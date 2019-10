Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kalauz még csonttörést is szenvedett. A bántalmazó akár hét és fél évet is kaphat.","shortLead":"A kalauz még csonttörést is szenvedett. A bántalmazó akár hét és fél évet is kaphat.","id":"20191010_Megutott_es_rugdosott_egy_ellenort_egy_jegy_nelkul_utazo_ferfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5d97cc88-ece6-4943-9ca6-866dd43e09b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f641fbe2-df29-405e-b8c8-c6e196b579c9","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_Megutott_es_rugdosott_egy_ellenort_egy_jegy_nelkul_utazo_ferfi","timestamp":"2019. október. 10. 10:09","title":"Megütött és rugdosott egy ellenőrt egy jegy nélkül utazó férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b676779-aa63-4355-8e74-02bc63f02596","c_author":"Windisch Judit","category":"360","description":"Mindennek az alja, ami a mostani kampányban zajlik – mondta Tarlós István főpolgármester a hvg.hu-nak és a hvg360.hu-nak adott interjúban. Kormányülésen vagy Fidesz elnökségi ülésen még sosem hallotta, hogy az ellenzéki vezetésű városok rosszabbul járnának, azt viszont nem tudja elképzelni, Karácsony Gergely miként tudna nála jobban alkudni Orbánnal. Talán fölmegy, és nyakon csapja Orbán Viktort? Itt a teljes főpolgármesteri interjú.","shortLead":"Mindennek az alja, ami a mostani kampányban zajlik – mondta Tarlós István főpolgármester a hvg.hu-nak és...","id":"20191010_Tarlos_interju_karacsony_orban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b676779-aa63-4355-8e74-02bc63f02596&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"691bfaa6-0a35-4c0d-92a8-499c1336ea36","keywords":null,"link":"/360/20191010_Tarlos_interju_karacsony_orban","timestamp":"2019. október. 10. 10:30","title":"Tarlós: Kétségbe ejt, hogy már az alsónadrág is megjelent a kampányban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac87c6fa-6bfb-4f28-ba65-eba6fe855201","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mike Pence határozottan állítja, hogy nem beszélt a \"Bidenek ügyéről\".","shortLead":"Mike Pence határozottan állítja, hogy nem beszélt a \"Bidenek ügyéről\".","id":"20191010_Nyilvanossagra_hozna_Zelenszkijjel_folytatott_telefonbeszelgeteseit_az_amerikai_alelnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ac87c6fa-6bfb-4f28-ba65-eba6fe855201&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"503cf2ae-f620-4367-abec-9f870dddac69","keywords":null,"link":"/vilag/20191010_Nyilvanossagra_hozna_Zelenszkijjel_folytatott_telefonbeszelgeteseit_az_amerikai_alelnok","timestamp":"2019. október. 10. 08:10","title":"Nyilvánosságra hozná Zelenszkijjel folytatott telefonbeszélgetéseit az amerikai alelnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191009_Greta_Thunberg_es_a_Fatboy_Slim_talalkozasabol_tokeletes_refren_lett","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=782d119f-1cb6-4fa4-857c-1ff6c9983e8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2b4922e-0c37-44b7-87f9-3fa2d00acc4f","keywords":null,"link":"/elet/20191009_Greta_Thunberg_es_a_Fatboy_Slim_talalkozasabol_tokeletes_refren_lett","timestamp":"2019. október. 09. 11:37","title":"Greta Thunberg és Fatboy Slim találkozásából tökéletes refrén lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e9f98d3-176b-4ac4-91b6-44aab9f6de5a","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hárman kapták az elismerést.","shortLead":"Hárman kapták az elismerést.","id":"20191009_A_litiumionakkumulator_kifejleszteseert_harman_kapjak_a_kemiai_Nobeldijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e9f98d3-176b-4ac4-91b6-44aab9f6de5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"993534e9-0490-455f-9bdb-4ca0c4fec700","keywords":null,"link":"/tudomany/20191009_A_litiumionakkumulator_kifejleszteseert_harman_kapjak_a_kemiai_Nobeldijat","timestamp":"2019. október. 09. 12:10","title":"A lítiumion-akkumulátorokért járt idén a kémiai Nobel-díj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8572df59-686d-4525-8e4b-9784cf84b24b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Látszólag üres papírt adott be dolgozatként, és mellé egy tanácsot.","shortLead":"Látszólag üres papírt adott be dolgozatként, és mellé egy tanácsot.","id":"20191010_Lathatatlan_tintaval_irt_dolgozatot_a_nindzsakrol_egy_japan_diak_a_legjobb_jegyet_kapta","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8572df59-686d-4525-8e4b-9784cf84b24b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2e79e8a-d11c-4773-bb4b-ecdfcb277743","keywords":null,"link":"/elet/20191010_Lathatatlan_tintaval_irt_dolgozatot_a_nindzsakrol_egy_japan_diak_a_legjobb_jegyet_kapta","timestamp":"2019. október. 10. 16:08","title":"Láthatatlan tintával írt dolgozatot a nindzsákról egy japán diák, a legjobb jegyet kapta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"718ebddd-f455-4d82-aca5-a0b15eca4e5c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201941_fuvel_faval","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=718ebddd-f455-4d82-aca5-a0b15eca4e5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"976bb839-6a82-4166-aaed-24a6131c712e","keywords":null,"link":"/itthon/201941_fuvel_faval","timestamp":"2019. október. 10. 10:05","title":"Jakus Ibolya: Fűvel, fával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e3020fc-0c4a-4a98-8e21-7893314c6e1d","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Sem kormányülésen, sem a Fidesz elnökségi ülésén nem hallotta még Tarlós István főpolgármester, hogy az ellenzéki vezetésű városoktól elvesznek fejlesztési pénzeket, ennek ellenére \"lehet, hogy vannak olyan idióta fideszesek\", akik ezt állítják – mondta a hvg.hu-nak adott interjúban. Megkérdeztük, mi jöhet, ha Karácsony nyer, illetve hogy a fideszes polgármesterekért vajon tűzbe tenné-e a kezét. Ez az interjúnak csak egy része, a teljes beszélgetést a HVG360-on olvashatják 10.30-tól. ","shortLead":"Sem kormányülésen, sem a Fidesz elnökségi ülésén nem hallotta még Tarlós István főpolgármester, hogy az ellenzéki...","id":"20191010_Tarlos_Karacsony_majd_folmegy_es_nyakon_csapja_Orban_Viktort","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e3020fc-0c4a-4a98-8e21-7893314c6e1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50461ead-6fdb-48b1-a086-c16ebdc98980","keywords":null,"link":"/itthon/20191010_Tarlos_Karacsony_majd_folmegy_es_nyakon_csapja_Orban_Viktort","timestamp":"2019. október. 10. 06:30","title":"Tarlós: Nyilvánvaló, Karácsony majd fölmegy, és nyakon csapja Orbán Viktort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]