[{"available":true,"c_guid":"44c66ca3-903a-4f24-84b0-8dc88d0c4889","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aggodalom van, pánik nincs Észak-Rajna-Vesztfáliában egy ott dolgozó magyar patikus szerint. Ott kedden bukkant fel az első koronavírusos eset, másnap az emberek megrohanták a boltokat, gyógyszertárakat. Volt olyan páciensük, aki az összes maszkot akarta, de csak tízet kapott, a fair play miatt.","shortLead":"Aggodalom van, pánik nincs Észak-Rajna-Vesztfáliában egy ott dolgozó magyar patikus szerint. Ott kedden bukkant fel...","id":"20200229_Nemetorszagi_patikus_Ma_sem_kaptunk_kezfertotlenitot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44c66ca3-903a-4f24-84b0-8dc88d0c4889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0aab9ad9-ebf7-470b-855b-3e40d2da2289","keywords":null,"link":"/elet/20200229_Nemetorszagi_patikus_Ma_sem_kaptunk_kezfertotlenitot","timestamp":"2020. február. 29. 11:10","title":"Németországi magyar patikus: Változóan fogadják, mikor azt mondom, koronavírus ellen nincs semmi ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0ff88a-59f2-4d90-8f2c-08716ba85b00","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Kilencvenkét éves korában hunyt el a „Pillangókisasszony”, a Nemzet Sportolója.","shortLead":"Kilencvenkét éves korában hunyt el a „Pillangókisasszony”, a Nemzet Sportolója.","id":"20200229_Meghalt_az_olimpiai_bajnok_uszo_Szekely_Eva","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f0ff88a-59f2-4d90-8f2c-08716ba85b00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2d33de9-60dc-4dc9-a651-da20e1485742","keywords":null,"link":"/sport/20200229_Meghalt_az_olimpiai_bajnok_uszo_Szekely_Eva","timestamp":"2020. február. 29. 16:57","title":"Meghalt az olimpiai bajnok úszó Székely Éva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f8077b-2e05-4b09-b35c-e2d757590a1e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pártpolitikai akciónak nevezte a kormányhivatal, hogy a 7. kerület DK-s polgármestere tájékoztatni akarta Erzsébetváros lakóit a koronavírusról. Niedermüller Péter szerint a tisztiorvossal megbeszélt találkozót végül felsőbb utasításra lemondták. Az operatív törzs úgy reagált: köszönnek minden önkormányzati segítséget a tájékoztatásban, de a védekezés továbbra is kormányzati feladat. \r

\r

","shortLead":"Pártpolitikai akciónak nevezte a kormányhivatal, hogy a 7. kerület DK-s polgármestere tájékoztatni akarta Erzsébetváros...","id":"20200229_Niedermuller_Peter_tajekoztatott_volna_a_virusrol_nem_tehette","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41f8077b-2e05-4b09-b35c-e2d757590a1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03759203-a9b6-4899-9eae-4699d34f7adc","keywords":null,"link":"/itthon/20200229_Niedermuller_Peter_tajekoztatott_volna_a_virusrol_nem_tehette","timestamp":"2020. február. 29. 21:14","title":"Niedermüller Péter tájékoztatott volna a vírusról, nem tehette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fda1409-27da-4fb6-89a2-aae6f0445ce9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A törökök korábban lelőttek két szíriai gépet a térségben.","shortLead":"A törökök korábban lelőttek két szíriai gépet a térségben.","id":"20200302_Oroszorszag_nem_tudja_mar_szavatolni_a_torok_harci_repulogepek_biztonsagat_Sziriaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6fda1409-27da-4fb6-89a2-aae6f0445ce9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ea40e89-e081-4e61-82ee-1364a1e24b14","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_Oroszorszag_nem_tudja_mar_szavatolni_a_torok_harci_repulogepek_biztonsagat_Sziriaban","timestamp":"2020. március. 02. 05:15","title":"Oroszország nem tudja már szavatolni a török harci repülőgépek biztonságát Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44de31b8-6720-47c8-aa98-be295902a47a","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az autó- és a tömegközlekedésre is hatással lesz egy demonstráció.","shortLead":"Az autó- és a tömegközlekedésre is hatással lesz egy demonstráció.","id":"20200301_Tobb_lezaras_lesz_Budapesten_vasarnap_delutan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44de31b8-6720-47c8-aa98-be295902a47a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6296b4b5-bb8c-4b8e-a23b-b530dc531993","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_Tobb_lezaras_lesz_Budapesten_vasarnap_delutan","timestamp":"2020. március. 01. 08:16","title":"Több lezárás lesz Budapesten vasárnap délután","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem lesz olyan képviselő a parlamentben, aki egymillió forintnál kevesebb keres.","shortLead":"Nem lesz olyan képviselő a parlamentben, aki egymillió forintnál kevesebb keres.","id":"20200302_Kover_Laszlonak_a_legmagasabb_a_fizetese_az_orszaggyulesben_3_millio_forintot_kereshet_marciustol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=80f7f6aa-14bf-42de-8fcf-08941880a473&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba7048db-55e8-4beb-b53a-e675a4d0de48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200302_Kover_Laszlonak_a_legmagasabb_a_fizetese_az_orszaggyulesben_3_millio_forintot_kereshet_marciustol","timestamp":"2020. március. 02. 07:03","title":"Kövér Lászlónak a legmagasabb a fizetése az országgyűlésben, 3 millió forintot kereshet márciustól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd7ef6c7-fe0c-4121-9757-a56caf9ef7f1","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Nem is tudjuk, mennyi élelmiszerrel vihetünk be a szervezetünkbe antibiotikumot. Nemcsak az átláthatóságot biztosítja, de kritikus szerepet tölthet be a kitörő járványok, élelmiszerfertőzések és az élelmiszerbiztonság terén is a blockchain alapú nyomon követés, amelyben világszerte élen egy jár egy magyar cég. ","shortLead":"Nem is tudjuk, mennyi élelmiszerrel vihetünk be a szervezetünkbe antibiotikumot. Nemcsak az átláthatóságot biztosítja...","id":"20200229_TEFOOD_WHO_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cd7ef6c7-fe0c-4121-9757-a56caf9ef7f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b66d144-6a32-4fe9-bc9f-b25f9af969fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200229_TEFOOD_WHO_koronavirus","timestamp":"2020. február. 29. 17:30","title":"Felpumpált disznók és fertőzések miatt is tudnunk kell, hogy mit eszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb72cea3-5c9b-482d-83bf-a409a9eec29a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ közleménye szerint minimális annak a valószínűsége, hogy a Magyarországra beszállított csomagolt és csomagolatlan élelmiszerek részt vennének a koronavírus közvetítésében. ","shortLead":"A Nemzeti Népegészségügyi Központ közleménye szerint minimális annak a valószínűsége, hogy a Magyarországra...","id":"20200229_Ne_feljunk_az_import_elelmiszerektol_nem_fogjuk_elkapni_veluk_a_koronavirust","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cb72cea3-5c9b-482d-83bf-a409a9eec29a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585babf7-381c-4cb8-a3ef-5f2dd088c0e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200229_Ne_feljunk_az_import_elelmiszerektol_nem_fogjuk_elkapni_veluk_a_koronavirust","timestamp":"2020. február. 29. 14:45","title":"Ne féljünk az import élelmiszerektől, nem fogjuk elkapni általuk a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]