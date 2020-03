Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e5b225c0-0e8b-4428-bf54-f9285f7e38f5","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"6 tipp az Amerikai Pszichológiai Társaság útmutatója alapján.","shortLead":"6 tipp az Amerikai Pszichológiai Társaság útmutatója alapján.","id":"20200326_Igy_orizhetjuk_meg_mentalis_epsegunket_az_izolacioban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e5b225c0-0e8b-4428-bf54-f9285f7e38f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88504ff3-3436-4470-b441-5545f5f62cf5","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200326_Igy_orizhetjuk_meg_mentalis_epsegunket_az_izolacioban","timestamp":"2020. március. 26. 12:15","title":"Így őrizhetjük meg mentális épségünket a bezártságban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b6dc3de-5360-412d-99b7-37e2d3d2e673","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"A HVG Extra Pszichológia magazin újonnan indult YouTube-csatornáján a lap szakértőinek minielőadásait tekinthetik meg.","shortLead":"A HVG Extra Pszichológia magazin újonnan indult YouTube-csatornáján a lap szakértőinek minielőadásait tekinthetik meg.","id":"20200327_Miert_fontos_hogy_beszelgessunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b6dc3de-5360-412d-99b7-37e2d3d2e673&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d5c994-e762-4b41-a24b-0742f48c938a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200327_Miert_fontos_hogy_beszelgessunk","timestamp":"2020. március. 27. 12:15","title":"Miért fontos, hogy beszélgessünk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cbe54dd-6d45-4cea-ba82-a7e881a1c3ff","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem sprintről beszélünk, hanem maratonról – így jellemezte az egészségügyi és gazdasági helyzetet az Egészségügyi Világszervezet európai igazgatója.","shortLead":"Nem sprintről beszélünk, hanem maratonról – így jellemezte az egészségügyi és gazdasági helyzetet az Egészségügyi...","id":"20200326_who_koronavirus_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cbe54dd-6d45-4cea-ba82-a7e881a1c3ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c034249-b254-46b0-bfb5-cd144baea44a","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_who_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. március. 26. 15:12","title":"WHO: Vannak biztató jelek, de messze van még a járvány vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Speciális körülmények között tartották a frekvenciaárverést, 128 milliárd forint lett a bevétel.","shortLead":"Speciális körülmények között tartották a frekvenciaárverést, 128 milliárd forint lett a bevétel.","id":"20200326_5g_frekvencia_arveres","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c73eb38-fd83-452c-afc6-93c55be2256e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40beaed5-3e6a-4857-a993-77ac9c78f206","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200326_5g_frekvencia_arveres","timestamp":"2020. március. 26. 19:12","title":"128 milliárd forintért keltek el a magyar 5G-frekvenciahasználati jogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c169527d-d3f5-4866-9fce-97e865caa261","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Japán szakértők a Science című tudományos lapban mutatták be azokat a Ryuguval kapcsolatos információkat, melyekre a Hajabusza-2 japán űrszonda segítségével végzett vizsgálatok során jutottak.","shortLead":"Japán szakértők a Science című tudományos lapban mutatták be azokat a Ryuguval kapcsolatos információkat, melyekre...","id":"20200326_ryugu_aszteroida_kora_hajabusza2_urszonda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c169527d-d3f5-4866-9fce-97e865caa261&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fa37d71-a7fd-4c90-b6b0-bb8fe01785b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200326_ryugu_aszteroida_kora_hajabusza2_urszonda","timestamp":"2020. március. 26. 10:33","title":"Jóval fiatalabb a Ryugu aszteroida, mint eddig hitték, alig 9 millió éves lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82623ed6-e460-4a0d-996e-3ad583706291","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Remek magyar írók ajánlják nagyszerű hazai kortársaikat, akiknek az olvasásával talán gyorsabban telik el ez a mostani szürreális időszak nekünk is. Az idei Aegon Művészeti Díj shortlisteseit kérdeztük kedvenceikről. ","shortLead":"Remek magyar írók ajánlják nagyszerű hazai kortársaikat, akiknek az olvasásával talán gyorsabban telik el ez a mostani...","id":"20200327_Kit_olvasnak_a_mai_kortars_szerzok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82623ed6-e460-4a0d-996e-3ad583706291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5919a110-5db6-483a-9b42-3664c7bec1f5","keywords":null,"link":"/kultura/20200327_Kit_olvasnak_a_mai_kortars_szerzok","timestamp":"2020. március. 27. 13:25","title":"„Mintha egy éjszaka alatt minden kifordult volna magából” ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tisztifőorvos Facebook-oldalán néhány napja azt írta, hogy csak azok viseljenek maszkot, akiknek tüneteik vannak. A Magyar Orvosi Kamara szerint viszont a tünetmenteseknek is kell, vagyis mindenkinek.","shortLead":"A tisztifőorvos Facebook-oldalán néhány napja azt írta, hogy csak azok viseljenek maszkot, akiknek tüneteik vannak...","id":"20200326_magyar_orvosi_kamara_koronavirus_fertozes_maszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d86e6f8-63d7-4900-af3b-0ddc6b227acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34563db8-c979-406a-abc7-43b7777ceb7d","keywords":null,"link":"/itthon/20200326_magyar_orvosi_kamara_koronavirus_fertozes_maszk","timestamp":"2020. március. 26. 09:47","title":"Az orvosi kamara szerint igenis érdemes mindenkinek maszkot viselni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aef5f32a-72bb-4c56-b4ce-c7e5837d2051","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"1919-ben született először, és mondhatjuk, hogy most másodszor is.","shortLead":"1919-ben született először, és mondhatjuk, hogy most másodszor is.","id":"20200326_Felgyogyult_egy_101_eves_olasz_bacsi_a_koronavirusbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aef5f32a-72bb-4c56-b4ce-c7e5837d2051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"237d8b7e-7c2e-46f0-92ed-53fc8722cbbb","keywords":null,"link":"/vilag/20200326_Felgyogyult_egy_101_eves_olasz_bacsi_a_koronavirusbol","timestamp":"2020. március. 26. 11:35","title":"Felgyógyult egy 101 éves olasz bácsi a koronavírusból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]