzetek miatt számított hagyományosan kétes hírű környéknek, hanem azért is, mert ott kapcsolták le a fővárosban relatíve a legtöbb nem fehérgalléros bűnelkövetőt. ","shortLead":"Budapest talán leginkább heterogén összetételű kerülete nemcsak az utcai prostitúció és a gettósodott körzetek miatt...","id":"202003_a_pesti_harlem_ujrapozicionalasa_mithoztakarekonstrukciok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ae0ad66d-4576-448e-b7db-3ab8fa30c430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad246cac-b93b-4563-b118-4ce64ee6a50c","keywords":null,"link":"/360/202003_a_pesti_harlem_ujrapozicionalasa_mithoztakarekonstrukciok","timestamp":"2020. január. 20. 11:00","title":"Újratervezés a pesti Harlemben: mit hoztak a felújítások?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"addfe647-584d-4d25-afa7-fe93bf3b530e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokasodnak a hangok, melyek szerint a Sony februárban fogja megmutatni a világnak a PlayStation 5 konzolt. Egy fejlesztő is elszólhatta magát.","shortLead":"Sokasodnak a hangok, melyek szerint a Sony februárban fogja megmutatni a világnak a PlayStation 5 konzolt...","id":"20200120_sony_playstation_5_bemutato_februar_god_of_war","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=addfe647-584d-4d25-afa7-fe93bf3b530e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4add4a-5891-45d3-ae13-17cd571b4f84","keywords":null,"link":"/tudomany/20200120_sony_playstation_5_bemutato_februar_god_of_war","timestamp":"2020. január. 20. 17:03","title":"Többen állítják: februárban tartja a PS5 bemutatóját a Sony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454f25e4-29e5-45da-957c-7d155fcc3a93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"De nem engedélyezték. Vannak viszont más fura nevek, amelyek már gond nélkül adhatók.","shortLead":"De nem engedélyezték. Vannak viszont más fura nevek, amelyek már gond nélkül adhatók.","id":"20200120_fidesz_anyakonyveztetheto_nevek_noi_nevek_ferfi_nevek_legfurcsabb_magyar_nevek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=454f25e4-29e5-45da-957c-7d155fcc3a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a201fa-37a4-46a9-9cf0-d6515262a32e","keywords":null,"link":"/elet/20200120_fidesz_anyakonyveztetheto_nevek_noi_nevek_ferfi_nevek_legfurcsabb_magyar_nevek","timestamp":"2020. január. 20. 16:23","title":"Adna olyan nevet a gyermekének, hogy Fidesz? Valaki megpróbálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kiderült mit építhetnek Orbánék majorságában, újabb rádiók a kormány közelében, megmutatjuk Áder csodaautóját. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Kiderült mit építhetnek Orbánék majorságában, újabb rádiók a kormány közelében, megmutatjuk Áder csodaautóját...","id":"20200121_Radar360_Orbant_kitennek_Greta_aggodik_Trump_nem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff7d4293-48da-4678-88f8-18df13bb39da","keywords":null,"link":"/360/20200121_Radar360_Orbant_kitennek_Greta_aggodik_Trump_nem","timestamp":"2020. január. 21. 17:30","title":"Radar360: Orbánt kitennék, Greta aggódik, Trump optimista ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36d1d392-1f3f-4d54-982f-0e1417c2965a","c_author":"Horeczky Krisztina","category":"360","description":"Bátor útkereső volt. Szívügye, a dzsessz mellett világszínvonalon adta elő a minőségi popot, az undergroundot is. A tragikusan rövid életéről készült film nem bálványozza nagyságát.","shortLead":"Bátor útkereső volt. Szívügye, a dzsessz mellett világszínvonalon adta elő a minőségi popot, az undergroundot is...","id":"202003__fabian_juli__emlekfilm__hangrezdulesek__erzekeny_pillanatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=36d1d392-1f3f-4d54-982f-0e1417c2965a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93cbe15a-2c5d-4789-87a1-59224e12ed47","keywords":null,"link":"/360/202003__fabian_juli__emlekfilm__hangrezdulesek__erzekeny_pillanatok","timestamp":"2020. január. 20. 13:00","title":"A Fábián Juliról készült film úgy beszél a nagyságról, hogy nem épít bálványt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]