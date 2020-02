Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02b7796a-7414-4a46-b327-6a575b0a48fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Májusban pedig az oktatási és kulturális szakbizottság képviselői érkeznek, akik a színháztörvényre és a NAT körüli vitákra is kíváncsiak lesznek. ","shortLead":"Májusban pedig az oktatási és kulturális szakbizottság képviselői érkeznek, akik a színháztörvényre és a NAT körüli...","id":"20200225_tenyfeltaro_delegacio_Magyarorszag_Europai_Parlament_LIBE","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02b7796a-7414-4a46-b327-6a575b0a48fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e96f7e69-7b0b-4243-bb12-cecf99ea378e","keywords":null,"link":"/itthon/20200225_tenyfeltaro_delegacio_Magyarorszag_Europai_Parlament_LIBE","timestamp":"2020. február. 25. 19:20","title":"Márciusban érkezik Magyarországra az EP tényfeltáró delegációja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebc24d65-3a68-4bb3-a41a-d49e23d6c150","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európába is elhozza új telefonjait a Huawei ernyője alatt önállósodáson dolgozó Honor. Az ernyő ezúttal nem csak védelmet, nehézséget is jelent: a Google alkalmazások ezekről a telefonokról is hiányoznak.","shortLead":"Európába is elhozza új telefonjait a Huawei ernyője alatt önállósodáson dolgozó Honor. Az ernyő ezúttal nem csak...","id":"20200225_honor_view_30_pro_honor_9x_pro_specifikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebc24d65-3a68-4bb3-a41a-d49e23d6c150&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99afb759-66af-45b7-a287-6c3422a57038","keywords":null,"link":"/tudomany/20200225_honor_view_30_pro_honor_9x_pro_specifikacio","timestamp":"2020. február. 25. 14:03","title":"Erős hardverrel és egy nagy kompromisszummal jön a Honor új csúcsmobilja, a View 30 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31aa325-3de2-45cc-89eb-5a0c6a0b552f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kisebb-nagyobb cipőboltokban rengeteg, akár kétes eredetű lábbeli fordulhat meg, melyekről nemhogy a vásárló, de gyakran az eladó sem tudja megmondani, eredeti-e, vagy csupán jó minőségű másolat. ","shortLead":"A kisebb-nagyobb cipőboltokban rengeteg, akár kétes eredetű lábbeli fordulhat meg, melyekről nemhogy a vásárló, de...","id":"202008_cipok_eredetisegvizsgalata_paratlan_technologia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d31aa325-3de2-45cc-89eb-5a0c6a0b552f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bc88665-6af1-4ad9-930d-2351f95eae60","keywords":null,"link":"/360/202008_cipok_eredetisegvizsgalata_paratlan_technologia","timestamp":"2020. február. 26. 10:00","title":"Csak bele kell tenni egy dobozba a cipőt, és rögtön kiderül, tényleg márkás-e","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egyelőre megjósolhatatlan, hogy mi lesz a kerékpárverseny sorsa, de nem túl jók a kilátások.","shortLead":"Egyelőre megjósolhatatlan, hogy mi lesz a kerékpárverseny sorsa, de nem túl jók a kilátások.","id":"20200226_Veszelyben_a_Budapesten_rajtolo_Giro_dItalia_is_a_koronavirusjarvany_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=44f218a9-df80-4743-bac4-359f9576af7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f8b42ba-8e9e-4bed-a2d9-cc61f5a740be","keywords":null,"link":"/sport/20200226_Veszelyben_a_Budapesten_rajtolo_Giro_dItalia_is_a_koronavirusjarvany_miatt","timestamp":"2020. február. 26. 21:28","title":"Veszélyben a Budapesten rajtoló Giro d'Italia is a koronavírus-járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9882c83d-64bc-4c2c-989d-1242f3840824","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Orvosnak, gyógyítónak, koldusnak öltözött velenceiek tucatjai vettek részt a Tenger Királynőjét megtizedelő nagy pestisjárvány emlékére tartott felvonuláson, miközben Észak-Olaszországban gyors ütemben nőtt a hét vége óta az új koronavírussal fertőzöttek száma.","shortLead":"Orvosnak, gyógyítónak, koldusnak öltözött velenceiek tucatjai vettek részt a Tenger Királynőjét megtizedelő nagy...","id":"20200226_Velenceben_felvonultak_a_nagy_pestisjarvanyra_emlekezve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9882c83d-64bc-4c2c-989d-1242f3840824&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59874ad8-9f44-4f63-bed8-72c99c34b6ca","keywords":null,"link":"/elet/20200226_Velenceben_felvonultak_a_nagy_pestisjarvanyra_emlekezve","timestamp":"2020. február. 26. 18:24","title":"Felvonultak Velencében a nagy pestisjárványra emlékezve – miközben tombol a koronavírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0701dd82-f3b1-4333-9432-3cea06c54445","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kamara szerint szabályos vadászat zajlott le.","shortLead":"A kamara szerint szabályos vadászat zajlott le.","id":"20200226_Feldarabolt_allati_tetemeket_talaltak_a_Tolna_megyei_Gyonknel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0701dd82-f3b1-4333-9432-3cea06c54445&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8202d706-b9be-4050-aa46-d62ee8b03688","keywords":null,"link":"/itthon/20200226_Feldarabolt_allati_tetemeket_talaltak_a_Tolna_megyei_Gyonknel","timestamp":"2020. február. 26. 06:45","title":"Feldarabolt állati tetemeket találtak a Tolna megyei Gyönknél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e64700d-d4e7-459c-a7c7-33684141b02b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A COVID-19 vírus hatása egyre kiterjedtebb. ","shortLead":"A COVID-19 vírus hatása egyre kiterjedtebb. ","id":"20200225_A_Ferrari_is_bezarkozott_a_koronavirus_elol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9e64700d-d4e7-459c-a7c7-33684141b02b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89838889-9098-4598-9276-6e8d4664ebc5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200225_A_Ferrari_is_bezarkozott_a_koronavirus_elol","timestamp":"2020. február. 26. 04:55","title":"A Ferrari is bezárkózott a koronavírus elől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"963414fe-f406-47d9-84d5-387e86e6893a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ellen DeGeneres műsorának vendége volt Charlotte Awbery.\r

\r

","shortLead":"Ellen DeGeneres műsorának vendége volt Charlotte Awbery.\r

\r

","id":"20200227_Az_utcan_szolitottak_le_hogy_enekeljen_azota_mar_egy_amerikai_showban_is_eloadta_a_Lady_Gagadalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=963414fe-f406-47d9-84d5-387e86e6893a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07a1fcb5-41d9-44fb-90eb-993532d3cda8","keywords":null,"link":"/elet/20200227_Az_utcan_szolitottak_le_hogy_enekeljen_azota_mar_egy_amerikai_showban_is_eloadta_a_Lady_Gagadalt","timestamp":"2020. február. 27. 09:55","title":"Az utcán szólították le, hogy énekeljen, azóta már egy amerikai show-ban is előadta a Lady Gaga-dalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]