[{"available":true,"c_guid":"fdc8eea6-2e9a-4bbb-8b6a-1f86ea59dda4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A halálozások napi emelkedési üteme lassulóban van.","shortLead":"A halálozások napi emelkedési üteme lassulóban van.","id":"20200413_koronavirus_jarvany_egyesult_kiralysag_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fdc8eea6-2e9a-4bbb-8b6a-1f86ea59dda4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc03de3e-be30-48fc-a00d-acaec4d02aa9","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_koronavirus_jarvany_egyesult_kiralysag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. április. 13. 18:36","title":"11 ezer fölött a járvány áldozatainak száma az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közzétette az új adatokat a Johns Hopkins Egyetem.","shortLead":"Közzétette az új adatokat a Johns Hopkins Egyetem.","id":"20200413_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_statisztika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e28c5dc-cbda-47cb-9d0b-88d1c0a027fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba2b6afb-b444-4791-a563-05f5ced632bd","keywords":null,"link":"/vilag/20200413_koronavirus_jarvany_fertozes_covid19_statisztika","timestamp":"2020. április. 13. 12:19","title":"Túl az 1,85 millión a koronavírus-fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eda756ea-83d2-4320-9535-cc97a3701a70","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kikötött a dél-franciaországi Toulonban vasárnap a Charles De Gaulle francia atommeghajtású repülőgép-hordozó és kísérő fregattja, és megkezdődött a legénység mind az 1900 tagjának egészségügyi elkülönítése. A hadihajó azért tért vissza a tervezettnél előbb az Atlanti-óceáni missziójáról, mert a fedélzeten mintegy ötven tengerésznek pozitívnak bizonyult a koronavírus-tesztje.","shortLead":"Kikötött a dél-franciaországi Toulonban vasárnap a Charles De Gaulle francia atommeghajtású repülőgép-hordozó és kísérő...","id":"20200412_Karentenban_az_egyetlen_francia_nuklearis_repulogephordozo_szemelyzete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eda756ea-83d2-4320-9535-cc97a3701a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"070e614e-d085-4352-bf2e-c1d325a97593","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Karentenban_az_egyetlen_francia_nuklearis_repulogephordozo_szemelyzete","timestamp":"2020. április. 12. 19:28","title":"Karenténban az egyetlen francia nukleáris repülőgép-hordozó személyzete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vita a folyamatos ellátásra szoruló, de hazaküldött betegekről, Trump bosszút állhat, a WHO figyelmeztet. Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Vita a folyamatos ellátásra szoruló, de hazaküldött betegekről, Trump bosszút állhat, a WHO figyelmeztet. Ez a hvg360...","id":"20200414_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a07b7818-f40f-4ddf-959f-4c9644cf0595","keywords":null,"link":"/360/20200414_Radar360","timestamp":"2020. április. 14. 08:00","title":"Radar360: Az akcióhős Orbán Viktor levelet kap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19f6a2e2-08d4-4b38-a3fe-486510f1c482","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meghibásodott a rendszer, így technikai szünet van.","shortLead":"Meghibásodott a rendszer, így technikai szünet van.","id":"20200414_Leallitottak_a_kereskedest_a_Budapesti_Ertektozsden","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=19f6a2e2-08d4-4b38-a3fe-486510f1c482&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c16a2299-a2e3-4a51-b38d-b73b74bbd261","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200414_Leallitottak_a_kereskedest_a_Budapesti_Ertektozsden","timestamp":"2020. április. 14. 10:54","title":"Leállt a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legeza Örs Lendület- és Humboldt-díjas kutató, az MTA doktora megírta kálváriáját. Még mindig kórházban fekszik, pedig nincs ötven éves, nincs krónikus betegsége és heti ötször sportol.","shortLead":"Legeza Örs Lendület- és Humboldt-díjas kutató, az MTA doktora megírta kálváriáját. Még mindig kórházban fekszik, pedig...","id":"20200414_Magyar_koronavirusos_A_szervezetlenseg_es_felkeszuletlenseg_miatt_eletem_csak_egy_hajszalon_mult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e296ddca-b8db-404c-9dfe-82d852b96332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b557199-5678-404f-a369-25207000979a","keywords":null,"link":"/itthon/20200414_Magyar_koronavirusos_A_szervezetlenseg_es_felkeszuletlenseg_miatt_eletem_csak_egy_hajszalon_mult","timestamp":"2020. április. 14. 16:01","title":"Magyar koronavírusos: A szervezetlenség és felkészületlenség miatt életem csak egy hajszálon múlt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A koronavírus-járvány odacsapott a szektornak, a fizetéseket is csökkentik a légitársaságnál. ","shortLead":"A koronavírus-járvány odacsapott a szektornak, a fizetéseket is csökkentik a légitársaságnál. ","id":"20200414_koronavirus_jarvany_legi_kozlekedes_wizz_air_elbocsatas_letszamcsokkentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b084edcc-f8fc-48b8-be4d-349a30a62a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2ff8498-3a74-4e0f-b9ac-acf37e1cd8b3","keywords":null,"link":"/kkv/20200414_koronavirus_jarvany_legi_kozlekedes_wizz_air_elbocsatas_letszamcsokkentes","timestamp":"2020. április. 14. 11:43","title":"Ezer embert bocsát el a Wizz Air","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f958e92-c971-4263-8de6-2af1b2c18c35","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az író ma lenne 70 éves. ","shortLead":"Az író ma lenne 70 éves. ","id":"20200414_Felolvasassal_emlekeznek_Esterhazy_Peterre_a_Radnoti_szineszei","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f958e92-c971-4263-8de6-2af1b2c18c35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66650239-b29f-4b68-80e9-b109b304bc8d","keywords":null,"link":"/kultura/20200414_Felolvasassal_emlekeznek_Esterhazy_Peterre_a_Radnoti_szineszei","timestamp":"2020. április. 14. 13:05","title":"Az otthonaikból emlékeznek Esterházy Péterre a Radnóti színészei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]