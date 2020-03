Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6e088ace-0d58-4c63-87f6-2561c2f2532b","c_author":"bankmonitor.hu","category":"kkv","description":"Ahogy terjed a koronavírus, úgy kell változtatni megszokott rutinjainkon. A Bankmonitor összegyűjtött néhány hasznos tippet, ami a napi pénzügyek intézésében jelenthet segítséget. ","shortLead":"Ahogy terjed a koronavírus, úgy kell változtatni megszokott rutinjainkon. A Bankmonitor összegyűjtött néhány hasznos...","id":"20200311_Igy_intezzuk_napi_penzugyeinket_koronavirusos_idokben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6e088ace-0d58-4c63-87f6-2561c2f2532b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e97dfde-6fb5-4d83-8685-1de66e5e631f","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_Igy_intezzuk_napi_penzugyeinket_koronavirusos_idokben","timestamp":"2020. március. 11. 10:23","title":"Így intézzük napi pénzügyeinket koronavírusos időkben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa2fca3-6b79-40ca-bb6d-4fa0cf6e5d53","c_author":"Serdült Viktória - Windisch Judit","category":"itthon","description":"A következő napokban derül ki, hogyan élünk majd a következő néhány hónapban: a kormány rendkívüli jogrendet és veszélyhelyzetet hirdetett, és elkezdte a korlátozásokat, mint a határőrizet visszaállítását és a kötelező, otthoni hatósági karantén elrendelését. ","shortLead":"A következő napokban derül ki, hogyan élünk majd a következő néhány hónapban: a kormány rendkívüli jogrendet és...","id":"20200311_koronavirus_magyarorszag_veszelyhelyzet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8fa2fca3-6b79-40ca-bb6d-4fa0cf6e5d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aed1ebbf-7cd4-46c0-a6e8-167d833ff59b","keywords":null,"link":"/itthon/20200311_koronavirus_magyarorszag_veszelyhelyzet","timestamp":"2020. március. 11. 20:02","title":"A családom is karanténba kerül miattam? És kijöhet hozzánk a pizzafutár?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ca890d4-21df-436a-81f7-6d595a1e548e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Papp László Sportaréna megtelt a kiállítók standjaival, a szervezők teljeskörűen betartják a koronavírus miatt javasolt óvintézkedéseket.","shortLead":"A Papp László Sportaréna megtelt a kiállítók standjaival, a szervezők teljeskörűen betartják a koronavírus miatt...","id":"20200311_Megnyitott_a_HVG_26_Allasborzeje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2ca890d4-21df-436a-81f7-6d595a1e548e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c159557e-8b26-428f-b56c-47d033885c95","keywords":null,"link":"/kkv/20200311_Megnyitott_a_HVG_26_Allasborzeje","timestamp":"2020. március. 11. 11:20","title":"Megnyitott a HVG 26. Állásbörzéje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5196391-4a14-4bb7-86dd-b9a380faa339","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Miközben az Egészségügyi Világszervezet világjárvánnyá nyilvánította a koronavírus-járványt, Melbourne-ben zavartalanul készülnek a hétvégi szezonnyitó futamra.","shortLead":"Miközben az Egészségügyi Világszervezet világjárvánnyá nyilvánította a koronavírus-járványt, Melbourne-ben zavartalanul...","id":"20200312_Lewis_Hamilton_megdobbent_azon_hogy_nem_fujtak_le_az_Ausztral_Nagydijat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5196391-4a14-4bb7-86dd-b9a380faa339&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4123330-ad37-4983-8ee4-29f472b15613","keywords":null,"link":"/elet/20200312_Lewis_Hamilton_megdobbent_azon_hogy_nem_fujtak_le_az_Ausztral_Nagydijat","timestamp":"2020. március. 12. 10:03","title":"Lewis Hamilton megdöbbent azon, hogy nem fújták le az Ausztrál Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bankjegyek fogdosása hozzájárulhat egy fertőzés terjedéséhez, így többek között a magyar forintot is karanténba helyezik, tisztítják. ","shortLead":"A bankjegyek fogdosása hozzájárulhat egy fertőzés terjedéséhez, így többek között a magyar forintot is karanténba...","id":"20200310_koronavirus_fertozes_magyar_nemzeti_bank_bankjegy_fertotlenites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afa115b8-d3fd-4c2d-8d87-c0de93d0a415&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"523fd0f1-35c1-4bba-a5a9-8a48ed0dd2ba","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200310_koronavirus_fertozes_magyar_nemzeti_bank_bankjegy_fertotlenites","timestamp":"2020. március. 10. 12:08","title":"A koronavírus miatt a magyar bankjegyeket is karanténba helyezik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee1ab2e-67a3-4b78-9311-a917ac13c498","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Index értesülését megerősítette a cég.","shortLead":"Az Index értesülését megerősítette a cég.","id":"20200312_koronavirus_haller_gardens_upc_kiurites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3ee1ab2e-67a3-4b78-9311-a917ac13c498&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7530dbac-1a9f-4de9-825a-ec9653d4f344","keywords":null,"link":"/itthon/20200312_koronavirus_haller_gardens_upc_kiurites","timestamp":"2020. március. 12. 09:54","title":"Kiürítik a UPC székházát, mert koronavírusos az egyik dolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az osztálytársai mentették meg az életét.","shortLead":"Az osztálytársai mentették meg az életét.","id":"20200310_Nyomoz_a_rendorseg_az_ongyilkossagot_megkiserlo_diak_ugyeben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97ca2d92-2c40-4d55-b8da-6ba1f2bc65e7","keywords":null,"link":"/itthon/20200310_Nyomoz_a_rendorseg_az_ongyilkossagot_megkiserlo_diak_ugyeben","timestamp":"2020. március. 10. 21:54","title":"Nyomoz a rendőrség az öngyilkosságot megkisérlő diák ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13462bde-98c9-4048-958c-e6975201dedc","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"A számokból úgy tűnhet, hogy a Lajtán túl nehezebben álltak ellen a koronavírus rohamának, pedig a képlet egyszerű: ha többet tesztelnek, több a beteg. És ez világszerte így van.","shortLead":"A számokból úgy tűnhet, hogy a Lajtán túl nehezebben álltak ellen a koronavírus rohamának, pedig a képlet egyszerű: ha...","id":"202011_ausztria_lassitani_probalja_afertozest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=13462bde-98c9-4048-958c-e6975201dedc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6591d470-25ce-468c-8d45-974e1305bba8","keywords":null,"link":"/360/202011_ausztria_lassitani_probalja_afertozest","timestamp":"2020. március. 11. 16:20","title":"Koronavírus: Ausztriában 9-szer több teszttel 12-szer több fertőzött van, mint nálunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]