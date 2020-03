Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dc77e0c7-a2b5-48c6-a02a-757c23cd321c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Eltérő megoldások születtek a felsőoktatási intézményekben, van ahol a neptunon kommunikálnak, más helyen online streameket használnak.","shortLead":"Eltérő megoldások születtek a felsőoktatási intézményekben, van ahol a neptunon kommunikálnak, más helyen online...","id":"20200323_Megkezdodott_a_digitalis_oktatas_az_egyetemeken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dc77e0c7-a2b5-48c6-a02a-757c23cd321c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022ec8aa-1d19-4358-9ece-2ee45eb9a6d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_Megkezdodott_a_digitalis_oktatas_az_egyetemeken","timestamp":"2020. március. 23. 21:32","title":"Megkezdődött a digitális oktatás az egyetemeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Holttesteket és segítség nélkül hagyott időseket találtak a spanyol katonák, amikor idősotthonokat ellenőriztek.","shortLead":"Holttesteket és segítség nélkül hagyott időseket találtak a spanyol katonák, amikor idősotthonokat ellenőriztek.","id":"20200324_spanyolorszag_idosek_otthona_nyugdijas_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60e7e3dc-ae8b-4ad2-bc1e-94f8c4b5f9e9","keywords":null,"link":"/vilag/20200324_spanyolorszag_idosek_otthona_nyugdijas_koronavirus","timestamp":"2020. március. 24. 10:57","title":"Magukra hagyták Spanyolországban az idősotthonokban élőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester szerint az eddig meghozott intézkedések nem elegendőek. ","shortLead":"A polgármester szerint az eddig meghozott intézkedések nem elegendőek. ","id":"20200322_Reszleges_kijarasi_tilalom_Polgar_polgarmester","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=25b7197b-774f-44a9-aa95-af56c78786a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e277f43a-568c-4589-bb75-6dabe322c332","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Reszleges_kijarasi_tilalom_Polgar_polgarmester","timestamp":"2020. március. 22. 21:04","title":"Részleges kijárási tilalmat rendeltek el Polgáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"683ccc65-30a7-49f1-9283-7d7754a7bd94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rovó László síelni volt Olaszországban, hazajött, majd önkéntes házi karantén helyett műtött. Az orvosi kamara reméli, a hatóságok megteszik a morális és jogi szempontból szükséges lépéseket.","shortLead":"Rovó László síelni volt Olaszországban, hazajött, majd önkéntes házi karantén helyett műtött. Az orvosi kamara reméli...","id":"20200322_Azonnali_hatallyal_eljarast_indit_az_orvosi_kamara_a_koronavirusos_szegedi_orvos_ellen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=683ccc65-30a7-49f1-9283-7d7754a7bd94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de84c161-0015-4f36-ab88-5bd8850e5f97","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Azonnali_hatallyal_eljarast_indit_az_orvosi_kamara_a_koronavirusos_szegedi_orvos_ellen","timestamp":"2020. március. 22. 15:29","title":"Azonnali hatállyal eljárást indít az orvosi kamara a koronavírusos szegedi orvos ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c4678f-1662-4f62-883e-dad3f8def0a3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Kering-csoport 3 millió orvosi maszkot ajánlott fel Franciaországnak, a Gucci 1,1 milliót gyárt az olasz kórházaknak.","shortLead":"A Kering-csoport 3 millió orvosi maszkot ajánlott fel Franciaországnak, a Gucci 1,1 milliót gyárt az olasz kórházaknak.","id":"20200323_Maszk_adomany_francia_olasz_luxusceg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13c4678f-1662-4f62-883e-dad3f8def0a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c89348-81df-4bbe-b937-382dc52bef13","keywords":null,"link":"/kkv/20200323_Maszk_adomany_francia_olasz_luxusceg","timestamp":"2020. március. 23. 12:48","title":"Maszkokat gyártanak és adományoznak a francia és az olasz luxuscégek is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0791b52-e0d5-4dd9-a941-fa7ead0fe867","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatalos adatok szerint 167-re emelkedett Magyarországon a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma. Egy idős férfi haláláról is tájékoztatott a Nemzeti Népegészségügyi Központ. A kormány hat újabb ponttal egészítette ki a gazdaságvédelmi csomagot. Kövesse itt járványról szóló híreket percről percre!","shortLead":"A hivatalos adatok szerint 167-re emelkedett Magyarországon a koronavírussal igazoltan fertőzöttek száma. Egy idős...","id":"20200323_koronavirus_jarvany_fertozes_marcius23_percrol_percre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0791b52-e0d5-4dd9-a941-fa7ead0fe867&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"786be398-5a18-454d-aca8-e4f839d900e1","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_koronavirus_jarvany_fertozes_marcius23_percrol_percre","timestamp":"2020. március. 23. 08:31","title":"Jóval több fertőzött van 167-nél, Orbán újabb intézkedéseket jelentett be – hírek a koronavírus-járványról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54f6768e-38f7-42d2-be31-001aff336a93","c_author":"Ballai Vince","category":"vilag","description":"Mindenkit váratlanul értek az új koronavírus miatt világszerte bevezetett rendkívüli intézkedések. Igaz ez a március elején még naivan életük nagy trópusi nyaralására készülő utazókra is, akik napokig bizonytalanságban voltak, hogy haza tudnak-e jutni. ","shortLead":"Mindenkit váratlanul értek az új koronavírus miatt világszerte bevezetett rendkívüli intézkedések. Igaz ez a március...","id":"20200322_Hogyan_lett_majdnem_remalom_a_tropusi_utazasbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=54f6768e-38f7-42d2-be31-001aff336a93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0eed1b5-b0f9-4941-a0fd-e5aced72cc16","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Hogyan_lett_majdnem_remalom_a_tropusi_utazasbol","timestamp":"2020. március. 22. 17:21","title":"Hogyan lett majdnem rémálom a trópusi utazásból?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"12 kiadó majdnem 15 ezer, magyar nyelvű szakkönyvet tett ingyen elérhetővé a neten a járványhelyzetre való tekintettel. ","shortLead":"12 kiadó majdnem 15 ezer, magyar nyelvű szakkönyvet tett ingyen elérhetővé a neten a járványhelyzetre való tekintettel. ","id":"20200323_Ingyenesen_elerhetove_tettek_tobb_ezer_konyvet_a_magyar_kiadok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c7f04a60-46cd-4d97-9dff-b1948e3c6054&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"747afe79-025b-4507-8ad8-f85eb9dfb76f","keywords":null,"link":"/kultura/20200323_Ingyenesen_elerhetove_tettek_tobb_ezer_konyvet_a_magyar_kiadok","timestamp":"2020. március. 23. 15:21","title":"Ingyenesen elérhetővé tettek több ezer könyvet magyar kiadók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]