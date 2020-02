Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5d3e93fd-b3d6-41fb-be47-1dcb11512a71","c_author":"Detralex","category":"brandcontent","description":"Szent-Györgyi Albert, a flavonoidokat felfedező kiváló magyar tudós nem csak tudományos munkássága, hanem magánemberi nagysága, kalandos élete miatt is érdekes személyiség. Igazi reneszánsz ember, akinek tetteiről legendák szólnak. Miért mondják, hogy nem csak orvoskutatóként, hanem magánemberként is karizmatikus személyiség volt?\r

","shortLead":"Szent-Györgyi Albert, a flavonoidokat felfedező kiváló magyar tudós nem csak tudományos munkássága, hanem magánemberi...","id":"20200225_Servier_Detralex_Szent_Gyorgyi_Albert_flavonoidok_C_vitamin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5d3e93fd-b3d6-41fb-be47-1dcb11512a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de24842e-161c-4982-9a4f-de3f0b07a540","keywords":null,"link":"/brandcontent/20200225_Servier_Detralex_Szent_Gyorgyi_Albert_flavonoidok_C_vitamin","timestamp":"2020. február. 25. 17:30","title":"Négyszer nősült, sportembernek is fantasztikus volt – így élt legendás Nobel-díjasunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0bb5720-0fce-406b-8246-475a96aea31b","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Régóta tárgyal a kormány a tulajdonszerzésről, a Magyar Nemzet szerint kedvezőek a feltételek ahhoz, hogy a magyar kormány és az osztrák Rail Cargo Group megállapodjon a Rail Cargo Hungaria részleges visszavásárlásáról.","shortLead":"Régóta tárgyal a kormány a tulajdonszerzésről, a Magyar Nemzet szerint kedvezőek a feltételek ahhoz, hogy a magyar...","id":"20200225_Bevasarolna_magat_a_magyar_allam_a_Rail_Cargo_Hungariaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0bb5720-0fce-406b-8246-475a96aea31b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5260f6e2-df04-44b4-b412-eb02469f740a","keywords":null,"link":"/kkv/20200225_Bevasarolna_magat_a_magyar_allam_a_Rail_Cargo_Hungariaba","timestamp":"2020. február. 25. 06:18","title":"Bevásárolná magát a magyar állam a Rail Cargo Hungariába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dac4a57-48fc-461f-837a-be722979c0fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A megmozdulás oka, hogy az intézmény egy lakóját megbüntették, amiért kritikus dalt írt az ott kialakult állapotok miatt.","shortLead":"A megmozdulás oka, hogy az intézmény egy lakóját megbüntették, amiért kritikus dalt írt az ott kialakult állapotok...","id":"20200224_foti_gyermekotthon_rapvideo_tuntetes_emmi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5dac4a57-48fc-461f-837a-be722979c0fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89f6301c-c0c9-4db4-84ee-633bc89444f8","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_foti_gyermekotthon_rapvideo_tuntetes_emmi","timestamp":"2020. február. 24. 19:04","title":"Tüntetést szerveznek a fóti gyermekotthonban történtek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A megjelent koronavírus 1600 százalékos áremelkedést hozott a szájmaszkoknál. A kézfertőtlenítők ára is az egekbe szökött.","shortLead":"A megjelent koronavírus 1600 százalékos áremelkedést hozott a szájmaszkoknál. A kézfertőtlenítők ára is az egekbe...","id":"20200224_koronavirus_olaszorszag_kezfertotlenito_szajmaszk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f39e284-c0c8-45ca-a1b3-10ce5eca4c85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f010cea-b919-46e9-b13b-bd0f97a836aa","keywords":null,"link":"/kkv/20200224_koronavirus_olaszorszag_kezfertotlenito_szajmaszk","timestamp":"2020. február. 24. 14:29","title":"Óriásit drágultak a kézfertőtlenítők Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82bbb704-4eff-4c09-af2c-52aa5287f70d","c_author":"Serdült Viktória - Windisch Judit","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely főpolgármester javaslata szerint a Katonát, a Radnótit, az Örkényt, a Trafót és a Szabad Tér Színházat finanszírozná kizárólag a főváros – vagyis ennél nem engedne állami beleszólást a vezetésbe. A Szabad Tér miatt viszont minden borulhat: Gulyás Gergely közölte, ha a Közgyűlés nem az eddigi vezetőt, Bán Teodórát támogatja szerdán, a kormány felfüggeszti a tárgyalást és nem száll be a fővárosi színházak finanszírozásába. ","shortLead":"Karácsony Gergely főpolgármester javaslata szerint a Katonát, a Radnótit, az Örkényt, a Trafót és a Szabad Tér...","id":"20200225_karacsony_gergely_fopolgarmester_katona_jozsef_szinhaz_orkeny_radnoti_trafo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=82bbb704-4eff-4c09-af2c-52aa5287f70d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d8f656-615e-4df6-9f71-01bdf0af9be3","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_karacsony_gergely_fopolgarmester_katona_jozsef_szinhaz_orkeny_radnoti_trafo","timestamp":"2020. február. 25. 12:09","title":"Öt színházat venne át Karácsony, a kormány mindent boríthat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd732b01-f798-4c39-bc8d-3989bbe26a4c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Nincs az a pénz” – mondta Pethőné Nagy Csilla mesterpedagógus, a pécsi Babits Mihály Gyakorlógimnázium tanára, a befogadásközpontú és kompetenciafejlesztő módszer egyik hazai megalkotója.","shortLead":"„Nincs az a pénz” – mondta Pethőné Nagy Csilla mesterpedagógus, a pécsi Babits Mihály Gyakorlógimnázium tanára...","id":"20200224_A_nepszeru_irodalomkonyvek_szerzoje_nem_engedi_hogy_az_allam_dolgozza_at_muveit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd732b01-f798-4c39-bc8d-3989bbe26a4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbfc5350-5aad-4a0f-9199-a8a30a5a3308","keywords":null,"link":"/itthon/20200224_A_nepszeru_irodalomkonyvek_szerzoje_nem_engedi_hogy_az_allam_dolgozza_at_muveit","timestamp":"2020. február. 24. 14:54","title":"A népszerű irodalomkönyvek szerzője nem engedi, hogy az állam dolgozza át műveit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3de13e8-0dc8-4070-b39e-2d7e92706976","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A hamarosan elkészülő gigantikus etiópiai vízerőmű megcsapolja Egyiptom vízforrásának, a Nílusnak a hozamát. A folyam medencéjének országaira a népességrobbanás a jellemző, így a víz egyre fontosabb természeti erőforrássá válik.","shortLead":"A hamarosan elkészülő gigantikus etiópiai vízerőmű megcsapolja Egyiptom vízforrásának, a Nílusnak a hozamát. A folyam...","id":"202008__kie_anilus__etiop_ujjaszuletes__egyiptomi_katasztrofa__gatszakadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3de13e8-0dc8-4070-b39e-2d7e92706976&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"254b0bde-629a-4e13-984f-f22fd68711ea","keywords":null,"link":"/360/202008__kie_anilus__etiop_ujjaszuletes__egyiptomi_katasztrofa__gatszakadas","timestamp":"2020. február. 24. 13:00","title":"Egyiptom \"a Nílus ajándéka\", de mostantól Etiópia is az akar lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93f92aa-ddc8-434d-b13d-57c612cd906f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb indie kultzenekara először fel lép Magyarországon, konkrétan június 23-án az A38 Hajón. A zenekar kitérőt tesz nyári fesztiválturnéján ezért az egy klubkoncertért.\r

\r

","shortLead":"Az elmúlt évtizedek egyik legfontosabb indie kultzenekara először fel lép Magyarországon, konkrétan június 23-án az A38...","id":"20200225_Budapestre_jon_a_Belle_and_Sebastian","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a93f92aa-ddc8-434d-b13d-57c612cd906f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77884ad-1d26-4260-bb55-49f8b958b59c","keywords":null,"link":"/kultura/20200225_Budapestre_jon_a_Belle_and_Sebastian","timestamp":"2020. február. 25. 14:17","title":"Budapestre jön a Belle and Sebastian","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]