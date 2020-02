Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4a1d8199-98c6-471c-8814-2293683686d0","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A termék Szingapúrból származik.","shortLead":"A termék Szingapúrból származik.","id":"20200211_Ne_vasaroljon_ebbol_a_szezamolajbol_visszahivta_a_Nebih","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a1d8199-98c6-471c-8814-2293683686d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8c0f778-430c-4e5f-92a4-be7bcddd3330","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200211_Ne_vasaroljon_ebbol_a_szezamolajbol_visszahivta_a_Nebih","timestamp":"2020. február. 11. 21:05","title":"Ne vásároljon ebből a szezámolajból, visszahívta a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c462cfc-5cf3-4f95-a6f3-749061ecf6c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tyrannosaurus rex családjához tartozik az az új dinoszauruszfaj, melynek fosszíliáit Kanadában ásták ki farmerek. Az őshüllő igazi gyilkológép volt.","shortLead":"A Tyrannosaurus rex családjához tartozik az az új dinoszauruszfaj, melynek fosszíliáit Kanadában ásták ki farmerek...","id":"20200212_uj_dinoszauruszfaj_thanatotheristes_degrootorum_halaloszto_t_rex_dino_fosszilia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1c462cfc-5cf3-4f95-a6f3-749061ecf6c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"610ec092-99a0-4d03-b7cb-00854bd2a9f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200212_uj_dinoszauruszfaj_thanatotheristes_degrootorum_halaloszto_t_rex_dino_fosszilia","timestamp":"2020. február. 12. 19:03","title":"Új dinófajt fedeztek fel a kutatók, Halálosztó a neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebcdd6c6-0a95-4daf-9ec9-4d53093e71ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő a legjobb filmnek járó díjat adta át az Oscar-gálán. ","shortLead":"A színésznő a legjobb filmnek járó díjat adta át az Oscar-gálán. ","id":"20200212_Jane_Fonda_hajaban_volt_valami_szokatlan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebcdd6c6-0a95-4daf-9ec9-4d53093e71ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27803a86-6641-41ba-b2bc-03132593a865","keywords":null,"link":"/elet/20200212_Jane_Fonda_hajaban_volt_valami_szokatlan","timestamp":"2020. február. 12. 10:08","title":"Jane Fonda hajában volt valami szokatlan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"808a7da5-be62-47ec-b403-3cec20d8eefc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az Adózóna összeszedte, a cégeknek mire kell figyelniük, hogy bírság nélkül megússzák a céges síelést, farsangi bált és tombolahúzást.","shortLead":"Az Adózóna összeszedte, a cégeknek mire kell figyelniük, hogy bírság nélkül megússzák a céges síelést, farsangi bált és...","id":"20200212_A_NAV_is_buntethet_egy_rosszul_sikerult_ceges_farsang_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=808a7da5-be62-47ec-b403-3cec20d8eefc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa9e8afa-fb5e-4456-96d0-76fee594871e","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_A_NAV_is_buntethet_egy_rosszul_sikerult_ceges_farsang_miatt","timestamp":"2020. február. 12. 14:22","title":"A NAV is büntethet egy rosszul sikerült céges farsang miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d173da4c-23b7-4c62-9f9c-d602a8ec134f","c_author":"","category":"sport","description":"Megvan a második magyar érem a római versenyen.","shortLead":"Megvan a második magyar érem a római versenyen.","id":"20200211_Levai_Zoltan_ezustermet_nyert_a_birkozo_Ebn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d173da4c-23b7-4c62-9f9c-d602a8ec134f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1737bfc8-ced7-4ef0-91b6-44769f549ce0","keywords":null,"link":"/sport/20200211_Levai_Zoltan_ezustermet_nyert_a_birkozo_Ebn","timestamp":"2020. február. 11. 20:19","title":"Lévai Zoltán ezüstérmet nyert a birkózó Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdc501bb-b8b8-4c2d-9387-15e7c14dedb9","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Az amerikai gyártó mélyrepüléséből az Airbus profitál.","shortLead":"Az amerikai gyártó mélyrepüléséből az Airbus profitál.","id":"20200212_Egyetlen_megrendelest_sem_kapott_a_Boeing","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cdc501bb-b8b8-4c2d-9387-15e7c14dedb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0225f83c-27f1-4226-8753-f7e5bdc373be","keywords":null,"link":"/kkv/20200212_Egyetlen_megrendelest_sem_kapott_a_Boeing","timestamp":"2020. február. 12. 18:13","title":"Egyetlen megrendelést sem kapott a Boeing","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8de3f088-86e3-49a5-a675-0dd189726e9f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A 90-es évekre egyre népszerűbb lett itthon is a hip-hop. Az undergroundból egyre több formáció emelkedett ki, ami nem volt zökkenőmentes, egymásnak is üzengettek dalaikban a rapperek. BP Underground Hip-Hop, második rész. ","shortLead":"A 90-es évekre egyre népszerűbb lett itthon is a hip-hop. Az undergroundból egyre több formáció emelkedett ki, ami nem...","id":"20200211_Doku360_BP_Underground_HipHop_Masodik_resz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8de3f088-86e3-49a5-a675-0dd189726e9f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7367e3f-0136-4260-a944-660ce7a895f3","keywords":null,"link":"/360/20200211_Doku360_BP_Underground_HipHop_Masodik_resz","timestamp":"2020. február. 11. 19:00","title":"Doku360: \"Ebben az országban mindig az borított ki, hogy semmit nem lehet a nevén nevezni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebd0b1ee-b3a7-42c4-867c-0cbff38b969f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Csodálatos szakma a közvélemény-kutatóké.","shortLead":"Csodálatos szakma a közvélemény-kutatóké.","id":"20200212_meteor_Trump_usa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebd0b1ee-b3a7-42c4-867c-0cbff38b969f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7d9bc21-b1fa-495a-b8e7-2f78f5a187f5","keywords":null,"link":"/vilag/20200212_meteor_Trump_usa","timestamp":"2020. február. 12. 09:06","title":"Egy óriási meteor jöjjön, vagy Trump újraválasztása?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]