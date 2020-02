Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c02696b-73ab-4215-8c78-53c5d352007f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kilenc embert ölt meg szerdán a végül magával is végző hanaui rasszista merénylő, aki – hogy mindenki megértse, miért ragadott fegyvert – egy videóban elmagyarázta, meg kell semmisíteni azokat a külföldieket, akiket nem lehet kiutasítani Németországból. Öt év alatt több mint 300 százalékkal nőtt meg Europában és Észak-Amerikában a jobboldali támadók által elkövetett merényletek száma, s évről évre emelkedik a halálos áldozatok száma is.","shortLead":"Kilenc embert ölt meg szerdán a végül magával is végző hanaui rasszista merénylő, aki – hogy mindenki megértse, miért...","id":"20200221_hanaui_terrorizmus_szelsojobb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9c02696b-73ab-4215-8c78-53c5d352007f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0a32aa3-fa4e-4ceb-8c30-eb5b103c5ff4","keywords":null,"link":"/vilag/20200221_hanaui_terrorizmus_szelsojobb","timestamp":"2020. február. 21. 17:00","title":"A hanaui tömeggyilkos a szélsőjobbos terroristák mintapéldánya volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b56c7a56-185a-4427-9842-b7cdbd904774","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Januárban még közel 13 ezer, most alig több mint 1600 repülő indul Kínába vagy érkezik oda.\r

\r

","shortLead":"Januárban még közel 13 ezer, most alig több mint 1600 repülő indul Kínába vagy érkezik oda.\r

\r

","id":"20200222_Egy_szemleletes_abra_a_koronavirus_gazdasagi_hatasarol_drasztikusan_visszaesett_a_repulok_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b56c7a56-185a-4427-9842-b7cdbd904774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbebe07c-0000-4380-9c13-463dc5cf43ac","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200222_Egy_szemleletes_abra_a_koronavirus_gazdasagi_hatasarol_drasztikusan_visszaesett_a_repulok_szama","timestamp":"2020. február. 22. 16:43","title":"Egy szemléletes ábra a koronavírus gazdasági hatásáról: drasztikusan visszaesett a repülők száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mikor adóköteles, mikor adómentes a termőföld bérbeadásából származó bevétel? Mi az adóalap? Hogyan kell adózni, ha a bérlő terményben fizet? Milyen teendői vannak a bérleti díj kifizetőjének és a bérbeadónak? Az Adózóna összegyűjtötte a közelgő határidők miatt aktuális tudnivalókat.","shortLead":"Mikor adóköteles, mikor adómentes a termőföld bérbeadásából származó bevétel? Mi az adóalap? Hogyan kell adózni, ha...","id":"20200221_fold_berlet_adozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54376894-dc06-442e-be09-337f733a17aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d40e98a-636f-4a0a-aaca-f549cf0eb45c","keywords":null,"link":"/kkv/20200221_fold_berlet_adozas","timestamp":"2020. február. 21. 11:07","title":"Egy jól megírt szerződés elég, hogy ne kelljen adózni a föld bérbeadása után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7c00c0c-9b42-4aa1-b7fc-a2824593bf4e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Március elején élesedik az új „évad” a közfoglalkoztatásban, napokon belül kell eldönteniük a polgármestereknek, kit menesztenek és ki maradhat. Nem mindenhol fáj majd egyformán, a jobban teljesítő járásoknak kell kiszórniuk több közmunkást. Az biztos, hogy a speciális közmunkát nem tervezik elindítani.","shortLead":"Március elején élesedik az új „évad” a közfoglalkoztatásban, napokon belül kell eldönteniük a polgármestereknek, kit...","id":"20200222_Heteken_belul_ezreket_tesznek_ki_az_utcara_a_kozfoglalkoztatasbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7c00c0c-9b42-4aa1-b7fc-a2824593bf4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e671e0a-4424-43f6-9f40-4a8ab9a168a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200222_Heteken_belul_ezreket_tesznek_ki_az_utcara_a_kozfoglalkoztatasbol","timestamp":"2020. február. 22. 07:00","title":"Reménytelenül? - heteken belül ezrek esnek ki a közfoglalkoztatásból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faad3d57-7a6d-4c41-98fe-ee04433bcdf3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közösségi média oldal szerint túl messzire mentek. ","shortLead":"A közösségi média oldal szerint túl messzire mentek. ","id":"20200222_A_Twitter_felfuggesztette_Bloomberg_kampanyanak_manipulalt_videojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=faad3d57-7a6d-4c41-98fe-ee04433bcdf3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93063a9c-0f2d-4a22-b12a-62c4f55feff7","keywords":null,"link":"/vilag/20200222_A_Twitter_felfuggesztette_Bloomberg_kampanyanak_manipulalt_videojat","timestamp":"2020. február. 22. 10:44","title":"A Twitter felfüggesztette Bloomberg deepfake videóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Hiába éhezik több millió ember Észak-Koreában, a távol-keleti országot vaskézzel irányító Kim Dzsong Un semmit sem tagad meg magától és szűkebb környezetétől. Most éppen az szivárgott ki, hogy drága lovakat vásároltatott magának Oroszországból, s arra is fény derült, miképpen kényezteti családját.","shortLead":"Hiába éhezik több millió ember Észak-Koreában, a távol-keleti országot vaskézzel irányító Kim Dzsong Un semmit sem...","id":"20200222_Kim_Dzsong_Un_tud_elni__egy_diktator_csaladja_es_egyeb_furcsa_hobbik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3418f9b6-21d6-4a9d-9f79-6b9e456ed366&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e61d7d27-6539-4da0-88cf-4f791e22bf16","keywords":null,"link":"/vilag/20200222_Kim_Dzsong_Un_tud_elni__egy_diktator_csaladja_es_egyeb_furcsa_hobbik","timestamp":"2020. február. 22. 20:00","title":"Kim Dzsong Un tud élni – egy diktátor családja és egyéb furcsa hobbik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acb40823-19d8-4c41-8afa-3bdffea2ba0b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemek és Nemváltók címmel rendezik meg a CEU Határtalan Tudás sorozatának következő előadását.","shortLead":"Nemek és Nemváltók címmel rendezik meg a CEU Határtalan Tudás sorozatának következő előadását.","id":"20200221_Lehetsegese_nemet_valtani_vagy_nem_nelkul_elni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=acb40823-19d8-4c41-8afa-3bdffea2ba0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643927a6-7fd3-4a3f-ae5c-98f7fd50a2c4","keywords":null,"link":"/elet/20200221_Lehetsegese_nemet_valtani_vagy_nem_nelkul_elni","timestamp":"2020. február. 21. 14:13","title":"Lehetséges-e nemet váltani, vagy nem nélkül élni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08dbd98-0cdd-42be-ad60-d38ebaf48244","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Benézett az oroszlán barlangjába a magyar miniszterelnök. ","shortLead":"Benézett az oroszlán barlangjába a magyar miniszterelnök. ","id":"20200221_Megrohantak_az_ujsagirok_Orbant_az_unios_csucs_sajtotermeben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c08dbd98-0cdd-42be-ad60-d38ebaf48244&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c3ec974-7cfa-43b3-b8db-acea07c3e274","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200221_Megrohantak_az_ujsagirok_Orbant_az_unios_csucs_sajtotermeben","timestamp":"2020. február. 21. 16:55","title":"Megrohanták az újságírók Orbánt az uniós csúcs sajtótermében – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]