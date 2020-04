Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f8d1697b-0305-47f8-a722-da5e56fc6c03","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tender nyertesével már a második szerződését köti a Várkapitányság. Az eredeti keretösszeg itt 8,65 milliard volt.","shortLead":"A tender nyertesével már a második szerződését köti a Várkapitányság. Az eredeti keretösszeg itt 8,65 milliard volt.","id":"20200407_budai_var_felujitas_tender_18_milliard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8d1697b-0305-47f8-a722-da5e56fc6c03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b52779a-0ace-49e1-80b9-bd535439d226","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_budai_var_felujitas_tender_18_milliard","timestamp":"2020. április. 07. 13:50","title":"1,8 milliárdból újítják fel a Budai Vár falait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017ca365-6c57-4eea-8cc9-d380e440aa81","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kínai TCL eredetileg februárban, Barcelonában akarta bemutatni az első három saját mobilját, végül azonban a koronavírus-járvány miatt lefújta az eseményt. Most azonban színre lépett a mobilok terén új gyártó.","shortLead":"A kínai TCL eredetileg februárban, Barcelonában akarta bemutatni az első három saját mobilját, végül azonban...","id":"20200406_tcl_okostelefon_tcl_10_5g_tcl_10l_tcl_10_pro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=017ca365-6c57-4eea-8cc9-d380e440aa81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19ebe75a-1315-442b-b20d-7d174c90c1da","keywords":null,"link":"/tudomany/20200406_tcl_okostelefon_tcl_10_5g_tcl_10l_tcl_10_pro","timestamp":"2020. április. 06. 18:03","title":"Megjött az új mobilgyártó, olcsó telefonokkal tarolna a TCL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6e4f97-8a97-4932-9fd7-106c7b3c4360","c_author":"Karafiáth Orsolya","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Ezen a héten Karafiáth Orsolyának a következő szavakból kellett ihletet merítenie: teljhatalom, trollkodás, kvótaítélet, óriáscsomag, taps.\r

","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20200405_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6e4f97-8a97-4932-9fd7-106c7b3c4360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a986e00-3a32-46b6-84f1-6d1e6ffd46a7","keywords":null,"link":"/360/20200405_Az_en_hetem_Karafiath_Orsolya","timestamp":"2020. április. 05. 19:30","title":"Az én hetem: Karafiáth Orsolyában felrémlik, hogy a karantén örök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ezt Szijjártó Péter külügyminiszter jelentette be Szkopjéban.","shortLead":"Ezt Szijjártó Péter külügyminiszter jelentette be Szkopjéban.","id":"20200406_maszk_vedoruha_szijjarto_peter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef34756-c6e9-4e01-b185-c0cc437ded02","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200406_maszk_vedoruha_szijjarto_peter","timestamp":"2020. április. 06. 12:13","title":"Százezer maszkot és ötezer védőruhát küld Magyarország a macedónoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Ez az első eset, hogy tigrisnél és oroszlánnál kimutatták a vírust.","shortLead":"Ez az első eset, hogy tigrisnél és oroszlánnál kimutatták a vírust.","id":"20200406_koronavirus_tigris_oroszlan_new_york_allatkert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eca5b5bd-ef88-4083-933e-cd6a2cba0eae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77f9944-353c-4925-af10-35517128309e","keywords":null,"link":"/vilag/20200406_koronavirus_tigris_oroszlan_new_york_allatkert","timestamp":"2020. április. 06. 05:05","title":"Koronavírusosak lettek egy New York-i állatkert tigrisei és oroszlánjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"860b4bd1-975a-4cfc-99de-2afb68f5dd5e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzből kezességet vállalnak a kis- és középvállalkozások hiteleire.","shortLead":"A pénzből kezességet vállalnak a kis- és középvállalkozások hiteleire.","id":"20200406_Az_Europai_Bizottsag_egymilliard_eurot_biztosit_hitelgaranciara","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=860b4bd1-975a-4cfc-99de-2afb68f5dd5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a7729f4-abf1-4ed9-a111-61d3feb5e2c5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200406_Az_Europai_Bizottsag_egymilliard_eurot_biztosit_hitelgaranciara","timestamp":"2020. április. 06. 19:39","title":"Az Európai Bizottság egymilliárd eurót biztosít hitelgaranciára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbd3abad-797f-4cbe-b425-bed9b755d94a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazolt fertőzöttek száma 817-re emelkedett.","shortLead":"Az igazolt fertőzöttek száma 817-re emelkedett.","id":"20200407_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_magyarorszag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbd3abad-797f-4cbe-b425-bed9b755d94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea5312d5-611c-42ac-8f15-f710ea6a49c2","keywords":null,"link":"/itthon/20200407_koronavirus_jarvany_fertozes_halalos_aldozatok_magyarorszag","timestamp":"2020. április. 07. 07:19","title":"Újabb kilenc áldozata van a járványnak Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c40fdd59-0293-4bf8-aa9b-93d60e5f5bca","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elmúlt évtizedekben évente átlagosan kevesebb, mint 600 kilométert tettek meg az orosz technikával. ","shortLead":"Az elmúlt évtizedekben évente átlagosan kevesebb, mint 600 kilométert tettek meg az orosz technikával. ","id":"20200406_csak_19_ezer_kilometer_van_ebben_az_elado_33_eves_lada_kombiban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c40fdd59-0293-4bf8-aa9b-93d60e5f5bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60dc55b7-42d4-40c9-84e7-5e40fb257f18","keywords":null,"link":"/cegauto/20200406_csak_19_ezer_kilometer_van_ebben_az_elado_33_eves_lada_kombiban","timestamp":"2020. április. 06. 06:41","title":"Csak 19 ezer kilométer van ebben az eladó 33 éves Lada kombiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]