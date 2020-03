Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"981396d8-f28a-41c6-bdb4-6c82cdb48a02","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolcvanhat sötét delfin, köztük két néhány napos borjú pusztult el. ","shortLead":"Nyolcvanhat sötét delfin, köztük két néhány napos borjú pusztult el. ","id":"20200310_Elpusztult_nyolcvanhat_delfin_Namibia_partjainal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=981396d8-f28a-41c6-bdb4-6c82cdb48a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0581e5c8-38d5-4d7a-872d-3daedab55643","keywords":null,"link":"/elet/20200310_Elpusztult_nyolcvanhat_delfin_Namibia_partjainal","timestamp":"2020. március. 10. 11:47","title":"Halomban állnak a delfintetemek Namíbia partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03ce1f24-5a66-453a-8f14-bb848951a56c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mérsékeltövi és boreális erdők vegetációs időszakának korai kezdete miatt melegszik a levegő az északi félteke közepes és magas földrajzi szélességein – állapították meg a kutatók a Nature Climate Change című folyóiratban publikált tanulmányukban.","shortLead":"A mérsékeltövi és boreális erdők vegetációs időszakának korai kezdete miatt melegszik a levegő az északi félteke...","id":"20200312_erdok_korai_kizoldulese_melegedes_eszaki_felteken","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03ce1f24-5a66-453a-8f14-bb848951a56c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c55eb5b6-3e29-4968-83c0-abbc7d67507a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200312_erdok_korai_kizoldulese_melegedes_eszaki_felteken","timestamp":"2020. március. 12. 10:03","title":"Rájöttek, mi melegíti fel a levegőt az északi féltekén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13462bde-98c9-4048-958c-e6975201dedc","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"A számokból úgy tűnhet, hogy a Lajtán túl nehezebben álltak ellen a koronavírus rohamának, pedig a képlet egyszerű: ha többet tesztelnek, több a beteg. És ez világszerte így van.","shortLead":"A számokból úgy tűnhet, hogy a Lajtán túl nehezebben álltak ellen a koronavírus rohamának, pedig a képlet egyszerű: ha...","id":"202011_ausztria_lassitani_probalja_afertozest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13462bde-98c9-4048-958c-e6975201dedc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6591d470-25ce-468c-8d45-974e1305bba8","keywords":null,"link":"/360/202011_ausztria_lassitani_probalja_afertozest","timestamp":"2020. március. 11. 16:20","title":"Koronavírus: Ausztriában 9-szer több teszttel 12-szer több fertőzött van, mint nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"625819ab-0dbd-46d9-ae9c-8875e834eac4","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Sebezhető helyzetben volt Olaszország gazdasága már azelőtt, hogy megérkezett a koronavírus, most pedig félve számolgatnak az elemzők, mekkora lehet valójában a baj, és mit hoz mindez Európa számára.","shortLead":"Sebezhető helyzetben volt Olaszország gazdasága már azelőtt, hogy megérkezett a koronavírus, most pedig félve...","id":"20200310_jarvany_olaszorszag_gazdasag_gdp_virus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=625819ab-0dbd-46d9-ae9c-8875e834eac4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97552ca7-f2ec-4ade-a425-d2b4eacf5f2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200310_jarvany_olaszorszag_gazdasag_gdp_virus","timestamp":"2020. március. 10. 20:36","title":" A legfájdalmasabb pontra sújtott le a koronavírus Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"040d5a9d-aa0f-4f13-9bfc-e6e683fa02d3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A horvát–magyar Eb-selejtezőre fogadtak 2019-ben a legtöbben.","shortLead":"A horvát–magyar Eb-selejtezőre fogadtak 2019-ben a legtöbben.","id":"20200311_250_milliard_forintnal_is_tobbet_koltottek_a_magyarok_tavaly_sportfogadasra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=040d5a9d-aa0f-4f13-9bfc-e6e683fa02d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bb67619-cc57-488e-bc27-304cca7cabbb","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_250_milliard_forintnal_is_tobbet_koltottek_a_magyarok_tavaly_sportfogadasra","timestamp":"2020. március. 11. 06:51","title":"250 milliárd forintnál is többet költöttek a magyarok tavaly sportfogadásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddde483b-73f9-419a-8e85-e381064efe87","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdán a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, hogy a koronavírus miatt nem zárják be az iskolákat. Egy szerda éjjel megjelent rendeletben viszont meg is tiltották, hogy az igazgatók szembemenjenek velük. A kötelező házi karanténba kerülőkről a polgármesterek kötelesek gondoskodni. ","shortLead":"Szerdán a Miniszterelnökséget vezető miniszter azt mondta, hogy a koronavírus miatt nem zárják be az iskolákat...","id":"20200312_Rendelet_iskola_polgarmester","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ddde483b-73f9-419a-8e85-e381064efe87&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be544df5-0b84-4180-8727-adca2f9b9763","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_Rendelet_iskola_polgarmester","timestamp":"2020. március. 12. 06:39","title":"A kormány megtiltotta a rendkívüli szünetet az iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73224c6d-d4d9-4a63-a169-f3989e24a73f","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A gyámhivatalok helyett március eleje óta a bíróságoktól kérhetik az elszabotált láthatás pótlását a hoppon maradt szülők. A szakemberek szerint a váltott elhelyezés jelenthetne igazi megoldást a gyerekek számára.","shortLead":"A gyámhivatalok helyett március eleje óta a bíróságoktól kérhetik az elszabotált láthatás pótlását a hoppon maradt...","id":"202010__elvalt_szulok__jog_agyerekhez__kapcsolattartas__latasnem_lathatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73224c6d-d4d9-4a63-a169-f3989e24a73f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f4743b4-47dc-4556-a6fd-6af62bf58dcb","keywords":null,"link":"/360/202010__elvalt_szulok__jog_agyerekhez__kapcsolattartas__latasnem_lathatas","timestamp":"2020. március. 10. 13:00","title":"Soron kívül születhetnek ítéletek az elvált szülők láthatási ügyeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c718f47f-58d0-4d51-9535-5f0c13fefd1c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazoltan fertőzöttek száma nem emelkedett a legutóbbi frissítéskor.","shortLead":"Az igazoltan fertőzöttek száma nem emelkedett a legutóbbi frissítéskor.","id":"20200311_koronavirus_karanten_mintavetel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c718f47f-58d0-4d51-9535-5f0c13fefd1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13b517db-5f7f-4a8c-a954-4c0eea63d5ab","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_koronavirus_karanten_mintavetel","timestamp":"2020. március. 11. 13:13","title":"Újabb tizenhat ember került karanténba Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]