Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tim Cook videóüzenetben számolt be róla, hogy a járvány miatt olyan új termékek gyártására állnak át, amikkel az egészségügyi dolgozókat védhetik.","shortLead":"Tim Cook videóüzenetben számolt be róla, hogy a járvány miatt olyan új termékek gyártására állnak át, amikkel...","id":"20200406_apple_arcmaszk_arcpajzs_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=acb4a096-b174-4c9b-ac0c-e4b3434d8e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36572b30-289a-44c4-a1ad-a4682577a7b1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_apple_arcmaszk_arcpajzs_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 06. 08:33","title":"Bejelentette az Apple az új termékét, jön az \"iPajzs\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lezárt lépcsőházban nagyjából 30-an élnek, közülük csak egy emberről bizonyosodott be, hogy elkapta a koronavírust.","shortLead":"A lezárt lépcsőházban nagyjából 30-an élnek, közülük csak egy emberről bizonyosodott be, hogy elkapta a koronavírust.","id":"20200406_bajai_karanten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d5fa5cc-5516-4627-a757-f9f54dc2cba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb801a8e-1a33-4fd4-843b-4ed3f7290512","keywords":null,"link":"/itthon/20200406_bajai_karanten","timestamp":"2020. április. 06. 14:01","title":"Karanténba került Baján egy 15 lakásos lépcsőház minden lakója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d70cecd-25e5-4bc1-8cc5-da8ee043660c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Éves összevetésben 29 százalékkal kevesebb céget jelentettek be az országban januártól márciusig.","shortLead":"Éves összevetésben 29 százalékkal kevesebb céget jelentettek be az országban januártól márciusig.","id":"20200406_kina_gazdasag_gdp","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d70cecd-25e5-4bc1-8cc5-da8ee043660c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3b5ac64-13d6-49ab-98f2-24ccba7b1462","keywords":null,"link":"/kkv/20200406_kina_gazdasag_gdp","timestamp":"2020. április. 06. 15:01","title":"Tippelni is alig lehet, mi lesz a kínai gazdasággal idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0713f0d9-1214-463c-b89c-cafda1552045","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nyarunkat is át fogja szabni a koronavírus-járvány, és kérdéses, hogy a hazai fesztiválok közül hány tudja majd megtartani az eredeti időpontban az eseményét. A július elejére esedékes Bánkitó Fesztivál arra készül, hogy „járványbiztos” fesztivált csinálnak a szezon közepén.","shortLead":"A nyarunkat is át fogja szabni a koronavírus-járvány, és kérdéses, hogy a hazai fesztiválok közül hány tudja majd...","id":"20200406_Bankito_Fesztival_Egyetlen_felleponk_sem_mondta_le_a_koncertjet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0713f0d9-1214-463c-b89c-cafda1552045&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7be2774-9fe9-466c-b705-2d050ed00090","keywords":null,"link":"/kultura/20200406_Bankito_Fesztival_Egyetlen_felleponk_sem_mondta_le_a_koncertjet","timestamp":"2020. április. 06. 16:29","title":"Bánkitó Fesztivál: Egyetlen fellépőnk sem mondta le a koncertjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc48299d-0f23-418b-88cc-2ae511d1ef33","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A leállított repülőgépek intenzív osztályokká alakítását tervezik Nagy-Britanniában, a légitársaságok, a repülőterek és a döntéshozók már támogatásukat adták a tervhez – közölte hétfőn a kezdeményező Caircraft csoport.","shortLead":"A leállított repülőgépek intenzív osztályokká alakítását tervezik Nagy-Britanniában, a légitársaságok, a repülőterek és...","id":"20200407_koronavirus_jarvany_nagy_britannia_egeszsegugy_repulogep_intenziv_osztaly","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc48299d-0f23-418b-88cc-2ae511d1ef33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4784931d-8523-4189-b301-7cc3d1d6116c","keywords":null,"link":"/vilag/20200407_koronavirus_jarvany_nagy_britannia_egeszsegugy_repulogep_intenziv_osztaly","timestamp":"2020. április. 07. 05:58","title":"Leállított repülőgépekben lehetnek intenzív osztályok Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A háztartási fertőtlenítők forgalma így is megháromszorozódott az előző év azonos időszakához képest.","shortLead":"A háztartási fertőtlenítők forgalma így is megháromszorozódott az előző év azonos időszakához képest.","id":"20200407_Kozel_harmadaval_csokkent_a_boltok_forgalma_egy_het_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f573b9de-5e50-4428-aade-17bd25b2e0dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37085b11-efa4-4912-846a-e3cb1a6eff97","keywords":null,"link":"/kkv/20200407_Kozel_harmadaval_csokkent_a_boltok_forgalma_egy_het_alatt","timestamp":"2020. április. 07. 17:22","title":"Vége a nagy bolti rohamnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az életkor, az egészségi állapot, illetve a börtönben töltött idő alapján választják ki, ki kaphat amnesztiát.","shortLead":"Az életkor, az egészségi állapot, illetve a börtönben töltött idő alapján választják ki, ki kaphat amnesztiát.","id":"20200406_koronavirus_jarvany_fogvatartott_elitelt_borton_marokko","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b373f1a1-bdb9-4fcc-851f-6fc76051dc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c15b5d29-ecac-4d4e-9565-84ca8e0501ac","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_koronavirus_jarvany_fogvatartott_elitelt_borton_marokko","timestamp":"2020. április. 06. 05:20","title":"A járvány miatt több ezer rabot engednek szabadon Marokkóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Újabb jelentős gazdaságélénkítő csomagot jelentett be az olasz kormányfő hétfő este, amely 200 milliárd euróval a vállalkozások belföldi forgalmát, további 200 milliárddal az exportot kívánja segíteni garanciatámogatott hitelekkel a koronavírus-járvány okozta vészhelyzetben.","shortLead":"Újabb jelentős gazdaságélénkítő csomagot jelentett be az olasz kormányfő hétfő este, amely 200 milliárd euróval...","id":"20200407_koronavirus_jarvany_olasz_gazdasag_mentocsomag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27486333-a63c-4d30-a659-542f1fdf44d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6713bd20-41d2-49b3-aa35-4e0e7d4624d1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_koronavirus_jarvany_olasz_gazdasag_mentocsomag","timestamp":"2020. április. 07. 05:34","title":"Óriási pénzügyi injekcióval segítik az olasz vállalkozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]