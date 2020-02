Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"129fdff3-fe1b-4c36-9d09-482a0458a79d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Xiaomi Mi 10 Pro kamerarendszere eddig is kiváló értékeléseket kapott, most azonban egy videó segítségével azt is megmutatják, milyen felvételeket lehet vele készíteni.","shortLead":"A Xiaomi Mi 10 Pro kamerarendszere eddig is kiváló értékeléseket kapott, most azonban egy videó segítségével azt is...","id":"20200218_4k_video_xiaomi_mi_10_pro_kameraja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=129fdff3-fe1b-4c36-9d09-482a0458a79d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"725d7762-0952-4831-9baa-66324472f525","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_4k_video_xiaomi_mi_10_pro_kameraja","timestamp":"2020. február. 18. 15:03","title":"4K-s videót forgattak a Xiaomi új csúcsmobiljával, meggyőző lett az eredmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb62c45f-d34d-490f-a76f-74ebe299b91b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi életét egy új applikáció segítségével sikerült megmenteni.","shortLead":"A férfi életét egy új applikáció segítségével sikerült megmenteni.","id":"20200217_A_szinpadon_kellett_ujraeleszteni_egy_enekest_egy_Baranya_megyei_fesztivalon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb62c45f-d34d-490f-a76f-74ebe299b91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5445b35-d8bf-435a-93c5-b096aa7d0fdb","keywords":null,"link":"/elet/20200217_A_szinpadon_kellett_ujraeleszteni_egy_enekest_egy_Baranya_megyei_fesztivalon","timestamp":"2020. február. 17. 13:18","title":"A színpadon kellett újraéleszteni egy énekest egy Baranya megyei fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04daa138-c322-436e-bd14-5cb0f25be80c","c_author":"Mátraházi Zsuzsa","category":"360","description":"Én, Iphigénia címmel íratott önéletrajzi darabot Závada Péterrel a személyes sorsáról Eke Angéla bábszínész és színművésznő, aki soha nem szerződött le egyetlen társulathoz sem, de szabadúszóként is aggasztónak tartja a független színházak helyzetét.","shortLead":"Én, Iphigénia címmel íratott önéletrajzi darabot Závada Péterrel a személyes sorsáról Eke Angéla bábszínész és...","id":"202007__eke_angela_szineszno__megfelelesrol_onazonossagrol__szabaduszas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=04daa138-c322-436e-bd14-5cb0f25be80c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b29a9aa-5aeb-4528-98db-05160264068f","keywords":null,"link":"/360/202007__eke_angela_szineszno__megfelelesrol_onazonossagrol__szabaduszas","timestamp":"2020. február. 17. 13:00","title":"Eke Angéla: Vállaltam a szabadúszás kockázatát, és az élet engem igazolt ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs elég pénz a legfontosabb digitális adatbázis finanszírozására, kutatók tízezrei és felsőoktatási hallgatók százezrei veszítik el ingyenes hozzáférésüket.","shortLead":"Nincs elég pénz a legfontosabb digitális adatbázis finanszírozására, kutatók tízezrei és felsőoktatási hallgatók...","id":"20200218_arcanum_digitalis_tudomanytar_mta_tudomanyos_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7dd82d4-f7bb-4aa4-8236-d31395c2810f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200218_arcanum_digitalis_tudomanytar_mta_tudomanyos_kutatas","timestamp":"2020. február. 18. 11:18","title":"Magyar kutatók, orvosok ezrei veszítik el fontos ingyenes tudományos hozzáférésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb180b82-d92f-4ad6-bab0-331165dc0947","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az időközi országgyűlési választáson a közös ellenzéki jelölt, Kálló Gergely nyert. 