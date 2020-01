Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"88d1c7fa-ec74-448e-95ec-96b26d746236","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A hivatalos adatok szerint is már több mint negyven halálos áldozatot követelt a Vuhanból indult koronavírus fertőzés, s 1300 körül van a regisztrált betegek száma. A kór elsősorban a hatvan év fölöttiekre veszélyes. Peking szerint súlyos a helyzet, s már Európában is megjelent a járvány. Kína teljes területén leállították a csoportos turista-forgalmat.","shortLead":"A hivatalos adatok szerint is már több mint negyven halálos áldozatot követelt a Vuhanból indult koronavírus fertőzés...","id":"20200125_Hiaba_a_vedointezkedesek_a_Vuhanvirus_egyre_gyorsabban_terjed","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88d1c7fa-ec74-448e-95ec-96b26d746236&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a030e19-1ae0-4fa0-b3ff-93e354a71fcd","keywords":null,"link":"/vilag/20200125_Hiaba_a_vedointezkedesek_a_Vuhanvirus_egyre_gyorsabban_terjed","timestamp":"2020. január. 25. 16:23","title":"Hiába a védőintézkedések, a Vuhan-vírus egyre gyorsabban terjed","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4473cdc7-03e6-4daa-9a26-a0ebe21e1457","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezért új ellenségképet épít fel: jogászokat, ügyvédeket, bírókat.","shortLead":"Ezért új ellenségképet épít fel: jogászokat, ügyvédeket, bírókat.","id":"20200126_Spiegel_Rosszul_allnak_Orban_ugyei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4473cdc7-03e6-4daa-9a26-a0ebe21e1457&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"835ef136-6967-415e-aeb3-42ca5941055b","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Spiegel_Rosszul_allnak_Orban_ugyei","timestamp":"2020. január. 26. 11:16","title":"Spiegel: Rosszul állnak Orbán ügyei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f33d79ae-bc2d-4a2c-a39b-611aab5241eb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Nagy a kockázata annak, hogy a Kenyával szomszédos országokat is letarolják a sáskák.","shortLead":"Nagy a kockázata annak, hogy a Kenyával szomszédos országokat is letarolják a sáskák.","id":"20200124_Brutalis_saskajaras_van_Kenyaban_es_felo_hogy_nem_allnak_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f33d79ae-bc2d-4a2c-a39b-611aab5241eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e801fa-09a8-4d14-951c-57148201f651","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200124_Brutalis_saskajaras_van_Kenyaban_es_felo_hogy_nem_allnak_meg","timestamp":"2020. január. 24. 20:36","title":"Brutális sáskajárás van Kenyában és félő, hogy nem állnak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOK szerint a Cser Ágnes vezette szakszervezet „nem tudja kellő hatékonysággal és elhivatottsággal képviselni a magyar orvosok érdekeit.”","shortLead":"A MOK szerint a Cser Ágnes vezette szakszervezet „nem tudja kellő hatékonysággal és elhivatottsággal képviselni...","id":"20200126_Elegedetlen_a_szakszervezet_munkajaval_az_orvosi_kamara_ezert_csinalnak_egy_sajatot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ade624fe-b731-4e0c-a558-51fba94319d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93294e5-7f1d-4448-a035-dca07a63ae85","keywords":null,"link":"/itthon/20200126_Elegedetlen_a_szakszervezet_munkajaval_az_orvosi_kamara_ezert_csinalnak_egy_sajatot","timestamp":"2020. január. 26. 09:05","title":"Elégedetlen a szakszervezet munkájával az orvosi kamara, ezért csinálnak egy sajátot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2f09bfa-affd-49b8-ac56-50e6e016da23","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ha idős bácsik politizálnak, az a baj, ha meg csinos fiatal nők, akkor meg az? A Duma Aktuál csapata számba veszi az elmúlt hónapok cseréit a Fideszben, amikor nők váltottak férfiakat fontos pozíciókban. ","shortLead":"Ha idős bácsik politizálnak, az a baj, ha meg csinos fiatal nők, akkor meg az? A Duma Aktuál csapata számba veszi...","id":"20200124_Duma_Aktual_Fiatalit_a_Fidesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c2f09bfa-affd-49b8-ac56-50e6e016da23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a656d55d-72a9-449f-81ee-f5b624eb7945","keywords":null,"link":"/360/20200124_Duma_Aktual_Fiatalit_a_Fidesz","timestamp":"2020. január. 24. 19:00","title":"Duma Aktuál: A Fidesz fiatalítása után szívesebben nézed az M1-et, csak hang nélkül ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint hatórás sikeres űrsétát hajtott végre szombaton a Nemzetközi Űrállomás (ISS) két asztronautája, a küldetés során megszüntették a szivárgást a sötét anyag és antianyag után kutató alfa-mágneses spektrométer egyik hűtőcsövén.","shortLead":"Több mint hatórás sikeres űrsétát hajtott végre szombaton a Nemzetközi Űrállomás (ISS) két asztronautája, a küldetés...","id":"20200125_Hatoras_ursetat_hajtottak_vegre_a_Nemzetkozi_Urallomason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3394fba-daca-4fad-8f88-648bae0041dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"576470a4-56fa-48ea-a9a8-25e18f6d1c7b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200125_Hatoras_ursetat_hajtottak_vegre_a_Nemzetkozi_Urallomason","timestamp":"2020. január. 25. 20:49","title":"Hatórás űrsétát hajtottak végre a Nemzetközi Űrállomáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d75c2b7-0345-4e8d-9d74-8965eeb3beb5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megváltoztatták az autók hatósági elszállításának szabályait, így könnyebben el lehet távolítani a magukra hagyott kocsikat. ","shortLead":"Megváltoztatták az autók hatósági elszállításának szabályait, így könnyebben el lehet távolítani a magukra hagyott...","id":"20200125_Eleguk_lett_a_cseheknek_az_ut_menti_autoroncsokbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d75c2b7-0345-4e8d-9d74-8965eeb3beb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68dfe8bf-524a-488b-8960-fe364829ea91","keywords":null,"link":"/cegauto/20200125_Eleguk_lett_a_cseheknek_az_ut_menti_autoroncsokbol","timestamp":"2020. január. 25. 13:14","title":"Elegük lett a cseheknek az út menti autóroncsokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ca5af33-1e15-426c-b5f3-9f5698babc7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jakab Péter Sneider Tamást váltotta a párt élén.","shortLead":"Jakab Péter Sneider Tamást váltotta a párt élén.","id":"20200125_jakab_peter_jobbik_elnok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ca5af33-1e15-426c-b5f3-9f5698babc7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"139a4f3f-69a3-4253-99df-74113d1a8f4f","keywords":null,"link":"/itthon/20200125_jakab_peter_jobbik_elnok","timestamp":"2020. január. 25. 16:01","title":"Jakab Péter a Jobbik új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]