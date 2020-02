Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8df94934-b6d1-4ee4-8186-332b234b436f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Magyar idő szerint kedd éjjel osztották ki 40. alkalommal a brit zeneipar legjobbjainak járó díjakat Londonban. Bár nagy meglepetés nem született, az est produkciói így is nyújtottak elég beszédtémát: a nemi egyenlőtlenség és Boris Johnson rasszizmusa is terítékre került.","shortLead":"Magyar idő szerint kedd éjjel osztották ki 40. alkalommal a brit zeneipar legjobbjainak járó díjakat Londonban. Bár...","id":"20200219_BRIT_Awards_2020_tarolt_a_rap_es_Lewis_Capaldi_a_brit_zenei_galan_de_Boris_Johnsont_is_kiosztottak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8df94934-b6d1-4ee4-8186-332b234b436f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"343bf74b-29f2-4152-9d7a-85e9e3179719","keywords":null,"link":"/kultura/20200219_BRIT_Awards_2020_tarolt_a_rap_es_Lewis_Capaldi_a_brit_zenei_galan_de_Boris_Johnsont_is_kiosztottak","timestamp":"2020. február. 19. 10:16","title":"A rendezvény, ahol elhangzott, hogy Boris Johnson „igazi rasszista” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a8d4b88-0eff-4791-84dd-193223987c69","c_author":"Pozsgai Rebeka","category":"360","description":"A Fidesz-hívek öregedése miatt drasztikusan fogyhat a szavazótábor. Ezt a kormánypárt is felismerte, és új utakat, arcokat keres a fiatalok elcsábításához. Egyelőre még csak tapogatózik a virtuális térben.","shortLead":"A Fidesz-hívek öregedése miatt drasztikusan fogyhat a szavazótábor. Ezt a kormánypárt is felismerte, és új utakat...","id":"202008_fuggosegi_iszony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0a8d4b88-0eff-4791-84dd-193223987c69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdb3af40-1b52-429e-b429-32c4a9b95776","keywords":null,"link":"/360/202008_fuggosegi_iszony","timestamp":"2020. február. 20. 15:00","title":"Orbánék rájöttek, hogy a Kubatov-lista nem helyettesítheti a közösségi oldalakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az esernyőt nem érdemes otthon hagyni a hét utolsó munkanapján, de a sapkát-sálat nyugodtan lehet majd hanyagolni.","shortLead":"Az esernyőt nem érdemes otthon hagyni a hét utolsó munkanapján, de a sapkát-sálat nyugodtan lehet majd hanyagolni.","id":"20200221_Esovel_indul_a_nap_cserebe_nem_lesz_hideg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=552606a0-fa5b-4161-8339-a2aa15acbb3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"277cb9d5-2625-4240-8d7b-48bf99d36d2b","keywords":null,"link":"/elet/20200221_Esovel_indul_a_nap_cserebe_nem_lesz_hideg","timestamp":"2020. február. 21. 05:22","title":"Esővel indul a nap, cserébe nem lesz hideg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e644aeb-7b8c-4f42-8f98-4dc160458f64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyógyszer 2007 óta vényköteles volt, mostantól azonban nincs szükség receptre. ","shortLead":"A gyógyszer 2007 óta vényköteles volt, mostantól azonban nincs szükség receptre. ","id":"20200220_Ismet_veny_nelkul_kaphato_az_Algopyrin","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7e644aeb-7b8c-4f42-8f98-4dc160458f64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08013d82-0fd4-4210-ab8a-ef3673ee7bb5","keywords":null,"link":"/elet/20200220_Ismet_veny_nelkul_kaphato_az_Algopyrin","timestamp":"2020. február. 20. 11:20","title":"Ismét vény nélkül kapható az Algopyrin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fff75d59-d76e-4b52-b447-392b3f90302c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Technikai fejlesztés lesz, az ügyfeleket értesítették.","shortLead":"Technikai fejlesztés lesz, az ügyfeleket értesítették.","id":"20200220_Szombatrol_vasarnapra_virradora_nem_tudnak_bankkartyaval_fizetni_a_Raiffeisen_ugyfelei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fff75d59-d76e-4b52-b447-392b3f90302c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae3cf77b-46eb-4072-899e-b807904a08a3","keywords":null,"link":"/kkv/20200220_Szombatrol_vasarnapra_virradora_nem_tudnak_bankkartyaval_fizetni_a_Raiffeisen_ugyfelei","timestamp":"2020. február. 20. 15:38","title":"Szombatról vasárnapra virradóra nem tudnak majd bankkártyával fizetni a Raiffeisen ügyfelei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f70fcdfb-470d-4c1b-9053-857a1b56ac00","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Guzmics Zsombor anyósa fillérekért jutott egy kisebb telekhez, amin eleinte nem lehetett építkezni, de egy rendeletmódosítás miatt ennek már nincs akadálya. A terület időközben viszont gazdát cserélt.","shortLead":"Guzmics Zsombor anyósa fillérekért jutott egy kisebb telekhez, amin eleinte nem lehetett építkezni, de...","id":"20200220_guzmics_zsombor_telek_kispest_gajda_peter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f70fcdfb-470d-4c1b-9053-857a1b56ac00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"477784bc-ee9f-4701-b9d8-2229bc891871","keywords":null,"link":"/kkv/20200220_guzmics_zsombor_telek_kispest_gajda_peter","timestamp":"2020. február. 20. 10:56","title":"A kispesti polgármester munkatársa megvett egy értéktelen telket, amiből később értékeset csinált az önkormányzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0481bc32-33bd-4bf9-939f-988e4dae8f3d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Zöld rendszámot ugyan nem kaphat Esztergom új büszkesége, de az elődjénél kevésbé terheli a környezetet és szerényebb az étvágya. 400 kilométeren át próbálgattuk a lágyhibrid új Vitarát.","shortLead":"Zöld rendszámot ugyan nem kaphat Esztergom új büszkesége, de az elődjénél kevésbé terheli a környezetet és szerényebb...","id":"20200219_mennyit_fogyaszt_az_uj_hibrid_suzuki_vitara_menetproba","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0481bc32-33bd-4bf9-939f-988e4dae8f3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09caa630-96c4-4f7a-8fba-3ad9e303bd14","keywords":null,"link":"/cegauto/20200219_mennyit_fogyaszt_az_uj_hibrid_suzuki_vitara_menetproba","timestamp":"2020. február. 19. 16:20","title":"Mennyit fogyaszt az új hibrid Suzuki Vitara? Kipróbáltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"768f303b-b9c5-4496-8f5b-e87915eaee4d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nemzeti Tudománypolitikai Tanács létrehozásáról azt követően döntöttek, hogy a Magyar Tudományos Akadémiától elvették kutatóintézeteit. Az új társelnök, Günther Oettinger nagy híve az atomenergiának és régi ismerőse Orbán Viktornak.","shortLead":"A Nemzeti Tudománypolitikai Tanács létrehozásáról azt követően döntöttek, hogy a Magyar Tudományos Akadémiától elvették...","id":"20200219_Korabbi_nemet_EUs_biztost_nevezett_ki_Orban_a_Nemzeti_Tudomanypolitikai_Tanacs_tarselnokenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=768f303b-b9c5-4496-8f5b-e87915eaee4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2390a6bb-87e4-40a1-898f-30e399a9f18b","keywords":null,"link":"/itthon/20200219_Korabbi_nemet_EUs_biztost_nevezett_ki_Orban_a_Nemzeti_Tudomanypolitikai_Tanacs_tarselnokenek","timestamp":"2020. február. 19. 09:57","title":"Korábbi német EU-s biztost nevezett ki Orbán a Nemzeti Tudománypolitikai Tanács társelnökének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]