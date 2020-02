Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ee36c229-1f3c-4061-8ffe-34ac7973acbd","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A daganatos sejtek gyógyszerekkel szembeni ellenállását vizsgálták a kutatók, és értek el komoly eredményt.","shortLead":"A daganatos sejtek gyógyszerekkel szembeni ellenállását vizsgálták a kutatók, és értek el komoly eredményt.","id":"20200218_magyar_kutatas_leukemia_kezeles_semmelweis_egytem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee36c229-1f3c-4061-8ffe-34ac7973acbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951bbde3-4d56-4498-bae3-44ff32fa6fdf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_magyar_kutatas_leukemia_kezeles_semmelweis_egytem","timestamp":"2020. február. 18. 12:04","title":"Hatékonyabb lehet a leukémia kezelése egy magyar kutatásnak köszönhetően","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"270345f1-a181-4182-ade5-5564c17525b8","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ez még az én tapasztalt Orbán-fogyasztói hallásomnak-látásomnak is sok volt – mondta a katonák jelenlétéről Lakner Zoltán politikai elemző, aki szerint nyilvánvalóan kampánybeszédet mondott a kormányfő. Itt, a hvg360-on vele értékelte az országértékelőt Gergely Márton vezető szerkesztő.","shortLead":"Ez még az én tapasztalt Orbán-fogyasztói hallásomnak-látásomnak is sok volt – mondta a katonák jelenlétéről Lakner...","id":"20200217_Ez_meg_a_tapasztalt_orban_fogyasztoi_hallasomnaklatasomnak_is_sok_volt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=270345f1-a181-4182-ade5-5564c17525b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f59f8e32-03c6-456f-a97a-7992fb64f574","keywords":null,"link":"/360/20200217_Ez_meg_a_tapasztalt_orban_fogyasztoi_hallasomnaklatasomnak_is_sok_volt","timestamp":"2020. február. 17. 16:55","title":"Lakner Zoltán: Nagyon zavar a főtisztek megjelenése az évértékelőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b390ab16-f9ac-4c84-984f-8cf8fecbf72f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Lenovo állítása szerint elvégezték az okostelefonok teljesítménybéli összehasonlításának eszközét, az AnTuTu tesztet a fejlesztés alatt álló új mobiljukon, és olyan magas pontszám lett a végeredmény, amelyre az androidos eszközök között még nem volt példa.","shortLead":"A Lenovo állítása szerint elvégezték az okostelefonok teljesítménybéli összehasonlításának eszközét, az AnTuTu tesztet...","id":"20200218_lenovo_gamer_telefon_benchmark_antutu_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b390ab16-f9ac-4c84-984f-8cf8fecbf72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a01fcab0-f7e3-405c-add4-373368980931","keywords":null,"link":"/tudomany/20200218_lenovo_gamer_telefon_benchmark_antutu_teszt","timestamp":"2020. február. 18. 09:03","title":"Titokzatos telefont emleget a Lenovo, ez lehet a legerősebb androidos mobil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56ca141-a8c9-4610-ace4-066ae8f72769","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Szépen hangzik Orbán Viktor klímavédelmi terve, csakhogy kicsit megkapargatva a nagy mondatokat azt látjuk: már meglévő terveket és EU-s kötelezettségeket sorolt fel a miniszterelnök, gyakorlatilag kivétel nélkül. Ennek ellenére előrelépés igenis lehet, de ahhoz arra is szükség lesz, hogy a kormány sok pénzt és törvényi szigort tegyen a tervek mögé.","shortLead":"Szépen hangzik Orbán Viktor klímavédelmi terve, csakhogy kicsit megkapargatva a nagy mondatokat azt látjuk: már meglévő...","id":"20200218_orban_klimavedelem_zold_akcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e56ca141-a8c9-4610-ace4-066ae8f72769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a33cc80d-6c6b-44ce-926a-9fb9ac828bdc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200218_orban_klimavedelem_zold_akcio","timestamp":"2020. február. 18. 14:15","title":"Csak újrahasznosítás – Megnéztük, mennyi az újdonság Orbán zöld akciótervében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5b9f6e9-503b-4b8c-bef3-d07243f95880","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Ötventonnás hószállítmány érkezett a levegőből a Pireneusokba, mert hóhiány van a sípályákon.","shortLead":"Ötventonnás hószállítmány érkezett a levegőből a Pireneusokba, mert hóhiány van a sípályákon.","id":"20200218_Klimaharc_vs_gazdagok_helikopterrel_szallitjak_a_havat_a_sipalyakra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5b9f6e9-503b-4b8c-bef3-d07243f95880&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d5bcaa-089c-4730-a3ea-457006af6654","keywords":null,"link":"/kkv/20200218_Klimaharc_vs_gazdagok_helikopterrel_szallitjak_a_havat_a_sipalyakra","timestamp":"2020. február. 18. 07:20","title":"Klímaharc vs gazdagok: helikopterrel szállítják a havat a sípályákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddac91dc-733e-4d88-b085-b2e4aa687685","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A másfél milliós finn főváros útjain tavaly hárman vesztették életüket, de egyikük sem gyalogos vagy kerékpáros.","shortLead":"A másfél milliós finn főváros útjain tavaly hárman vesztették életüket, de egyikük sem gyalogos vagy kerékpáros.","id":"20200217_helsinki_finnorszag_kozlekedes_gyalogos_kerekparos_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddac91dc-733e-4d88-b085-b2e4aa687685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db82016b-04bf-4e98-a51c-23fa91b5a24a","keywords":null,"link":"/cegauto/20200217_helsinki_finnorszag_kozlekedes_gyalogos_kerekparos_baleset","timestamp":"2020. február. 17. 18:41","title":"Helsinkiben tavaly egyetlen gyalogos vagy biciklis sem halt meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72cd7a36-c40f-47ed-aeb3-e3d9a2fb6a21","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Forma–1-es világbajnok az Instagramon írt arról, hogy miért döntött a vegán életmód mellett.","shortLead":"A Forma–1-es világbajnok az Instagramon írt arról, hogy miért döntött a vegán életmód mellett.","id":"20200219_Lewis_Hamilton_tiltakozasbol_lett_vegan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72cd7a36-c40f-47ed-aeb3-e3d9a2fb6a21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69bb178c-ea0d-4b9f-b410-5222a52ba00e","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Lewis_Hamilton_tiltakozasbol_lett_vegan","timestamp":"2020. február. 19. 10:04","title":"Lewis Hamilton tiltakozásból lett vegán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"266f2cf3-58a4-4e11-9d0b-94e4cd68f718","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar miniszterelnök szerint sokkal jobban ki kellene fejezni a pártcsalád sokszínűségét.","shortLead":"A magyar miniszterelnök szerint sokkal jobban ki kellene fejezni a pártcsalád sokszínűségét.","id":"20200218_orban_viktor_europai_neppart_wilfried_martens_novak_katalin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=266f2cf3-58a4-4e11-9d0b-94e4cd68f718&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"907614fd-4ce0-4027-a9dc-1252f5d774b0","keywords":null,"link":"/itthon/20200218_orban_viktor_europai_neppart_wilfried_martens_novak_katalin","timestamp":"2020. február. 18. 16:33","title":"Orbán megírta a Néppártnak, szerinte mi a helyes irány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]